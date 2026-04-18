Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το βλέμμα στον τουρισμό στρέφει πλέον το εμπόριο, μετά από ένα Πάσχα που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς δεν δικαίωσε τις προσδοκίες της πλειονότητας των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η τουριστική κίνηση, σε ένα περιβάλλον όμως που παραμένει ασταθές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Το επόμενο διάστημα θα κριθεί από τον τουρισμό. Εκεί ποντάρει όλη η αγορά, αλλά η αβεβαιότητα είναι μεγάλη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αβεβαιότητα στο εμπόριο και εύθραυστη εκεχειρία

Τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπονται σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την οριστική επίλυση της πολεμικής σύγκρουσης επιτείνουν τη σύγχυση και φουντώνουν την αβεβαιότητα.

Η πορεία της τουριστικής κίνησης συνδέεται άμεσα με την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πρώτα σύννεφα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, αρχής γενομένης από τους ισραηλινούς τουρίστες που έχουν βγει εκτός κάδρου ενώ υπάρχει και ένα μούδιασμα όσον αφορά στις κρατήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς.

Σε περίπτωση άμεσης λήξης του πολέμου, πάντως, εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει ισχυρή ανάκαμψη στις τουριστικές ροές, αφού ήδη η Ελλάδα καρπώνεται μέρος των ακυρώσεων που καταγράφονται στη γειτονική Τουρκία αλλά και στην Κύπρο.

Πάσχα κάτω από τον πήχη για τους περισσότερους

Η πασχαλινή περίοδος άφησε μεικτή εικόνα, με τους περισσότερους εμπόρους να διαπιστώνουν υστέρηση σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. «Δεν ήταν το Πάσχα που περιμέναμε. Κινήθηκε, αλλά δεν έδωσε την ώθηση που χρειαζόταν η αγορά», σημειώνει ο κ. Σαββίδης.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά η τάση ενίσχυσης των μεγάλων παικτών εις βάρος των μικρότερων επιχειρήσεων.

Τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες φαίνεται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος, ενισχύοντας τη θέση τους σε βάρος των μεμονωμένων καταστημάτων. «Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι τα μεγάλα σχήματα παίρνουν κεφάλι.

Οι μικροί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο», αναφέρει ο αντιπρόεδρος του ΕΣΑ.Υπολογίζεται ότι ο τζίρος της φετινής πασχαλινής περιόδου διαμορφώθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ, παραμένοντας σταθερός σε αξία σε σχέση με το 2025.

Η σταθερότητα του τζίρου όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου είναι πλασματική, καθώς οφείλεται στις αυξημένες τιμές. Ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε κατά 2-5%, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα προϊόντα με τα ίδια χρήματα.

Το μεγαλύτερο κομμάτι των χρημάτων κατευθύνθηκαν για αγορές σε: τρόφιμα (Super Market/Κρεοπωλεία): 60% του τζίρου (~900 εκατ. ευρώ), Δώρα/Λαμπάδες: 20% (~300 εκατ. ευρώ), Ένδυση/Υπόδηση: 15% (~250 εκατ. ευρώ).

Η επέλαση των κινέζικων e-shops στο ελληνικό εμπόριο

Την ίδια στιγμή, νέοι διεθνείς παίκτες – κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη – διευρύνουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας την πίεση στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ενίσχυση των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως τα Temu και Shein, που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, με τον εμπορικό κόσμο να περιμένει την έναρξη εφαρμογής του μέτρου των 3 ευρώ ανά αντικείμενο από τον προσεχή Ιούλιο σε εισαγόμενα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ από τρίτες χώρες.

Τα νούμερα που καταγράφουν οι κινεζικοί κολοσσοί στην Ελλάδα προκαλούν «ίλιγγο» στο εγχώριο λιανεμπόριο. Μόνο στο εννεάμηνο του 2025, Temu και Shein υπολογίζεται ότι κατέγραψαν τζίρο 800 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ενώ εκτιμάται ότι έκαναν 80.000 παραδόσεις ημερησίως!

Κόστη σε άνοδο, κατανάλωση σε πίεση για το εμπόριο

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που τα λειτουργικά έξοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ενέργεια, ασφαλιστικές εισφορές και εργατικό κόστος – ιδίως μετά τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – συνθέτουν ένα δύσκολο μίγμα, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει υπό πίεση.

«Τα κόστη ανεβαίνουν, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκεί βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το λιανεμπόριο φαίνεται να εισέρχεται σε φάση μετασχηματισμού, με επιχειρήσεις να αναζητούν νέα concepts και τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών. Το επόμενο διάστημα, με αιχμή την τουριστική σεζόν, θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για τις αντοχές της αγοράς, σε ένα σκηνικό όπου η ανάπτυξη δεν θεωρείται δεδομένη, αλλά ζητούμενο.

Πηγή: ΟΤ