H «short list» της Γιουβέντους για τερματοφύλακα: Πρώτος στόχος ο Άλισον, εναλλακτική ο Ντε Χέα

Με δεδομένη την παραμονή ενός εκ των Ματία Περίν και Μικέλε ντι Γκριγκόριο, η Γιουβέντους, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» αναζητά έναν τερματοφύλακα πρώτης γραμμής.

«Το μεγάλο όνειρο», όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, που φέρεται να βρίσκεται στην πόρτα εξόδου της αγγλικής ομάδας, φαίνεται να εμπιστεύεται τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Η εναλλακτική της Γιουβέντους

Εναλλακτικά-αναφέρουν-, εξετάζεται ο Νταβίντ ντε Χέα, με τον Ισπανό τερματοφύλακα πιθανότατα να αποχωρήσει από τη Φιορεντίνα αυτό το καλοκαίρι.

Ο Ντε Χέα αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στην Ευρώπη, διέπρεψε στην Premier League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ και στη Serie A με τη Φιορεντίνα κάνει καταπληκτικά πράγματα και αποτελεί μια καλή λύση και σίγουρα πιο προσιτή οικονομικά από τον Άλισον.