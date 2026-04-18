Χωρίς Μίροτιτς και με οκτώ διαθέσιμους παίκτες η Μονακό κόντρα στον Παναθηναϊκό για τα πλέι ιν
Με μόλις οκτώ παίκτες θα παραταχθεί η Μονακό στο ΟΑΚΑ για το νοκ-άουτ παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in της Euroleague (21/4, 21:00).
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό στο κρίσιμο παιχνίδι για τα play in (Τρίτη 21/4, 21:00) της Euroleague, ωστόσο οι Μονεγάσκοι αναμένεται να παραταχθούν ξανά με αρκετές απουσίες στο ρόστερ τους.
Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν μόλις οκτώ διαθέσιμοι παίκτες για τον αγώνα κόντρα στους Πράσινους, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να μετράει τρεις ηχηρές απουσίες.
Για τους Μονεγάσκους, εκτός θα είναι ο Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στη γάμπα και θα παραμείνει στα πιτς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί το πότε θα επιστρέψει.
Παράλληλα, νοκ άουτ έχουν τεθεί και οι Νεμάνια Νέντοβιτς με τον Τέρι Τάρπεϊ, σε μία περίοδο που η συνεισφορά κάθε παίκτη είναι σημαντική, αφού πλέον, διακυβεύεται η πρόκριση στα playoffs και κατ’ επέκταση το εισιτήριο για το Final Four.
Με βάση τις απουσίες το ρόστερ των οκτώ παικτών της Μονακό, διαμορφώνεται ως εξής: Έλι Οκόμπο, Γιουάν Μπεγκαρίν, Μάθιου Στραζέλ και Μάικ Τζέιμς στην περιφέρεια, οι Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ και Άλφα Ντιαλό στους φόργουορντ, αλλά και οι Ντάνιελ Τάις με Κεβάριους Χέις στη frontline.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις