Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια
Περιβάλλον 01 Μαΐου 2026

Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια

Η οργάνωση ΑΝΙΜΑ που περιθάλπτει άγρια ζώα έχει αυξημένες ανάγκες την περίοδο αναπαραγωγής.

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η οργάνωση ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής καλείται να περιθάλψει κάθε είδους ορφανά ζώα, από αλεπουδάκια και νεογέννητα κουνάβια μέχρι νεοσσούς που έπεσαν από τη φωλιά.

«Κάθε χρόνο, από τα μέσα Απρίλη αρχίζει μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς σε όλα τα κέντρα περίθαλψης, η οποία κορυφώνεται τον Ιούνιο και ηρεμεί μετά το τέλος Ιουλίου. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι η περίοδος αναπαραγωγής των περισσότερων άγριων ζώων» εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ Μαρία Γανωτή.

Η οργάνωση απευθύνει έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για οικονομική και εθελοντική υποστήριξη προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Όπως εξηγεί η κ. Γανωτή, ορφανό μπορεί να μείνει ένα ζώο γιατί οι γονείς του θα πεθάνουν, ή επειδή θα καταστρέψει κάποιος τη φωλιά του ή επειδή έφυγε πρόωρα από τη φωλιά με αποτέλεσμα να χαθεί ή να γίνει λεία ενός άλλου ζώου.

ANIMA

«Εκτός από πολύ μικρά πουλιά, στο κέντρο περίθαλψης έρχονται και μικρά θηλαστικά, όπως αλεπούδες, κουνάβια, σκαντζόχοιροι. Τα μωρά είναι πολύ απαιτητικά γιατί χρειάζονται πολύ συχνό τάισμα, τα δε πουλάκια ακόμη και κάθε 20’. Χρειάζονται ειδικές τροφές, τις οποίες φέρνουμε από το εξωτερικό, και ειδικά γάλατα. Όλο αυτό είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο γι’ αυτό κινητοποιούμε πολλούς εθελοντές, ειδικά αυτή την περίοδο που απαιτείται όλο το δυναμικό ενός κέντρου περίθαλψης».

Σύμφωνα με την κ. Γανωτή, ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει προσφέροντας εθελοντική εργασία ή υιοθετώντας συμβολικά ένα ζώο που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις, συνεισφέροντας το ποσό που χρειάζεται η ΑΝΙΜΑ για να το φροντίσει μέχρι την απελευθέρωση. Μια υιοθεσία μπορεί να αναληφθεί από ένα άτομο ή συλλογικά -για παράδειγμα από μια οικογένεια ή μια σχολική τάξη.

ANIMA

«Οι δωρεές μάς βοηθούν για να καλύπτονται τα λειτουργικά μας έξοδα που αυτή την περίοδο είναι αυξημένα. Σκεφτείτε μόνο την ανάγκη σε ρεύμα αφού πολλά μωρά είναι σε θερμοκοιτίδες».

Επιπλέον, πέρα από την απαιτητική ανατροφή, ακόμη πιο απαιτητική είναι η επανένταξη, γιατί τα ορφανά ζώα δεν έμαθαν από τους γονείς τους τρόπους επιβίωσης, ενώ η απελευθέρωση τους απαιτείται να γίνεται σταδιακά.

ANIMA

«Συχνά, με πρώιμους καύσωνες μέσα στον Μάιο και νωρίς τον Ιούνιο, στο Κέντρο Περίθαλψης γίνεται «πόλεμος» γιατί όλα τα μικρά μέσα στις φωλιές, αρχίζουν και ψήνονται από τη ζέστη και στην αγωνία τους πηδάνε έξω από τη φωλιά. Αν ο καύσωνας έρθει τέλος Ιουνίου, έχουν μεγαλώσει λίγο και μπορούν να φτεροκοπήσουν» λέει η κ. Γανωτή.

Και για όσους θεωρούν ότι δεν υπάρχει άγρια ζωή στις πόλεις, η ίδια φέρνει ως παράδειγμα τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, όπου πολλά κιρκινέζια κάνουν τις φωλιές τους στα ψηλά κτίρια, και τον Βόλο με τα δεκάδες μωρά γλαράκια σε ταράτσες.

Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 από ανθρώπους με εμπειρία στην περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα, καθώς και από κτηνιάτρους, βιολόγους, δασολόγους και φίλους της φύσης και της άγριας ζωής. Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες που αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα.

Κύρια δραστηριότητα της ΑΝΙΜΑ είναι η περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Η στάθμη ανεβαίνει, η γη υποχωρεί – Εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται καθώς οι εκβολές των ποταμών βυθίζονται
Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν καθίζηση στις εκβολές των μεγαλύτερων ποταμών, ενώ παράλληλα η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Εκθεση για το κλίμα: Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
Ευρώπη, η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη

Θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου βίωσε η Ευρώπη σε συντριπτικό ποσοστό, με αποτέλεσμα τη μείωση κάλυψης χιονιού και πάγου, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά – «Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή»
Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

