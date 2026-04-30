Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 86-74: Άνετη νίκη και 2-0 για τους Τούρκους

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το Game 2 με την Ζαλγκίρις η Φενερμπαχτσέ, με την τούρκικη ομάδα να επικρατεί με 86-74 και να κάνει το 2-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπερασπίστηκε την έδρα της για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες και την ερχόμενη Τετάρτη θα πάει στο Κάουνας για να κάνει το 3-0 και να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο του Ολυμπιακός – Μονακό στα ημιτελικά του F4.

Πρώτος σκόρερ για την Φενερμπαχτσέ ο Νίκολο Μέλι με 17 πό0ντους, ενώ 16 είχε ο Νάντο Ντε Κολό και 15 ο Μπιμπέροβιτς. Από 16 οι Τουμπέλις και Ράιτ για την Ζαλγκίρις.

Η Φενερμπαχτσέ ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 17-6, ενώ έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-14. Ίδια εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Τούρκους να φτάνουν στο 37-20 και να κλείνουν το ημίχρονο στο +18 (51-33).

Με το πόδι στο… γκάζι και στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι, που παρέμειναν συγκεντρωμένοι και μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +19 (66-47). Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Φενερμπαχτσέ να επικρατεί τελικά με 86-74 και να παίρνει τη νίκη, με την οποία έκανε το 2-0 στη σειρά των playoffs.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 51-33, 66-47, 86-74