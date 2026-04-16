Ο Μέσι αγοράζει την Κορνεγιά και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 16 Απριλίου 2026, 19:23

Ο Μέσι αγοράζει την Κορνεγιά και ανοίγει νέο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Στρατηγική επένδυση από τον Λιονέλ Μέσι με φόντο την επιστροφή στη Βαρκελώνη και κύμα εισόδου αστέρων στην ιδιοκτησία συλλόγων.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε την ποδοσφαιρική Ευρώπη, ο Λιονέλ Μέσι περνά πλέον και επίσημα στην πλευρά των ιδιοκτητών συλλόγων, ολοκληρώνοντας την εξαγορά του 100% των μετοχών της Κορνεγιά, ενός ιστορικού αλλά χαμηλότερης κατηγορίας καταλανικού συλλόγου. Η ομάδα, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον 5ο όμιλο της Tercera RFEF, βρίσκεται σε τροχιά ανόδου, γεγονός που καθιστά το timing της επένδυσης ιδιαίτερα κομβικό.

Η ανακοίνωση της συμφωνίας συνοδεύτηκε από σαφείς αναφορές στη βαθιά σχέση του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη Βαρκελώνη και την Καταλονία. Παρά την αποχώρησή του από την ευρωπαϊκή σκηνή ως ποδοσφαιριστής, η σύνδεσή του με την περιοχή παραμένει ισχυρή και αυτή η επιχειρηματική κίνηση έρχεται να την ενισχύσει. Η επιλογή της Κορνεγιά δεν έγινε με γνώμονα τη λάμψη, αλλά τη δυναμική και την ταυτότητα ενός συλλόγου που έχει επενδύσει διαχρονικά στις ακαδημίες.

Ιδρυμένη το 1951, η Κορνεγιά έχει χτίσει τη φήμη της ως ένα από τα πιο αξιόπιστα φυτώρια ταλέντων στην Ισπανία. Από τις τάξεις της έχουν περάσει ποδοσφαιριστές που στη συνέχεια έφτασαν στο κορυφαίο επίπεδο, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη φιλοσοφία του Μέσι. Ο ίδιος έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή του στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, επενδύοντας σε διοργανώσεις και δομές που προωθούν νεαρούς αθλητές.

Το επενδυτικό του πλάνο δεν περιορίζεται σε μια απλή οικονομική ενίσχυση. Αντίθετα, περιλαμβάνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ενίσχυση του τεχνικού επιτελείου, ανάπτυξη δικτύου scouting και δημιουργία ενός σταθερού μοντέλου λειτουργίας με στόχο την άνοδο και, κυρίως, την καθιέρωση της ομάδας σε επαγγελματικές κατηγορίες. Η παρουσία του αναμένεται να αυξήσει την προβολή του συλλόγου και να προσελκύσει χορηγούς και συνεργασίες.

Ωστόσο, η κίνηση του Μέσι δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με κορυφαίους ποδοσφαιριστές να επενδύουν σε συλλόγους, είτε για επιχειρηματικούς λόγους είτε για να διατηρήσουν ενεργό ρόλο στο άθλημα μετά την καριέρα τους.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη αποκτήσει μετοχική παρουσία στην Αλμερία, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πρότζεκτ στην Ισπανία. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει επενδύσει στη γαλλική Καέν, δείχνοντας ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του εγχώριου ποδοσφαίρου. Ο Λούκα Μόντριτς συνδέεται με τη Σουόνσι, ενώ ο Ζεράρ Πικέ έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στην Ανδόρα, οδηγώντας την από τα χαμηλά στρώματα του ισπανικού ποδοσφαίρου σε επαγγελματικά επίπεδα.

Παράλληλα, ο Ν’Γκολό Καντέ έχει εμπλακεί με τη βελγική Βίρτον, ο Σαντιό Μανέ με τη γαλλική Μπουρζ, ενώ ο Σέσκ Φάμπρεγας και άλλοι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές εξετάζουν ή υλοποιούν παρόμοια εγχειρήματα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ίντερ Μαϊάμι, μετατρέποντας τον σύλλογο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand στο MLS.

Ακόμη και ποδοσφαιριστές που βρίσκονται εν ενεργεία, όπως ο Τιμπό Κουρτουά ή ο Έκτορ Μπεγερίν, έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στον χώρο των επενδύσεων σε συλλόγους, ενισχύοντας την εικόνα ενός νέου μοντέλου, όπου οι παίκτες λειτουργούν ως επιχειρηματίες και διαμορφωτές του μέλλοντος του αθλήματος.

Η είσοδος όλων αυτών των ονομάτων στην ιδιοκτησία ομάδων αλλάζει σταδιακά το τοπίο. Δημιουργείται ένα υβριδικό μοντέλο διοίκησης, όπου η εμπειρία του επαγγελματία ποδοσφαιριστή συνδυάζεται με επιχειρηματική στρατηγική και διεθνή δικτύωση. Οι σύλλογοι που επιλέγονται είναι συχνά μικρότερου μεγέθους, αλλά με προοπτικές ανάπτυξης, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επένδυση του Μέσι στην Κορνεγιά αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη προσθήκη στη λίστα των «ποδοσφαιρικών επενδυτών», αλλά ενδεχομένως ένα από τα πιο φιλόδοξα και στρατηγικά εγχειρήματα, δεδομένης της επιρροής και του κύρους του Αργεντινού.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν το νέο αυτό εγχείρημα μπορεί να εξελιχθεί σε success story, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Κορνεγιά περνά πλέον σε μια νέα εποχή, με διεθνή προσοχή και υψηλές προσδοκίες.

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

ΕΚΤ: Επιφυλακτική για μια πρόωρη αύξηση των επιτοκίων – Τι δείχνουν τα πρακτικά του Μαρτίου

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

sp_banner_Desk
Conference League 16.04.26

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

betson_textlink
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις
Εσύ και οι «κομπάρσοι» 16.04.26

Ζεις τη ζωή σου ή τη σκηνοθετείς; Η γενιά που ξέχασε πώς να χτίζει αληθινές σχέσεις

Δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok επιβεβαιώνουν μια τρομακτική κοινωνική μετάλλαξη: έχουμε σταματήσει να ζούμε τη ζωή μας και, αντίθετα, τη «σκηνοθετούμε». Πώς η εμμονή του να είμαστε το απόλυτο επίκεντρο του σύμπαντος, μετέτρεψε τους γύρω μας σε απλούς «κομπάρσους» της δικής μας ταινίας.

Λέσβος: Βράζει το νησί με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού – Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους
Ελλάδα 16.04.26

Βράζει η Λέσβος με τις επιπτώσεις του αφθώδους πυρετού - Κρίσιμο ραντεβού με Σχοινά για τους κτηνοτρόφους

Τρίτη ημέρα κινητοποιήσεων και όλη η Λέσβος βρίσκεται στο «πόδι». Μία από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών στη Μυτιλήνη.

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
ΑΤΛΑΣ 16.04.26

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Πονηριά 16.04.26

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Εγχειρίδιο αφρικανικής σκόνης 16.04.26

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
Κόσμος 16.04.26

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

