Γιουβέντους-Μπολόνια 2-0: Τρίτη σερί νίκη-κλειδί για το Champions League

Η Γιουβέντους επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε φόρμα, καθώς νίκησε 2-0 την Μπολόνια για την 33η αγωνιστική της Serie A. Η νίκη της «Μεγάλης Κυρίας» είναι κλειδί για μια θέση εξόδου στο Champions League, καθώς αύξησε την διαφορά (+5) από την Κόμο και έχει διαφορά τριών βαθμών από τις Ρόμα και Νάπολι. Η Γιουβέντους πέτυχε τρίτη σερί νίκη και παραμένει αήττητη για έβδομο σερί ματς (πέντε νίκες, δυο ισοπαλίες).

Η Γιουβέντους νίκησε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, καθώς πήρε τον αέρα της Μπολόνια από το ξεκίνημα, με γκολ του Ντέιβιντ στο 2’, ενώ τη νίκη «κλείδωσε» ο Τουράμ στο 57’. Οι δυο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Με φόρα ξεκίνησε η Γιουβέντους και προηγήθηκε μόλις στο 2’ με κεφαλιά του Τζόναθαν Ντέιβιντ, μετά από ωραία ψηλή σέντρα του Καλούλου μέσα στην περιοχή της Μπολόνια. Στο 12’ ακυρώθηκε γκολ του Κονσεϊσάο, καθώς ήταν οφσάιντ, όπως επιβεβαιώθηκε και από το VAR. Ο Πορτογάλος έχασε και ευκαιρία στο 23’, καθώς ο Ραβάγκλια τον νίκησε σε τετ α τετ και έβγαλε κόρνερ την μπάλα.

Δοκάρι (οριζόντιο) είχε η Γιουβέντους στο 34’ και το σημάδεψε ο Χολμ με σουτ. Ηταν το ένατο φετινό δοκάρι των «μπιανκονέρι»! Ένα σουτ του Ντέιβιντ στο 43’ έφυγε άουτ. Η Μπολόνια δεν απείλησε ιδιαίτερα την εστία της Γιουβέντους στο πρώτο ημίχρονο.

Καλή στιγμή για την Μπολόνια στο 47’, με σουτ του Ορσολίνι να περνά ελάχιστα άουτ. Ουσιαστικά, η Γιουβέντους κλείδωσε τη νίκη στο 57’, με γκολ που πέτυχε ο Τουράμ με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Μακ Κένι.

Δοκάρι είχε και η Μπολόνια στο 63’ σε σουτ του Ρόου.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλούλου, Κέλι, Μπρέμερ, Καμπιάσο(80’ Γκάτι), Λοκατέλι, ΜακΚένι, Χολμ, Μπογκά(86’ Οπεντά), Κονσεϊσάο(72’ Ζέγκροβα), Ντέιβιντ(72’ Γιλντίζ)

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα, Λουκούμι, Χέλαντ(68’ Χέγκεμ), Μιράντα, Σομ(59’ Φέργκιουσον), Φρόιλερ, Πομπέγκα(59’ Ρόου), Καμπιάσο, Καμπιάγκι(59’ Μόρο), Ορσολίνι, Κάστρο(77’ Μπερναρντέτσκι)

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 17/4

Σασουόλο-Κόμο 2-1

Ίντερ-Κάλιαρι 3-0

Σάββατο 18/4

Ουντινέζε-Πάρμα 0-1

Νάπολι-Λάτσιο 0-2

Ρόμα-Αταλάντα 1-1

Κυριακή 19/4

Κρεμονέζε-Τορίνο 0-0

Βερόνα-Μίλαν 0-1

Πίζα-Τζένοα 1-2

Γιουβέντους-Μπολόνια 2-0

Δευτέρα 20/4

21:45 Λέτσε-Φιορεντίνα

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική

Νάπολι – Κρεμονέζε 24/4

Πάρμα – Πίζα 25/4

Μπολόνια – Ρόμα 25/4

Βερόνα – Λέτσε 25/4

Φιορεντίνα – Σασουόλο 26/4

Τζένοα – Κόμο 26/4

Τορίνο – Ίντερ 26/4

Μίλαν – Γιουβέντους 26/4

Κάλιαρι – Αταλάντα 27/4