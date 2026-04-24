Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Μία ακόμη διάκριση για την ελληνική πάλη, μία ακόμη διάκριση από την Μαρία Πρεβολαράκη. Στον μεγάλο τελικό των 53κ. η κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε οριακά με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Πρεβολαρακη προηγήθηκε με 1-0 από παρατήρηση που δόθηκε στην Ουκρανή, αλλά η αντίπαλος της στο δεύτερο γύρο κατάφερε και πήρε δύο πόντους και προβάδισμα στο σκορ.

Παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια της Μαρίας δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο. Ακόμη κι έτσι όμως πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος!

Η Μαρία Πρεβολαράκη πανηγύρισε τα 10 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι σερί από το 2021 και μετά!

Αναλυτικά τα μετάλλιά της σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: