Μονακό – Ολυμπιακός: Πότε είναι το Game 3 της σειράς
Δείτε πότε θα γίνει το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, που θα πραγματοποιηθεί στη «Salle Gaston Médecin»
Ο Ολυμπιακός ήταν υπερηχητικός, διέλυσε τη Μονακό με 94-64, έκανε το 2-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague και πλέον του έχει απομείνει ένα βήμα για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
Πλέον, οι δύο ομάδες στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 3, που θα γίνει στη «Salle Gaston Médecin». Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (5/5) και θα ξεκινήσει στις 20:45 ώρα Ελλάδας.
Ολυμπιακός – Μονακό: 2-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό: 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός (07/05, 20:30 – αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Βεζένκοφ: «Το βραβείο είναι στο τέλος, σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο Μονακό»
«Ηταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την έδρα μας, να πάμε με 2-0 νίκες στο Μονακό. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε τόσο καλά. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι και στο Μονακό να πάρουμε την τρίτη νίκη».
Για το βραβείο του MVP: «Χωρίς τους συμπαίκτες μου δε θα μπορούσα να είχα κερδίσει αυτό το βραβείο. Είναι κάτι όμορφο. Αλλά το βραβείο είναι στο τέλος και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Βεζένκοφ στις δηλώσεις του μετά το Game 2.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις