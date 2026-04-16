Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-0 σετ: Άνετα το 1-0 στους τελικούς των Γυναικών οι «πράσινες» (vid)
Βόλεϊ 16 Απριλίου 2026, 20:43

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο στον ΖΑΟΝ στον πρώτο τελικό της Volley League Γυναικών, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς κι έκανε το 1-0 στη σειρά.

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του φαβορί στους τελικούς της Volley League Γυναικών και το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) έκανε το 1-0 επί του ΖΑΟΝ στο κλειστό του Μετς, επικρατώντας με 3-0 σετ  (25-10, 25-19, 26-24) .

Πλέον η σειρά μεταφέρεται στο Ζηρίνειο εκεί όπου την Κυριακή (19/4) στις 20.30, η ομάδα της Κηφισιάς θα υποδεχθεί τις πράσινες. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Όπως φαίνεται και από το σκορ του πρώτου σετ, ο Παναθηναϊκός έκανε… περίπατο, ενώ στα δύο επόμενα οι φιλοξενούμενες το πάλεψαν λίγο περισσότερο (ειδικά το τρίτο σετ), ωστόσο και πάλι δεν κατάφεραν να κερδίσουν κάποιο.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-8, 25-10
2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-19
3ο σετ: 8-3, 16-11, 21-17, 26-24

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 40 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 1 άσσο, 32 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-19, 26-24) σε 80′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/8 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γουάιτ 17 (14/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 33% υπ. – 04% άριστες), Μπένετ 13 (9/23 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (8/15 επ., 60% υπ. – 30% άριστες), Σάμανταν 7 (3/13 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 46% υπ. – 38% άριστες), Ρόγκα (λ), Στράντζαλη, Ράπτη.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 8 (4/7 επ., 4 μπλοκ), Τικμανίδου 8 (8/28 επ., 49% υπ. – 24% άριστες), Αλεξάκου 3 (3/19 επ., 45% υπ. – 27% άριστες), Ζιώγα 5 (5/18 επ.), Γράβαρη 10 (3/10 επ., 3 μπλοκ), Κοβαλέφσκα / Μπελιά (λ, 55% υπ. – 27% άριστες), Σπυροπούλου (λ), Φουμάκη, Νικόλοβα 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Τεϊσέιρα 8 (8/18 επ.).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε: «Από το πρώτο κιόλας σετ μπήκαμε με απίστευτη θέληση, τσαμπουκά και αυτοσυγκέντρωση για να κάνουμε το 1-0. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, κάθε αθλήτρια ήταν εκεί που έπρεπε και αν δεν ήταν έτρεχε να καλύψει τη συναθλήτρια της. Βγάζαμε δύναμη σε όλες τις φάσεις και θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου. Το ματς της Κυριακής θα είναι εντελώς διαφορετικό, ο ΖΑΟΝ έχει αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από πλευράς μας περιμένω αντίστοιχη παρουσία».

Ο προπονητής του ΖΑΟΝ Μπάμπης Μυτσκίδης τόνισε: «Μπήκαμε αρκετά φοβισμένα και μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Στη συνέχεια κάναμε κάποια λάθη, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και κέρδισε δίκαια. Ήταν καλός και στην επίθεση και στο μπλοκ άμυνα. Μας πίεσε στο σέρβις, εμείς δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο ισορροπήσαμε το ματς, το φέραμε στα μέτρα μας μήπως πάρουμε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε δίκαια. Θα κάνουμε την αποκατάσταση μας και θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς. Θέλουμε να βρει ρυθμό η Τεϊσέιρα, μακάρι στη συνέχεια να έχει την καλή απόδοση που είχε στο τελευταίο σετ. Όλες οι αθλήτριες είναι εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα».

Το πρόγραμμα των τελικών στη Volley League Γυναικών

  Το πρόγραμμα των τελικών στη Volley League Γυναικών

    Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

    Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν. 3-0 (25-10, 25-19, 26-24)

    Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

    Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
    Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

    Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

    Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

    Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

    Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

    Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

    Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Σύνταξη
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων

Αφροδίτη Τζιαντζή
Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Το τέλος της ξεγνοιασιάς 16.04.26

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;

Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Σύνταξη
Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Ασταθές περιβάλλον 16.04.26

Ξεμένει από success story στην οικονομία; - Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;
Leisure sickness 16.04.26

O θάνατος του ελεύθερου χρόνου: Γιατί νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα;

Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να νιώθει τύψεις επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα «παραγωγικό»; Δεν είστε οι μόνοι. Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πώς η «ενοχή της παραγωγικότητας» και το σύνδρομο της «ασθένειας του ελεύθερου χρόνου» έχουν σκοτώσει τη βασική μας ικανότητα να ξεκουραζόμαστε.

Σύνταξη
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Σύνταξη
Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Εσύ και οι «κομπάρσοι» 16.04.26

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις

Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Σύνταξη
Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
ΑΤΛΑΣ 16.04.26

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

