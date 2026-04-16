Επίσημο το τέλος εποχής του Μπερνάρντο Σίλβα από τη Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Μπερνάρντο Σίλβα ενημέρωσαν με τον πλέον επίσημο τρόπο, πως ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αποχωρεί το προσεχές καλοκαίρι από τους «πολίτες», μετά από 9 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο παίκτης όσο και ο σύλλογος έκαναν μια κοινή ανάρτηση, ευχαριστώντας ο ένας τον άλλον, με τον Σίλβα να αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα, στην οποία αγωνίστηκε από το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπερνάρντο Σίλβα αποκτήθηκε από τη Μονακό πίσω στο 2017 με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής μετράει 76 γκολ και 77 ασίστ σε 451 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει 18 τίτλους, μεταξύ αυτών 1 Champions League και 6 Premier League.

Φυσικά, οι «πολίτες» ενημέρωσαν πως στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα τον τιμήσουν όπως αρμόζει.

Το μήνυμα του Μπερνάρντο Σίλβα στους φίλους της Μάντσεστερ Σίτι:

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer. 🔗 https://t.co/XqZqQz2q7l pic.twitter.com/C0xjzWjV5f — Manchester City (@ManCity) April 16, 2026

«Cityzens,

Όταν έφτασα πριν από 9 χρόνια, ακολουθούσα το όνειρο ενός μικρού αγοριού, ήθελα να πετύχω στη ζωή, ήθελα να πετύχω σπουδαία πράγματα. Αυτή η πόλη και αυτός ο σύλλογος μου έδωσαν πολύ περισσότερα από αυτό, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζα ποτέ. Αυτό που κερδίσαμε και πετύχαμε μαζί είναι μια κληρονομιά που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Οι Centurions, το εγχώριο quatruble, το τρεμπλ, το τέσσερα στη σειρά και πολλά άλλα… Δεν ήταν τόσο άσχημα.

Σε λίγους μήνες είναι η ώρα να αποχαιρετήσω την πόλη όπου όχι μόνο κερδίσαμε τόσα πολλά ως ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά και όπου ξεκίνησα τον γάμο μου και την οικογένειά μου. Από τα βάθη της καρδιάς μου, Ινές και Καρλότα, σας ευχαριστώ!

Προς τους οπαδούς, η άνευ όρων υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο κύριος στόχος μου ως παίκτης ήταν να παίζω πάντα με πάθος, ώστε να μπορείτε να νιώθετε περήφανοι και να εκπροσωπείστε σωστά στο γήπεδο. Ελπίζω να το νιώθατε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ήρθα ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, φεύγω ως ένας ακόμα από εσάς, ένας υποστηρικτής της Μάντσεστερ Σίτι για μια ζωή. Συνεχίστε να υποστηρίζετε αυτή τη νεανική ομάδα και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα σας φέρουν πολλές νέες φανταστικές αναμνήσεις στο μέλλον.

Προς τον σύλλογο, τον Πεπ, το προσωπικό και όλους τους συμπαίκτες μου αυτά τα 9 χρόνια, σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις και που με αφήσατε να είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού για τόσο καιρό. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαμε κάθε μέρα στο προπονητικό κέντρο με έκανε να νιώθω σαν στο σπίτι μου και μέρος μιας μεγάλης οικογένειας. Ας απολαύσουμε μαζί αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και ας αγωνιστούμε για ό,τι μας φέρνει ακόμα αυτή η σεζόν.

Σας αγαπώ όλους, Μπερνάρντο»