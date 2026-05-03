Η βαθμολογία της Super League: Στο +6 η ΑΕΚ, στο Conference ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 3-1 του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.

Πλέον, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 61 βαθμούς, όσους έχουν και οι Πειραιώτες, αλλά πλέον το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει οριστικά υπέρ της την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, ό,τι και αν γίνει στον αγώνα του Φαλήρου (2 νίκες, 1 ισοπαλία).

Συνεπώς, σε περίπτωση ισοβαθμίας ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού στο φινάλε της διαδικασίας, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα τερματίσει δεύτερος και θα βγει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» τρίτοι εκκινώντας την επόμενη ευρωπαϊκή τους πορεία από τον 2ο προκριματικό του Europa.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ έληξε ισόπαλο δίχως τέρματα (0-0). Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η «Ένωση» διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της, όντας στους 67 βαθμούς και στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Το «τριφύλλι» και μαθηματικά τερματίζει τέταρτο φέτος, συνεπώς την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει στην Ευρώπη από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής:

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0

Η βαθμολογία:

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ