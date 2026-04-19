Δεν χώνεψε την παραίτηση ο Λαζαρίδης και… επιτίθεται με troll στη Ντόρα

Ο Μακάριος Λαζαρίδης από σήμερα είναι παρελθόν από το κυβερνητικό σχήμα, έπειτα από την καταλυτική παρέμβαση της βουλεύτριας Χανίων με τη ΝΔ, Ντόρας Μπακογιάννη.

Η κ. Μπακογιάννη μιλώντας το πρωί στο MEGA κάλεσε τον Μακάριο Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και να παραιτηθεί.

«Η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και συμπλήρωσε πως «δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά ο Μακάριος Λαζαρίδης. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα πρέπει να διευκολύνει το κόμμα και να παραιτηθεί. Το λέω και για προστατεύσει και τον εαυτό του, φαίνεται πως είναι υπό πίεση».

Ακολούθησε η δήλωση παραίτησης του βουλευτή Καβάλας με τη ΝΔ -που επιτέθηκε στην αντιπολίτευση- και τα περί «συκοφαντιών» και «λάσπης» που ανέφερε.

Ωστόσο, από τα πυρά του παραιτηθέντα υφυπουργού δεν ξέφυγε ούτε το ιστορικό στέλεχος της παράταξης και αδερφής του πρωθυπουργού.

Αναδημοσιεύοντας ανάρτηση στο X από γαλάζιο troll, κάλεσε την κ. Μπακογιάννη «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».

Σημειώνεται ότι στην ίδια ανάρτηση γίνεται λόγος για «φοβική κυβέρνηση». Στην αντεπίθεση, λοιπόν, ο κ. Λαζαρίδης συνεχίζοντας να προκαλεί εσωκομματικούς τριγμούς…