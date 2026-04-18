Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Απριλίου 2026, 22:33

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Γεώργιος Μανέττας
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Το βλέμμα στον τουρισμό στρέφει πλέον το εμπόριο, μετά από ένα Πάσχα που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς δεν δικαίωσε τις προσδοκίες της πλειονότητας των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η τουριστική κίνηση, σε ένα περιβάλλον όμως που παραμένει ασταθές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Το επόμενο διάστημα θα κριθεί από τον τουρισμό. Εκεί ποντάρει όλη η αγορά, αλλά η αβεβαιότητα είναι μεγάλη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την οριστική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης επιτείνουν τη σύγχυση

Αβεβαιότητα στο εμπόριο και εύθραυστη εκεχειρία

Τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την οριστική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης επιτείνουν τη σύγχυση και φουντώνουν την αβεβαιότητα.

Η πορεία της τουριστικής κίνησης συνδέεται άμεσα με την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πρώτα σύννεφα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, αρχής γενομένης από τους ισραηλινούς τουρίστες που έχουν βγει εκτός κάδρου ενώ υπάρχει και ένα μούδιασμα όσον αφορά στις κρατήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς.

Σε περίπτωση άμεσης λήξης του πολέμου, πάντως, εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη στις τουριστικές ροές, αφού ήδη η Ελλάδα καρπώνεται μέρος των ακυρώσεων που καταγράφονται στη γειτονική Τουρκία αλλά και στην Κύπρο.

Πάσχα κάτω από τον πήχη για τους περισσότερους

Η πασχαλινή περίοδος άφησε μεικτή εικόνα, με τους περισσότερους εμπόρους να διαπιστώνουν υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. «Δεν ήταν το Πάσχα που περιμέναμε. Κινήθηκε, αλλά δεν έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν η αγορά», σημειώνει ο κ. Σαββίδης.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η τάση ενίσχυσης των μεγάλων παικτών εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.

Τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ενισχύοντας τη θέση τους σε βάρος των μεμονωμένων καταστημάτων. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα μεγάλα σχήματα παίρνουν κεφάλι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως τα Temu και Shein, που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς

Οι μικροί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο», αναφέρει ο αντιπρόεδρος του ΕΣΑ.Υπολογίζεται ότι ο τζίρος της φετινής πασχαλινής περιόδου διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ, παραμένοντας σταθερός σε αξία σε σχέση με το 2025.

Η σταθερότητα του τζίρου όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου είναι πλασματική, καθώς οφείλεται στις αυξημένες τιμές. Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 2-5%, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα προϊόντα με τα ίδια χρήματα.

Το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων κατευθύνθηκαν για αγορές σε: τρόφιμα (Super Market/Κρεοπωλεία): 60% του τζίρου (~900 εκατ. ευρώ), Δώρα/Λαμπάδες: 20% (~300 εκατ. ευρώ), Ένδυση/Υπόδηση: 15% (~250 εκατ. ευρώ).

Η επέλαση των κινέζικων e-shops στο ελληνικό εμπόριο

Την ίδια στιγμή, νέοι διεθνείς παίκτες – κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη – διευρύνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας την πίεση στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως τα Temu και Shein, που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, με τον εμπορικό κόσμο να περιμένει την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των 3 ευρώ ανά αντικείμενο από τον προσεχή Ιούλιο σε εισαγόμενα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες.

Τα νούμερα που καταγράφουν οι κινεζικοί κολοσσοί στην Ελλάδα προκαλούν «ίλιγγο» στο εγχώριο λιανεμπόριο. Μόνο στο εννεάμηνο του 2025, Temu και Shein υπολογίζεται ότι κατέγραψαν τζίρο 800 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενώ εκτιμάται ότι έκαναν 80.000 παραδόσεις ημερησίως!

Κόστη σε άνοδο, κατανάλωση σε πίεση για το εμπόριο

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές και εργατικό κόστος – ιδίως μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – συνθέτουν ένα δύσκολο μίγμα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει υπό πίεση.

«Τα κόστη ανεβαίνουν, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το λιανεμπόριο φαίνεται να εισέρχεται σε φάση μετασχηματισμού, με επιχειρήσεις να αναζητούν νέα concepts και τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών. Το επόμενο διάστημα, με αιχμή την τουριστική σεζόν, θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις αντοχές της αγοράς, σε ένα σκηνικό όπου η ανάπτυξη δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά ζητούμενο.

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Κόσμος
To Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα: Οι γυναίκες πληρώνουν πιο ακριβά ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον
Επιστημονική έρευνα 18.04.26

Οι γυναίκες είναι διατεθειμμένες να κάνουν θυσίες για να αποφύγουν το εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, διαπιστώνει έρευνα. Το κόστος όμως δεν το πληρώνουν μόνο οι ίδιες, αλλά και οι επιχειρήσεις.

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στράτος Ιωακείμ
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο
Οικονομία 18.04.26

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Διακοπές χωρίς βαλίτσα 18.04.26

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Μετά τους τρεις συλληφθέντες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι η Αστυνομία ερευνά αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας της άτυχης κοπέλας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω από τους τρεις συλληφθέντες. «Είναι σπείρα» Μάλιστα μιλώντας στο […]

Σύνταξη
Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)
Μπάσκετ 18.04.26

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε το αδύναμο σημείο του Τραμπ: την οικονομία
Reuters 18.04.26

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση! (vid)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

