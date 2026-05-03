sports betsson
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτό ήταν το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 03 Μαΐου 2026, 22:04

Αυτό ήταν το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Λουτσέσκου

Στην απόκρουση του Παβλένκα κι ενώ το σκορ ήταν 2-1 για τον ΠΑΟΚ, στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού για την τρίτη αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στην κάμερα της NOVA για την εμφάνιση της ομάδας του και το σημείο-κλειδί για τη νίκη της.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο μέρος, ίσως ο Ολυμπιακός να είχε λίγο περισσότερο τον έλεγχο, καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογίσουμε σωστά κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε δεν το κάναμε, ήρθε η ισοφάριση.

Στο δεύτερο μέρος, μπήκαμε με πολύ περισσότερη ενέργεια και αυτοπεποίθηση, καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκρουση από τον τερματοφύλακά μας, όταν το σκορ ήταν ακόμα στο 2-1. Νομίζω πως αυτό ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά του αγώνα.

Το σημερινό παιχνίδι μας δείχνει ότι δυστυχώς μπήκαμε σε αυτή την περίεργη κακή περίοδο λόγω των τραυματισμών από τις αρχές του Φλεβάρη μέχρι σήμερα, ακόμα και σήμερα είδαμε ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν αλλά δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμη. Παρόλα αυτά υπήρξαν στιγμές στις οποίες παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, οι ενέργεις που δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες».

Σε ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ ανακτά την κλονισμένη του αυτοπεποίθηση μετά από αυτή τη νίκη:

«Είναι μια σκληρή απογοήτευση το πώς πήγε η χρονιά. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δείχναμε τοπ ποιότητα. Όλα αυτά έσπασαν και αυτή η κατάσταση ήρθε πολύ περίεργα για εμάς. Μας τραυμάτισε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βγάζεις αντίδραση στην πιο δύσκολη κατάσταση.

Η απόλαυση του να παίζεις και να κερδίζεις βοηθά στην αυτοπεποίθηση. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς δουλεύαμε, πώς χάσαμε παίκτες και πώς χάσαμε το Κύπελλο επηρεάζουν την αυτοπεποίθησή μας. Κάναμε μία πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίσαμε τη Λιόν και τη Θέλτα με μισή ομάδα. Είναι μία περίπλοκη σεζόν και θέλουμε το καλύτερο δυνατό στο τελείωμα».

Headlines:
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Πάρμα
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Ίντερ – Πάρμα

LIVE: Ίντερ – Πάρμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πάρμα για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Σύνταξη
Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β' φάση

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0: Το Τριφύλλι τις εντυπώσεις, η Ένωση την ουσία (vid)
Super League 03.05.26

Ο Παναθηναϊκός τις εντυπώσεις, η ΑΕΚ την ουσία (0-0)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε σφυγμό και άντεξε παρά την αποβολή του Χάβι, η πρωτοπόρος ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της στο +6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και το 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ικανοποίησε τους πάντες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πλούτος: Ο παγκόσμιος χάρτης… αλλιώς- Αναζητώντας τη θέση της Ελλάδας
HelloSafe 2026 03.05.26

Ο παγκόσμιος χάρτης του πλούτου... αλλιώς - Αναζητώντας στη λίστα την Ελλάδα

Ο πλούτος μιας χώρας δεν ορίζεται πλέον μόνο από το πόσα χρήματα παράγει, αλλά από το πώς αυτά τα χρήματα μεταφράζονται σε ευημερία για τον απλό πολίτη. Η περίπτωση της Ελλάδας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται τους δημιουργούς της ταινίας «Michael»
Η ρήτρα 03.05.26

Ο Σπάικ Λι υπερασπίζεται την ταινία «Michael» - Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ήρθαν μετά το 1988

Ο Σπάικ Λι δήλωσε ότι, δεδομένου ότι η ταινία «Michael» τελειώνει το 1988, πριν από την πρώτη κατηγορία το 1993, είναι άσκοπο να διαμαρτύρεται κανείς για την παράλειψη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 03.05.26

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Για τον εντοπισμό τους στήθηκε επιχείρηση από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία με τη συμμετοχή επίγειων οχημάτων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και drones της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ».

Σύνταξη
«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη
«Στο χιλιοστό» 03.05.26

«Η Τελευταία Μπλόφα» του… Κυριάκου Μητσοτάκη

Το βιβλίο «οδηγός» της σκευωρίας Μητσοτάκη εναντίον του Τσίπρα για το Μακεδονικό και τις περικοπές των συντάξεων και η απολογητική απάντηση, «στο χιλιοστό», στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies