Παναθηναϊκός: Στη διάθεση του Μπενίτεθ οι Κοντούρης και Τουμπά ενόψει Ολυμπιακού
Κοντούρης και Τουμπά προπονήθηκαν κανονικά την Πέμπτη και τέθηκαν στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων».
Συνεχίστηκε την Πέμπτη (16/4) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.
Στο πρόγραμμα των «πρασίνων» πήρε κανονικά μέρος ο Σωτήρης Κοντούρης που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και αναμένεται να βρεθεί έτσι κανονικά στην αποστολή της ομάδας του.
Επιπροσθέτως, στο ομαδικό πρόγραμμα συμμετείχε επίσης ο Αχμέντ Τουμπά που είχε πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους τις τελευταίες ημέρες και επίσης τέθηκε στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.
Αντιθέτως, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό έκανε ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς και Σισοκό.
