sports betsson
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 16 Απριλίου 2026, 15:47

Κανονικά θα δώσει το «παρών» στις ΗΠΑ η εθνική ομάδα του Ιράν, για τη συμμετοχή της στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Spotlight

Ένα από τα -πολλά- μεγάλα ερωτήματα του προσεχούς Μουντιάλ είναι το πως ακριβώς θα… λειτουργήσει η παρουσία του Ιράν στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προ μηνών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία του για το ταξίδι της ιρανικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντίθετα ο πρόεδρος της FIFA και προσωπικός φίλος του POTUS, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε με τη σειρά του δηλώσει αισιόδοξος πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Το παραπάνω, επιβεβαίωσε ξανά με μια ακόμη δήλωσή του ο Ελβετός παράγοντας. Δύο περίπου μήνες πια πριν την έναρξη της γιορτής του ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, ο Ινφαντίνο επανέλαβε τη σιγουριά του πως οι Ιρανοί θα παίξουν κανονικά μπάλα σε αυτή.

Τι δήλωσε για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ ο Ινφαντίνο

«Το Ιράν θα έλθει, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε σε οικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε το CNBC στην Ουάσινγκτον και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε (σ.σ. την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου), η κατάσταση θα είναι ειρηνική, κάτι που θα βοηθούσε πραγματικά. Αλλά το Ιράν πρέπει να έλθει, εκπροσωπεί τον λαό του, προκρίθηκε, οι παίκτες θέλουν να παίξουν».

«Ο αθλητισμός πρέπει να είναι εκτός πολιτικής. Εντάξει, δεν ζούμε στην Σελήνη, ζούμε στον πλανήτη Γη, αλλά εάν κανείς άλλος δεν πιστεύει στην οικοδόμηση γεφυρών και στην διατήρησή τους άθικτες και ενωμένες, τότε εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε αυτήν την δουλειά», κατέληξε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Σημειώνεται ότι το Ιράν θα δώσει σίγουρα τρεις αγώνες για την φάση των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 16 Ιουνίου) και εναντίον του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, ενώ θα παίξει και ένα παιχνίδι στο Σιάτλ εναντίον της Αιγύπτου στις 27 Ιουνίου. Ως προς τη «βάση» της ιρανικής αποστολής για τη διάρκεια του τουρνουά, θα είναι πιθανότατα στην πόλη Τουσόν στην Αριζόνα.

Headlines:
Macro
ΙΟΒΕ: «Χαμηλώνει» η ανάπτυξη, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός – Τα τρία σενάρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι συμβαίνει όταν δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη, το «καύσιμο» του μυαλού

Κόσμος
Νέες απειλές Χέγκσεθ στο Ιράν για να συνάψει συμφωνία

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 16.04.26

Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)

Η Euroleague μπαίνει στην τελευταία στροφή της regular season και τα σενάρια είναι δεκάδες – Πού θα τερματίσουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιοι διεκδικούν το πλεονέκτημα και την εξάδα και οι… στάνταρ ομάδες στα play in

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Euroleague 16.04.26

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Σύνταξη
Έρχεται το πρώτο Σούπερ Καπ στη Euroleague – Το φορμάτ και οι πρώτες ομάδες που θα συμμετάσχουν
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
NBA: Πέρασαν στα play offs οι Σίξερς, ανατροπή και «ζωντανοί» με Κάρι οι Γουόριορς (vids)
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Ταϊρίς Μάξι οδήγησε τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 109-107 επί των Ορλάντο Μάτζικ και στα play offs του NBA, ενώ οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς νίκησαν τους Κλίπερς χάρη στους 35 πόντους του Στεφ Κάρι και θα παίξουν «τελικό» με τους Σανς.

Σύνταξη
Αθηναϊκός: «Αδικαιολόγητη απόφαση του Παναθηναϊκού – Θυσίασαν σε οπαδικά συμφέροντα τον ιδρώτα των παικτριών»
Μπάσκετ 16.04.26

Ο Αθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τον πρώτο τελικό της Α1 Γυναικών με τον Παναθηναϊκό και εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης των πράσινων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Ορμπανίσκος των Βαλκανίων είναι ο πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ. Και ο Όρμπαν θα ντρεπόταν», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για τις υποκλοπές και την άρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ όπως αποφάσισε η Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Σκοτεινό εμβατήριο 16.04.26

Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μητσοτάκης: Με ειρωνείες στην αντιπολίτευση «απάντησε» για τα «γαλάζια» σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, πως «οι πολίτες δεν βλέπουν την Ελλάδα που εσείς παρουσιάζετε», επιλέγοντας να αγνοεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια για την ακριβή καθημερινότητα, αλλά και για τα «γαλάζια» σκάνδαλα

Σύνταξη
Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Σύνταξη
Περιβαλλοντικές οργανώσεις κατά ΥΠΕΝ για την πολεοδόμηση σε περιοχές Natura
«Ασκός του Αιόλου» 16.04.26

To υπουργείο διαβεβαιώνει ότι η πολεοδόμηση σε περιοχές Natura 2000 απαιτεί ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, ωστόσο οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι το μέτρο είναι προσχηματικό.

Σύνταξη
Η Μάρω Κοντού στην Επίδαυρο: Μια αναδρομή σε μια σπουδαία πορεία και μια συγκινητική συνάντηση με το παρελθόν
Media 16.04.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού είναι η πρώτη καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη, που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50 στο MEGA

Σύνταξη
Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Σύνταξη
Τα… μαθηματικά της τελευταίας αγωνιστικής στη Euroleague – Όλα τα σενάρια και οι πιθανοί συνδυασμοί για εξάδα και play in (pics)
Euroleague 16.04.26

Σύνταξη
Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Κόσμος 16.04.26

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

Σύνταξη
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Απρίλιο
Διεθνής Οικονομία 16.04.26

Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την έκβαση των διαπραγματεύσεων η ΕΚΤ δεν αναμένεται να αποφασίσει μεταβολή στα επιτόκια

Σύνταξη
Συνελήφθη στο Νέο Κόσμο ο κρατούμενος που είχε αποδράσει από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Ελλάδα 16.04.26

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για φωτογράφηση και δακτυλοσκόπηση, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες κατάφερε να αποδράσει

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας
Η ανακοίνωση 16.04.26

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται και η ενεργειακή κρίση βαθαίνει - Τι προτείνει η Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη Μεταρρύθμιση της Διεθνούς Εταιρικής Φορολογίας

Σύνταξη
Αυτοκίνητο έκανε βουτιά στο λιμάνι του Πειραιά – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Ατύχημα 16.04.26

Το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες - Ο οδηγός ανασύρθηκε με τη βοήθεια ανδρών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΟΛΠ

Σύνταξη
Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

«Η θεσμική εκτροπή της κυβέρνησης ξεκινά από τον ευτελισμό της λειτουργίας της Βουλής, με συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση, χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου και παραβίαση Κανονισμού και Συντάγματος», τόνισε η Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Οι διαιτητές του Παναθηναϊκός – Εφές
Euroleague 16.04.26

Τους διαιτητές που θα σφυρίξουν το κρίσιμο Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όρισε η διοργανώτρια αρχή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Σήμερα προσγειωθήκατε κ. Μητσοτάκη σε αυτή τη χώρα; Εσείς δεν κυβερνάτε επτά χρόνια;
Βουλή 16.04.26

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως «οι εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι μιλάμε για ένα ακόμα σοβαρότατο σκάνδαλο» και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies