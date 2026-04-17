Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάει για διπλή μεταγραφή με ΛεΝτέι και Χεζόνια…

Ο Ζακ ΛεΝτέι είναι ένα από τα ονόματα που «παίζουν» για αρκετές ομάδες της Euroleague και ο Μάριο Χεζόνια είναι στο στόχαστρο επίσης, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο, διότι φέρεται να ψάχνει κάτι καινούριο στην καριέρα του.

Μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται έντονα και για τους δύο είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ, που ετοιμάζεται για σοβαρές και μεγάλες μεταγραφές, που θα την βελτιώσουν ακόμη περισσότερο στη μάχη για τη διεκδίκηση της Euroleague.

Τι γράφουν για ΛεΝτέι και Χεζόνια

Σύμφωνα με την Mozzart Sport, η θέση του πάουερ φόργουορντ αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ισραηλινή ομάδα και το όνομα που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι εκείνο του Ζακ ΛεΝτέι. Ο Αμερικανός, που αγωνίζεται στην Αρμάνι Μιλάνο, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και αυτό κάνει την περίπτωσή του πολύ πιο προσιτή σε σχέση με άλλες λύσεις της αγοράς.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η Χάποελ έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια θεωρητική σκέψη, αλλά για υπόθεση που έχει ήδη αρχίσει να δουλεύεται. Ο πρώην φόργουορντ της Παρτιζάν φέρεται ανοιχτός σε αλλαγή περιβάλλοντος, την ώρα που η ομάδα του Ιτούδη αναζητά παίκτη πρώτης γραμμής για τη συγκεκριμένη θέση.

Στο ίδιο πλαίσιο μπαίνει και το όνομα του Μάριο Χεζόνια, αν και εκεί η υπόθεση παρουσιάζεται πολύ πιο περίπλοκη. Ο Κροάτης έχει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και, παρότι επανέρχεται κατά καιρούς η συζήτηση γύρω από το μέλλον του, δεν πρόκειται για εύκολη περίπτωση. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το όνομά του ακούγεται ξανά δείχνει το επίπεδο των φιλοδοξιών που υπάρχει στη Χάποελ για την επόμενη ημέρα.

Η εικόνα που βγαίνει τα τελευταία 24ωρα, πάντως, είναι ότι ο ΛεΝτέι αποτελεί τον πιο ρεαλιστικό και άμεσο στόχο για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο Χεζόνια παραμένει μια δύσκολη επιλογή, που θα απαιτούσε εντελώς διαφορετικά δεδομένα για να προχωρήσει.