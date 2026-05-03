ΟΦΗ – Άρης 0-2: Νίκη γοήτρου για τους «κίτρινους» κόντρα στον Κυπελλούχο (vid)

Ευχαριστημένοι και οι δύο… Ο μεν Άρης πήρε νίκη γοήτρου με 2-0 (11′ Ντοντού, 86′ Γιαννιώτας), τη 2η στη σειρά στα πλέι οφ οφ του 5-8 και πρώτη μακριά από το Βικελίδης. Ο δε ΟΦΗ μπροστά σε 7-8 χιλιάδες οπαδούς του δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο έκανε την γιορτή για την σημαντική επιτυχία του να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας μετά από 39 χρόνια.

Στους 22 βαθμούς πλέον η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου που ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας συνολικά στο πρωτάθλημα, με τον Λεβαδειακό να πηγαίνει στους 25, μετά το δικό του 5-2 επί του Βόλου. Στην 7η θέση η ομάδα του Χρήστου Κόντη που παρέμεινε στους 20 βαθμούς.

Με μερικές αλλαγές παρέταξαν τις ομάδες τους οι δυο προπονητές, με τον Άρη να είναι σαφώς ανώτερος στα πρώτο 20-25 λεπτά, στα οποία μπόρεσε να σκοράρει. Οι κιτρινόμαυροι ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι στο ανοιχτό γήπεδο κυρίως από τα αριστερά με τον Ντουντού. Ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που σκόραρε για τους Θεσσαλονικείς, όταν από πάσα τους Ράτσιτις ο Ντουντού κινήθηκε ωραία από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και με άψογο διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα (πρέπει να βρήκε και σε σώμα αμυντικού) στο απέναντι δοκάρι και στα δίχτυα.

Και στα επόμενα λεπτά ο Άρης συνέχισε να ελέγχει το ματς. Με συμπαγές κέντρο και μεσοαμυντική λειτουργία δεν άφηνε τον ΟΦΗ να βρει χώρους, ενώ εκείνος έφτανε με αρκετή άνεση στα καρέ των Κρητικών. Στο 21′ οι φιλοξενούμενοι είχαν μία ακόμη καλή στιγμή με τον Ντουντού, ο οποίος όμως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να σουτάρει όπως θα ήθελε.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοση του μετά το 25′ και απείλησαν για πρώτη φορά στο ματς στο 30′ με μια καρφωτή κεφαλιά του Σαλσίδο από πάσα του Νους. Αυτή ήταν και η μοναδική καλή στιγμή σε όλο το 45λεπτο για τον ΟΦΗ, με το ημίχρονο να λήγει στο 0-1.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ήταν καλύτερος καθώς το ματς ήταν πιο ανοιχτό. Ο ΟΦΗ μπήκε με φάση στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα με ένα πλασέ του Σενγκέλια που ήταν άστοχο. Ο Άρης παρά το προβάδισμά του δεν έδειξε διάθεση να κάτσει πίσω και μέσα σε διάστημα τεσσάρων λεπτών είχε δύο καλές στιγμές.

Η πρώτη στο 49′ όταν ο Πέρεθ με ωραίο τεχνικό σουτ από τα δεξιά, έστειλε τη μπάλα δίπλα από το απέναντι δοκάρι του Λίλο. Και η δεύτερη στο 53′, όταν από κεφαλιά του Ράτσιτς μετά από κόρνερ του Πέρεθ έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η μεγαλύτερη στιγμή για τον ΟΦΗ ήρθε στο 60′ όταν ο Ταξιάρχης Φούντας «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη με δυνατό σουτ. Στη συνέχεια Κόντης και Γρηγορίου έκαναν αρκετές αλλαγές, με τον ρυθμό να πέφτει, αλλά τις δύο ομάδες να συνεχίσουν να παίζουν ανοιχτά.

Εν τέλει στο 86′ ο Κουαμέ που είχε περάσει στο ματς, έσπασε ωραία τη μπάλα στον Γιαννιώτα, ο οποίος πήρε τα βήματα και με εκπληκτικό σουτ του από τα 30 μέτρα έγραψε το 2-0 για τον Άρη, κλειδώνοντας οριστικά τη νίκη για την ομάδα του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Άρης κατέβηκε αποφασισμένος για τη νίκη, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ του Άρη με τον Ντουντού έδωσε την ευκαιρία στους Θεσσαλονικείς να καθοδηγήσουν το ματς όπως ήθελαν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο ΟΦΗ έδειξε επηρεασμένος από την «ζάλη» της κατάκτησης του Κυπέλλου και αυτό φάνηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Εύκολο παιχνίδι για τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, καθώς δεν υπήρχαν δύσκολες φάσεις. Στο 64′ τιμώρησε τον Φαντιγκά με κίτρινη για φάουλ στον Ισέκα ο οποίος έβγαινε στην κόντρα, ωστόσο δεν ήταν τελευταίος παίκτης.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Εύκολο έργο και για τον Γιουματζίδη στο VAR καθώς δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 11′ Ντουντού, 86′ Γιαννιώτας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Σενγκέλια, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κανελλόπουλος (89′ Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος (79′ Νέιρα), Φούντας (79′ Θεοδοσουλάκης), Νους (89′ Ρομάνο) και Σαλσίδο (62′ Ισέκα).

Άρης (Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Φαντιγκά (66′ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Γένσεν (90′ Γαλανόπουλος), Ράτσιτς, Γκαρέ (72′ Γιαννιώτας), Ντουντού (90′ Νινγκ), Πέρεθ και Καντεβέρε (66′ Κουαμέ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κυριακή 10/5, Άρης – ΟΦΗ 17:00 και Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακόςμ 17:00