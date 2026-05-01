Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107: Buzzer beater του Χέις Ντέιβις, νέο μπρέικ και 2-0 (vid)

Δυο βράδια πριν; Ήταν η τελευταία άμυνα στον Χέις Ντέιβις. Δύο βράδια μετά; Οι οκτώ τελευταίοι πόντοι της παράτασης και τελικά ένα απίθανο buzzer beater με τη λήξη για το τελικό 107-105 (95-95 κ.δ) που έφερε τον Παναθηναϊκό αγκαλιά με το φάιναλ φορ του ΟΑΚΑ. Το έκαναν 2-0 οι Πράσινοι στη Βαλένθια. Και απο εκεί μοιάζει απίθανο να γυρίσει.

Ναι, η απόλυτη ανατροπή στην ιστορία Βαλένθια-Παναθηναϊκός και η ελληνική ομάδα με δύο «διπλά» έτοιμη να ολοκληρώσει και εκείνη το ταξίδι της με τελικό προορισμό το τελικό τουρνουά που η ίδια διοργανώνει. Το έκανε προχθές σε ματς που δεν έφτασε τους 70 πόντους. Το έκανε και απόψε σε μια απίθανη μονομαχία που κρίθηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης και που επέβαλλε νίκη στους 107 πόντους.

Και ο Χέις Ντέιβις που νιώθει δήμαρχος στην όμορφη ισπανική πόλη; Αυτή τη φορά έβαλε 27 πόντους με 5/9 τρίποντα. Είχε ακόμη 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 29 στο σύστημα αξιολόγησης. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Καθοριστικός στα 36 λεπτά που πάτησε παρκέ. Μαζί του; Ο Κέντρικ Ναν (19π) και ας έχασε το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια (95-95), ο Τσέντι Όσμαν (16π) και ο Τι Τζέι Σόρτς (10π). Όλοι τους κάνοντας τη δουλειά απο την επίθεση.

Το game 3 είναι βράδυ Τετάρτης στο ΟΑΚΑ. Και πλέον οι Πράσινοι έχουν κατά νου να βγάλουν… σκούπες. Να αποτελειώσουν την Βαλένθια και να περάσουν μια ώρα αρχύτερα στο φάιναλ φορ. Οι Νυχτερίδες που τερμάτισαν στο Νο 2 της κανονικής διάρκειας φαίνεται πως πληρώνουν τοις μετρητοίς την απειρία τους σε αυτό το επίπεδο. Δύο ήττες στην έδρα τους με δύο διαφορετικά στιλ μπάσκετ. Έστω στο τελευταίο σουτ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να παίρνουν γρήγορα προβάδισμα 7 πόντων (11-4) και τον Κέντρικ Ναν να χρεώνεται με το δεύτερό του φάουλ μόλις στα δύο πρώτα λεπτά. Εκεί ξεκίνησε το ρεσιτάλ του ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος μαζί με τον Τσέντι Οσμάν γύρισε σε δύο λεπτά τούμπα το ματς (13-15).

Έκπληξη για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ο Σέρχιο Ντε Λαρέα, ο οποίος έδωσε λύσεις επιθετικά και έδωσε ρυθμό στη Βαλένθια όταν δεν μπορούσε να βρει σκορ. Με 10 πόντους στην δεύτερη περίοδο έκανε το 46-41 λίγο πριν την ανάπαυλα, όμως ο Χέις-Ντέιβις έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια ούσα μπροστά με 49-48. Ο Αμερικανός σταρ τελείωσε το ημίχρονο με 16 πόντους ως πρώτος σκόρερ του αγώνα.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπαντιό, ενώ ο Ρογκαβόπουλος με δύο σερί τρίποντα έκαναν το 60-62. Ξέσπασε η Βαλένθια με σερί 9-0 (69-62), όμως τα τρίποντα έπεφταν… βροχή για τους Πράσινους, με τους Χουάντσο και Ναν να γράφουν το τελικό σκορ του δεκαλέπτου (71-74).

Ο Οσμάν με δύο τρίποντα έβαλε τον Παναθηναϊκό σε τροχιά νίκης στο τέταρτο δεκάλεπτο και στην συνέχεια το παιχνίδι μετατράπηκε σε… διαγωνισμό τριπόντων. Ντε Λαρέα, Γκραντ, Μπαντιό και Ναν σκόραραν κατά σειρά πίσω από τα 6.75μ με το σκορ να γίνεται 80-86 με 7 λεπτά στο ρολόι για τη λήξη. Η Βαλένθια βρέθηκε πίσω ξανά με 86-92, όμως με ακόμη ένα σερί εννέα πόντων πέρασε μπροστά με τρεις (95-92). Ο Οσμάν τότε πέτυχε ένα αδιανόητο τρίποντο με ταμπλό και ισοφάρισε το παιχνίδι με 49 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Ναν πήρε την τελευταία επίθεση και αστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης, στέλνοντας το ματς στην παράταση (95-95).

Τα δύο πρώτα λεπτά της παράτασης πέρασαν χωρίς σκορ και ο Μοντέρο έσπασε τον πάγο με δύο βολές για το 97-95. Τέιλορ και Ρίβερς έκαναν το 102-99, όμως ο Χέις-Ντέιβις με τρίποντο ισοφάρισε ξανά το παιχνίδι. Με νέο τρίποντο ο Αμερικανός έκανε το 103-105 και ο Κι στα τελευταία δευτερόλεπτα με λέι απ έκανε το 105-105. Μετά από τάιμ άουτ του Εργκίν Αταμάν, επιλέχθηκε ο Χέις-Ντέιβις να αναλάβει αυτή τη φορά την τελευταία επίθεση και δεν απογοήτευσε. «Ξέρανε» την Βαλένθια στην Roig Arena, έκανε το 2-0 στη σειρά με δεύτερο break στην Ισπανία και τώρα θα επιστρέψει στην Αθήνα για να τελειώσει τη σειρά και να στείλει τον Παναθηναϊκό στο τρίτο σερί Final 4 του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.α), 105-107 (παρ)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 15 (4/5 δίποντα, 2/6τρίποντα, 1/1 βολές), Τέιλορ 12 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), Πουέρτο 2, Ρίβερς 9 (1/2δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Πραντίγια 5 (1/1 δίποντα, 1/1 τρίποντα) Ντε Λαρέα 18 (1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/5 βολές), Κι 11 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές) , Μοντέρο 21 (3/3 βολές, 4/8 τρίποντα, 3/6 βολές), Μουρ, Σακό, Τόμπσον 3 , Κοστέλο 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 10 (4/11 δίποντα, 2/2 βολές), Όσμαν 16 (2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/3 βολές), Χέιζ-Ντέιβις 27 (3/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1/1 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Γκράντ 9 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Ναν 19 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολές), Λεσόρ 7 (2/5 δίποντα, 3/3 βολές), Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 9 (3/4 τρίποντα), Μήτογλου 2 (1/1 δίποντα).