Ο Μποντιρόγκα έδωσε το βραβείο του MVP στον Βεζένκοφ (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ και θέλει να κάνει το 2-0 στην σειρά των playoffs για να φτάσει ένα βήμα μακριά από το Final Four της Αθήνας.

Πριν το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής βράβευσε τον πολυτιμότερο της κανονικής διάρκειας, Σάσα Βεζένκοφ και του έδωσε το βραβείο του MVP.

Ο Σέρβος βρίσκεται στο ΣΕΦ για το παιχνίδι και επι τη ευκαιρία έκανε και τη βράβευση του Βούλγαρου σούπερ σταρ.

Δείτε το βίντεο με τον Μποντιρόγκα και τον Βεζένκοφ