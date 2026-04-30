Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα

Ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα είναι ο εκλεκτός του Λανουά για να σφυρίξει τον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, την Κυριακή (3/5) στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Όμως, πριν έρθει στην Ελλάδα, θα έχει διαιτητική υπηρεσία σε αγώνα πρωταθλήματος της χώρας του καθώς θα είναι AVAR στο παιχνίδι της Παρασκευής (1/5) Εμπολι-Αβελίνο, για την 2η κατηγορίας της Ιταλίας που ξεκινά στις 4 μ.μ.

Διαιτητής του προαναφερόμενου αγώνα θα είναι ο Φεντερίκο Λα Πένα και VAR ο Μάρκο Πιτσινίνι, ενώ στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός VAR θα είναι ο Παϊρέτο, ο οποίος την Παρασκευή (1/5) είναι VAR στον αγώνα της 2ης κατηγορίας της Ιταλίας Γιούβε Στάμπια-Φροζιζόνε.

Ο 38χρονος Σιμόνε Σότσα είναι διεθνής διαιτητής και ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Και ο 42χρονος Λούκα Παϊρέτο είναι διεθνής, όμως στο χορτάρι και όχι στο VAR! Ο Παϊρέτο ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Ο 41χρονος AVAR Φρανσέσκο Φουρνεάου δεν έχει το σήμα της FIFA, ενώ μέχρι τώρα, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, σφύριξε 11 αγώνες της Serie A και έχει μπει VAR σε έξι και σε περισσότερα της δεύτερης!

Το παρελθόν του Παϊρέτο

Ο Παϊρέτο είχε έρθει ως διαιτητής στο ματς της 5ης αγωνιστικής της σεζόν 2024/25 Αρης-Ολυμπιακός 2-1 και είχε αφήσει με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ρέφερι είχε παραδεχθεί στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι το δεύτερο γκολ του Αρη προήλθε από ανύπαρκτο φάουλ και δεν έπρεπε να μετρήσει. Παράλληλα, είχε δεσμευτεί ότι θα ξανάβλεπε τις επίμαχες φάσεις.

Η διαιτησία του Σότσα

Σύμφωνα με την κριτική των ιταλικών ΜΜΕ ο Σότσα δεν είχε προβλήματα στη διαιτησία του στο ντέρμπι της Serie A, Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Του καταλογίζουν κάποια λάθη σε φάουλ ή ότι έπρεπε να δώσει περισσότερες κίτρινες κάρτες (σ.σ. έβγαλε πέντε), όμως τίποτα σπουδαίο. Επίσης, το VAR ακύρωσε γκολ του Τουράμ επειδή υπήρξε οφσάιντ.