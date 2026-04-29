Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του ΠΑΣΟΚ μετά το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών στο αρχείο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να εκτοξεύει πυρά και κατά της κυβέρνησης.
«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευση της από την κυβέρνηση. Γι’ αυτό ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε ο κ. Τσουκαλάς, «χθες, στην εκπομπή The Talk , σε ερώτηση των κυριών Τάκη Χατζή και Διονύση Νασόπουλου, αν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της κυβέρνησης ή άλλης κρατικής υπηρεσία και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πέταξε ξανά τη μπάλα στην εξέδρα.
Απέφυγε να πει ένα καθαρό «όχι».
Ψέλλισε ότι ο κ. Ντίλιαν είναι καταδικασμένος αλλά θεώρησε πολύ σημαντικό να του αναγνωρίσει το τεκμήριο της αθωότητας όσο εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης του. Ισχυρίστηκε, δε, ότι ο κ. Ντίλιαν δεν λέει σαφώς ότι πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση αλλά γενικά σε… κυβερνήσεις».
Συνεχίζοντας ο κ. Τσουκαλάς, σημείωσε πως «όταν ακόμα και η επίσημη φωνή της κυβέρνησης δεν αρνείται κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνητικό αγοράς του Predator από τον κ.Ντίλιαν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν αξιολόγησε ούτε τη δήλωση Ντίλιαν ούτε τη μη διάψευση της από την κυβέρνηση επί εβδομάδες».
Γι’ αυτό τον λόγο, κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «παρά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, ο κ. Ντίλιαν θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τη σύσταση θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ».
