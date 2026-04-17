Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Σοκ με σορό 17χρονης κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 17 Απριλίου 2026, 12:37

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα ηγηθούν μιας διάσκεψης παγκόσμιων προοδευτικών κομμάτων στη Βαρκελώνη σήμερα Παρασκευή 17 και αύριο Σάββατο 18 Απριλίου, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν την πολυπολικότητα και να κινητοποιήσουν τα προοδευτικά κινήματα μπροστά στην άνοδο της άκρας δεξιάς.

Η διάσκεψη, την οποία οργανώνει η Ισπανία και προοδευτικά πολιτικά δίκτυα, πραγματοποιείται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ, προχωρά σε στρατιωτικές επεμβάσεις και απειλεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, κινήσεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια τάξη και τις διεθνείς σχέσεις, ωθώντας τις χώρες να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες τους.

Στόχος της λεγόμενης «Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης», που γεννήθηκε μετά από την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της ΕΕ το 2024, είναι να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές των προοδευτικών ιδεών και να καταλήξει σε μια διακήρυξη κοινών δράσεων σε διάφορους τομείς, από την υπεράσπιση της δημοκρατίας έως την πράσινη μετάβαση, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η αυριανή εκδήλωση, με τίτλο «Προς υπεράσπιση της δημοκρατίας», διοργανώνεται από την ισπανική κυβέρνηση και αποτελεί την τέταρτη φάση μιας συνόδου κορυφής που ξεκίνησαν ο Λούλα και ο Σάντσεθ το 2024.

Και οι δύο ηγέτες επικρίνουν έντονα την κυβέρνηση του Τραμπ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να δηλώνει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν. Εξάλλου και οι δύο είναι αντιμέτωποι με την άνοδο της άκρας δεξιάς ενόψει των επερχόμενων εκλογών στις χώρες τους.

Συμμετοχή Ανδρουλάκη

Στη διάσκεψη θα πάρουν μέρος, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα – ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ—και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Μεξικανός ηγέτης στην Ισπανία από το 2018. Από πλευράς Ελλάδος θα συμμετάσχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προοδευτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις να ενωθούν για να μεταδώσουν στο κοινό, ειδικά στην Ισπανία, ότι ανήκουμε σε κάτι που υπερβαίνει την εσωτερική πολιτική», σχολίασε ο Σάντσεθ από το Πεκίνο στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κίνα, όπου αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχασε μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητές της με την ήττα στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο Σάντσεθ χαιρέτισε το γεγονός, σχολιάζοντας: «μπορούμε να σταματήσουμε το κύμα και η Ουγγαρία το απέδειξε».

Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών.

Economy
Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Προϋπολογισμοί 2026: Οι κυβερνήσεις ξαναγράφουν τους στόχους για το 2026

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Μόνιμη παύση συγκρούσεων από Λίβανο μέχρι Ερυθρά, ζητά το Ιράν

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Σύνταξη
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Σύνταξη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αδωνις Γεωργιάδης: Επίθεση με εντολή ή ερήμην του Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιαδης αδειάζει τη κυβερνητική γραμμή σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και το ερώτημα είναι αν λειτουργεί ως εντολοδόχος του Μαξίμου η ως εκφραστής του σκληρού μπλοκ εντός της γαλάζιας παράταξης.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Βασίλης Ρίζος
Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Σύνταξη
Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Στην πίστα ξανά 17.04.26

Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοβαρά προβλήματα υποδομής στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου καταγγέλλει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
Καταγγελία 17.04.26

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί «επιβεβλημένη και απολύτως αναγκαία την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων στη συντήρηση και επισκευή των δικαστικών μεγάρων»

Σύνταξη
Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Σύνταξη
Κάποτε «όμορφη γυναίκα», τώρα «δειλή»: Πώς οι θερμές σχέσεις της Μελόνι με τον Τραμπ πήραν την κάτω βόλτα
Κόσμος 17.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές του 2027, η ακραία δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απομακρύνεται στρατηγικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Σύνταξη
Tι αποκαλύπτουν τα «αρχεία Έπσταϊν» για τον τρόπο που μιλούν οι ισχυροί;
Σχετικότητα του Νόμου 17.04.26

Τα αρχεία του Έπσταϊν φέρνουν στο φως emails που αποκαλύπτουν πώς ισχυροί άνδρες αντιλαμβάνονταν την εξουσία, τον νόμο και τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Betsson Trophy Tour έρχεται στον Βόλο, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.04.26

Το Betsson Trophy Tour ολοκληρώνει το φετινό του ταξίδι και κάνει την τελευταία του στάση στον Βόλο, την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου

Σύνταξη
Κρήτη: Είχε τις αισθήσεις του ο 50χρονος χειμερινός κολυμβητής όταν εντοπίστηκε στη σπηλιά
Στην Κρήτη 17.04.26

Τον άτυχο άνδρα τον βρήκε ξάδελφός του σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα, στην Κρήτη, ο οποίος είχε ανησυχήσει που ο 50χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες και τον έψαχνε

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.

Σύνταξη
Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

