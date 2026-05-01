Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτζώκας: «Αν χάσουμε από την ελλιπή Μονακό, θα με κρεμάσουν στο Δημαρχείο του Πειραιά»
Euroleague 01 Μαΐου 2026, 00:04

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε με «υπερβολικό» τρόπο τι γίνεται σε περίπτωση ήττας από την ελλιπή Μονακό.

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο Game 2 των playoffs κάνοντας το 2-0 στη σειρά και πλέον χρειάζεται ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου είχε μια… ιδιαίτερη δήλωση να κάνει, όσον αφορά την ομάδα του Πριγκιπάτου και το πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αν χάσει κάποιο παιχνίδι. «Αν χάσω από τη Μονακό την ελλιπή θα πρέπει να με απαγχονίσουν στο κέντρο του Πειραιά».

Αναλυτικά, όσα δήλωσε:

Για τη νίκη: «Φυσικά θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μας, αλλά και τους φιλάθλους μας, ήταν ένα φανταστικό βράδυ για εμάς. Χρειαζόμασταν να κερδίσουμε. Από την άλλη πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή η πολύ ταλαντούχα η Μονακό, έχασε τον Μάικ Τζέιμς και τον Ντάνιελ Τάις, κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν δύσκολο για αυτούς να ακολουθήσουν τον ρυθμό του αγώνα με ακόμα πιο μικρό ρόστερ, όταν εμείς χρησιμοποιήσαμε ρόστερ με 12 παίκτες σήμερα».

Για το επόμενο παιχνίδι στη σειρά: «Φυσικά και θέλει προσοχή και δεν νομίζω πως υπάρχει παίκτης μας που να νομίζει ότι υπάρχει παιχνίδι στα playoffs που είναι εύκολο. Νομίζω, πως έχουμε μία πληρότητα, δείχνουμε μία ετοιμότητα από όλους τους παίκτες που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι. Ακόμα και αν κάποιοι από παιχνίδι σε παιχνίδι μπορεί να μην έχουν το ίδιο επίπεδο απόδοσης, αλλά δείχνουν την ετοιμότητα να παίξουν το παιχνίδι με βάση με το πως πρέπει να το κάνουν.

Δεν θα δώσω κάποιο παράδειγμα τώρα. Το παράδειγμα με τη σειρά ένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να κερδίσουμε το επόμενο ματς, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και όχι να πούμε ότι έχουμε τρεις ευκαιρίες για μία. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι της Τρίτης στο Μόντε Κάρλο για να κερδίσουμε και να πάμε στο Final Four», ανέφερε αρχικά ο Μπαρτζώκας.

Για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Δεν μπορεί να με νοιάζει εμένα ποιος έρχεται στην κερκίδα, μας τιμάει που έρχονται. Τον κόουτς Μεντιλίμπαρ τον αγαπώ ιδιαίτερα, οι άλλοι όλοι που έρχονται είναι χαρά μας και τιμή για τον Ολυμπιακό. Όσο για την ατμόσφαιρα, επειδή είμαι παλιός, έχω δει τέτοια πράγματα και στο παρελθόν. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ο κορυφαίος».

Για τον αν είναι προτιμότερο για τον Ολυμπιακό να νικήσει από νωρίς τη σειρα για να έχει χρόνο μέχρι το Final Four: «Πρέπει να κερδίσεις το επόμενο ματς και ότι είναι να έρθει θα το αντιμετωπίσουμε, νομίζω πως είναι έτσι».

Για τη σειρά κόντρα στη Μονακό: «Παίζουμε στην πιο δύσκολη EuroLeague όλων των εποχών, παίζουμε την πρόκρισή μας για το Final Four. Όλες τις φορές ματώνουμε για να φτάσουμε και αυτό είναι το λογικό γιατί αυτήν την στιγμή είναι όλες οι κορυφαίες ομάδες, οι οποίες έχουν ξεχωρίσει μέσα σε ένα μαραθώνιο.

Το άλλοθι στην ήττα είναι πολύ σημαντικό στον επαγγελματικό αθλητισμό, η μη πίεση. Εδώ αν χάσεις από την ελλιπή Μονακό πρέπει να με κρεμάσουν στο κέντρο του Πειραιά. Θέλω να σας πω πως το εύκολο είναι πολύ σχετικό για έναν προπονητή που έχει την ευθύνη», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Euroleague 30.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 2 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 30.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
Euroleague 30.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

