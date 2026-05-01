Γέμισε το ορφανοτροφείο ζώων της ΑΝΙΜΑ – Έκκληση για βοήθεια

Όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η οργάνωση ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής καλείται να περιθάλψει κάθε είδους ορφανά ζώα, από αλεπουδάκια και νεογέννητα κουνάβια μέχρι νεοσσούς που έπεσαν από τη φωλιά.

«Κάθε χρόνο, από τα μέσα Απρίλη αρχίζει μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς σε όλα τα κέντρα περίθαλψης, η οποία κορυφώνεται τον Ιούνιο και ηρεμεί μετά το τέλος Ιουλίου. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι η περίοδος αναπαραγωγής των περισσότερων άγριων ζώων» εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ Μαρία Γανωτή.

Η οργάνωση απευθύνει έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για οικονομική και εθελοντική υποστήριξη προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

Όπως εξηγεί η κ. Γανωτή, ορφανό μπορεί να μείνει ένα ζώο γιατί οι γονείς του θα πεθάνουν, ή επειδή θα καταστρέψει κάποιος τη φωλιά του ή επειδή έφυγε πρόωρα από τη φωλιά με αποτέλεσμα να χαθεί ή να γίνει λεία ενός άλλου ζώου.

«Εκτός από πολύ μικρά πουλιά, στο κέντρο περίθαλψης έρχονται και μικρά θηλαστικά, όπως αλεπούδες, κουνάβια, σκαντζόχοιροι. Τα μωρά είναι πολύ απαιτητικά γιατί χρειάζονται πολύ συχνό τάισμα, τα δε πουλάκια ακόμη και κάθε 20’. Χρειάζονται ειδικές τροφές, τις οποίες φέρνουμε από το εξωτερικό, και ειδικά γάλατα. Όλο αυτό είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο γι’ αυτό κινητοποιούμε πολλούς εθελοντές, ειδικά αυτή την περίοδο που απαιτείται όλο το δυναμικό ενός κέντρου περίθαλψης».

Σύμφωνα με την κ. Γανωτή, ο κόσμος μπορεί να βοηθήσει προσφέροντας εθελοντική εργασία ή υιοθετώντας συμβολικά ένα ζώο που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις, συνεισφέροντας το ποσό που χρειάζεται η ΑΝΙΜΑ για να το φροντίσει μέχρι την απελευθέρωση. Μια υιοθεσία μπορεί να αναληφθεί από ένα άτομο ή συλλογικά -για παράδειγμα από μια οικογένεια ή μια σχολική τάξη.

«Οι δωρεές μάς βοηθούν για να καλύπτονται τα λειτουργικά μας έξοδα που αυτή την περίοδο είναι αυξημένα. Σκεφτείτε μόνο την ανάγκη σε ρεύμα αφού πολλά μωρά είναι σε θερμοκοιτίδες».

Επιπλέον, πέρα από την απαιτητική ανατροφή, ακόμη πιο απαιτητική είναι η επανένταξη, γιατί τα ορφανά ζώα δεν έμαθαν από τους γονείς τους τρόπους επιβίωσης, ενώ η απελευθέρωση τους απαιτείται να γίνεται σταδιακά.

«Συχνά, με πρώιμους καύσωνες μέσα στον Μάιο και νωρίς τον Ιούνιο, στο Κέντρο Περίθαλψης γίνεται «πόλεμος» γιατί όλα τα μικρά μέσα στις φωλιές, αρχίζουν και ψήνονται από τη ζέστη και στην αγωνία τους πηδάνε έξω από τη φωλιά. Αν ο καύσωνας έρθει τέλος Ιουνίου, έχουν μεγαλώσει λίγο και μπορούν να φτεροκοπήσουν» λέει η κ. Γανωτή.

Και για όσους θεωρούν ότι δεν υπάρχει άγρια ζωή στις πόλεις, η ίδια φέρνει ως παράδειγμα τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, όπου πολλά κιρκινέζια κάνουν τις φωλιές τους στα ψηλά κτίρια, και τον Βόλο με τα δεκάδες μωρά γλαράκια σε ταράτσες.

Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 από ανθρώπους με εμπειρία στην περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα, καθώς και από κτηνιάτρους, βιολόγους, δασολόγους και φίλους της φύσης και της άγριας ζωής. Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες που αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του φορέα.

Κύρια δραστηριότητα της ΑΝΙΜΑ είναι η περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ