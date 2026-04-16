Ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ

Ένα από τα -πολλά- μεγάλα ερωτήματα του προσεχούς Μουντιάλ είναι το πως ακριβώς θα… λειτουργήσει η παρουσία του Ιράν στις ΗΠΑ μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Προ μηνών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει δημόσια την ανησυχία του για το ταξίδι της ιρανικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντίθετα ο πρόεδρος της FIFA και προσωπικός φίλος του POTUS, Τζιάνι Ινφαντίνο, είχε με τη σειρά του δηλώσει αισιόδοξος πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Το παραπάνω, επιβεβαίωσε ξανά με μια ακόμη δήλωσή του ο Ελβετός παράγοντας. Δύο περίπου μήνες πια πριν την έναρξη της γιορτής του ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, ο Ινφαντίνο επανέλαβε τη σιγουριά του πως οι Ιρανοί θα παίξουν κανονικά μπάλα σε αυτή.

Τι δήλωσε για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ ο Ινφαντίνο

«Το Ιράν θα έλθει, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε σε οικονομικό συνέδριο που διοργάνωσε το CNBC στην Ουάσινγκτον και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι μέχρι τότε (σ.σ. την έναρξη του τουρνουά στις 11 Ιουνίου), η κατάσταση θα είναι ειρηνική, κάτι που θα βοηθούσε πραγματικά. Αλλά το Ιράν πρέπει να έλθει, εκπροσωπεί τον λαό του, προκρίθηκε, οι παίκτες θέλουν να παίξουν».

«Ο αθλητισμός πρέπει να είναι εκτός πολιτικής. Εντάξει, δεν ζούμε στην Σελήνη, ζούμε στον πλανήτη Γη, αλλά εάν κανείς άλλος δεν πιστεύει στην οικοδόμηση γεφυρών και στην διατήρησή τους άθικτες και ενωμένες, τότε εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε αυτήν την δουλειά», κατέληξε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Σημειώνεται ότι το Ιράν θα δώσει σίγουρα τρεις αγώνες για την φάση των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 16 Ιουνίου) και εναντίον του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, ενώ θα παίξει και ένα παιχνίδι στο Σιάτλ εναντίον της Αιγύπτου στις 27 Ιουνίου. Ως προς τη «βάση» της ιρανικής αποστολής για τη διάρκεια του τουρνουά, θα είναι πιθανότατα στην πόλη Τουσόν στην Αριζόνα.