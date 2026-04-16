Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Μπενίτεθ οι Κοντούρης και Τουμπά ενόψει Ολυμπιακού

Συνεχίστηκε την Πέμπτη (16/4) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Στο πρόγραμμα των «πρασίνων» πήρε κανονικά μέρος ο Σωτήρης Κοντούρης που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και αναμένεται να βρεθεί έτσι κανονικά στην αποστολή της ομάδας του.

Επιπροσθέτως, στο ομαδικό πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο Αχμέντ Τουμπά που είχε πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους τις τελευταίες ημέρες και επίσης τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Αντιθέτως, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό έκανε ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς και Σισοκό.