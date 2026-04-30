Ολυμπιακός: Δύο ιστορικές επιδόσεις στο Game 2 με την Μονακό

Ο Ολυμπιακός… τρέλανε όλη την Ευρώπη με την επιβλητική του εμφάνιση, διέλυσε τη Μονακό με το εντυπωσιακό 94-64 και έκανε το 2-0 στη σειρά των play offs της Euroleague, βάζοντας πλώρη για το Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Ιστορική βραδιά για τους Πειραιώτες, καθώς με τους 94 πόντους που πέτυχαν ισοφάρισαν την κορυφαία παραγωγική επίδοση στην ιστορία τους στα play offs της διοργάνωσης! Η πρώτη φορά που σκόραραν 94 πόντους ήταν και πάλι με τη Μονακό! Ήταν τη σεζόν 2021/22 και στο Game 4 της σειράς με τους Μονεγάσκους (94-88)!

Επίσης, το αποψινό +30 είναι η τρίτη μεγαλύτερη διαφορά των «ερυθρόλευκων» σε παιχνίδι των play offs της Euroleague, μετά το αξέχαστο +48 επί της Σιένα (89-41) το 2011, αλλά και το +34 (92-58) επί της Μπαρτσελόνα το 2024.

Φουρνιέ: «Παράτεινα την καριέρα μου για να ζήσω στιγμές σαν τη σημερινή»

Για την εμφάνισή του στο Game 2 και την εμπειρία του: «Αυτό που είναι ακόμα καλύτερο, είναι ότι όλοι συνεισέφεραν. Το γήπεδο χοροπηδούσε σήμερα, ήταν μία πολύ καλή απόδοση συνολικά. Ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια, η συγκέντρωση ήταν εκεί. Είχαμε μία στιγμή που ρίξαμε την ένταση, αλλά ήταν ένα καλό ματς για εμάς».

Για την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: «Ήρθα για να ζήσω αυτές τις στιγμές. Αποφάσισα να παρατείνω την καριέρα μου λίγο περισσότερο για να ζήσω τέτοιες στιγμές. Είναι ξεχωριστοί οπαδοί, πολύ μοναδικοί και όταν παίζει τέτοιους είδους παιχνίδια θέλω να το απολαμβάνω όσο περισσότερο μπορώ. Σήμερα ήταν φανταστικά. Είμαι χαρούμενος που ήμουν μέρος όλο αυτού».

Για τη φωτογραφία που ανέβασε για να συγχαρεί τον MVP Βεζένκοφ και την ισχυρή σχέση που έχουν: «Δεν του το είπα ποτέ (σ.σ ότι θα την ανεβάσω). Δεν το έκανα ποτέ. Προφανώς όταν έβγαλα τη φωτογραφία ήταν ξύπνιος. Την τράβηξα πριν από δύο μήνες. Ήμασταν ταξίδι και έπαιζα χαρτιά (κάρτες) με τα άλλα παιδιά. Πήγα προς το μπάνιο, τον είδα να κοιμάται και τον τράβηξα φωτογραφία. Το ένστικτό μου έλεγε ότι θα βγει MVP φέτος. Οπότε την κράτησα για την καλύτερη στιγμή. Ο Σάσα είναι ένας από τους πιο κοντινούς μου φίλους και δεν τον νοιάζουν αυτά».

Για το τι του είπε μετά την ανάδειξη ως MVP της EuroLeague: «Προφανώς του έστειλα μήνυμα, γιατί είναι αδερφός μου. Όταν μου απάντησε δεν ήξερε για το tweet. Οπότε μετά μου τηλεφώνησε και μου είπε μερικά λόγια».