«Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία ο Δώνης και πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ο Γιώργος Δώνης αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έτσι θα δώσει το «παρών» στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας φέρεται πως είναι ο Γιώργος Δώνης.
Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός, σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας και θα καθοδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας ήταν τρεις. Ο Δώνης και άλλοι δύο προπονητές, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο Έλληνας τεχνικός προτιμήθηκε από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας, καθώς κρίθηκε ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, εν όψει του Μουντιάλ 2026.
Το μόνο που απομένει πλέον είναι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες και ο Γιώργος Δώνης να ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής των Σαουδαράβων.
