Οι Θάντερ υπέταξαν τους Σανς με 119-84 και πήραν προβάδισμα στα playoffs της δυτικής περιφέρειας. Καταιγιστικός ήταν για άλλη μία φορά ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, που ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Τζέιλεν Γουίλιαμς (22π.) και Τσετ Χόλμγκρεν που πρόσθεσε 16.

Οι πρωταθλητές της περυσινής σεζόν πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού από νωρίς, «έχτισαν» διαφορά από το πρώτο μέρος και με ευκολία εξασφάλισαν το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Την έκπληξη της βραδιάς στην ανατολική περιφέρεια έκαναν οι 8οι Ορλάντο Μάτζικ, οι οποίοι έφυγαν με το «διπλό» από την έδρα των Πίστονς, (112-101).

Ο Κάνιγχαμ πάλεψε για τους γηπεδούχους, ολοκληρώνοντας το ματς με 39 πόντους ωστόσο, οι Πίστονς δεν είχαν κάποιον άλλον παίκτη που να προσφέρει λύσεις στην επίθεση.

Ο Μπανκέρο ξεχώρισε για τους νικητές με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι Σέλτικς επικράτησαν με 123-91 των Σίξερς στη Βοστώνη κάνοντας το 1-0 στη σειρά και οι Σπερς υπέταξαν με 111-98 τους Μπλέιζερς.

