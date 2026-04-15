Επί Μητσοτάκη αν είσαι Λαζαρίδης χωρίς πτυχίο μπορείς να διοικήσεις, αν είσαι καθαρίστρια χωρίς απολυτήριο δημοτικού δεν μπορείς να σφουγγαρίσεις

Το έλασσον έγινε μείζον

Πάντως, πατάνε τα κορδόνια τους και πέφτουν κάτω – κι αυτό όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι ταλέντο! Ένα ήσσονος σημασίας θέμα που θα μπορούσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να το έχει λύσει εντός της ημέρας που προέκυψε, κατόρθωσε να το μετατρέψει σε μείζονος σημασίας ζήτημα – και να προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα, με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος αύριο. Στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή. Αναφέρομαι φυσικά στο «πτυχίο» του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριου Λαζαρίδη, για την περίπτωση του οποίου ακόμη και οι κυβερνητικές πηγές – που επί μέρες σιωπούσαν, προφανώς μέχρι να καταλήξει ο κ. Μητσοτάκης… – που «βγήκαν» να τον στηρίξουν έλεγαν πως «η πρόσληψη του το 2007 ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα»! Παρ΄ όλα αυτά δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κ. Λαζαρίδη.

Αλλα αντ΄ άλλων

Πάντως δεν έσπευσε κανείς να τον στηρίξει ευθαρσώς και επωνύμως. Ανέλαβαν τη δουλίτσα οι «κυβερνητικές πηγές». Αργά τη νύχτα μόνο είπε δυο λόγια ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλήγοντας στο γνωστό ρεφρέν ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, που το συνηθίζει, ο υποστηρικτής των γαλάζιων βουλευτών, άχνα δεν έβγαλε. Μάλιστα και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας η οποία … πέταξε χαρταετό, λέγοντας ότι «το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχει πτυχίο». Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε….

Ο κ. Πέτσας απέναντι

Εντύπωση ωστόσο έκανε μία παρέμβαση του πρώην κυβερνητικού στελέχους – γνωστού από την ομώνυμη λίστα… – και βουλευτή κ. Στέλιου Πέτσα. Ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι «όσον αφορά την ουσία, το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη το 2007 ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση. Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του. Αυτό είναι το βασικό θέμα ουσίας». Μπίνγκο! Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι αυτές τις δηλώσεις τις έκανε ο κ. Πέτσας στο Open αμέσως μετά από τη συνέντευξη του κ. Λαζαρίδη στο ίδιο κανάλι….

Προς τι το «μίσος»;

Να σας πάω λίγο πίσω. Ο κ. Πέτσας και ο κ. Λαζαρίδης συμμετείχαν στα παλιά χρόνια – και πριν εκλεγεί ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή προ του 2016 – στο τότε επιτελείο του πρωθυπουργού. Ο ένας ήταν διευθυντής του γραφείου του, αποσπασμένος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ό άλλος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Προς τι λοιπόν «το μίσος κι ο αλληλοσπαραγμός;» που έλεγε κι ο κορυφαίος Χρήστος Τσαγανέας στη ταινία «Οι γερμανοί ξανάρχονται»; Του την είχε φυλαγμένη από παλιά; Διότι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις είναι συνήθως … «ανταποδοτικές»!

Γιατί τον στήριξε;

Το άλλο ερώτημα βέβαια είναι για ποιο λόγο τον στήριξε τελικά ο κ. Μητσοτάκης – έστω και βαριά καρδιά, όπως φάνηκε. Επειδή είναι φίλοι από παλιά; Επειδή του είναι πιστός – χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Επειδή γνωρίζει πολλά; Επειδή τον χρειάζεται; Κάποια στιγμή θα το μάθουμε! Η ουσία πάντως είναι ότι αύριο η αντιπολίτευση θα του καταλογίζει του κ. Μητσοτάκη και την «περίπτωση Λαζαρίδη» στη Βουλή, μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές….

Ο κ. Πολάκης επί το έργον

Τώρα ο κ. Παύλος Πολάκης στον οποία ανήκει η αποκάλυψη του θέματος – τα του Καίσαρος… – συνέχισε και χθες να τον «γλεντάει» τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενώ ο κ. Λαζαρίδης είπε στη συνέντευξη του στο Οpen ότι σπούδασε στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών από το 1987 ως και το 1992, ο κ. Πολάκης αποκάλυψε ότι αυτό δημιουργήθηκε το 1991! Δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί….

Πυρ κατά βούληση…

Από την άλλη πλευρά ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα, ανοίγοντας το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Οι άλλοι θα του λένε για τον Ντίλιαν κι αυτός θα του απαντάει με την … άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων! Και θα είναι σύμπασα η αντιπολίτευση απέναντι του. Όπως αντιλαμβάνεστε θα γίνει «του κουτρούλη ο γάμος». Η κυβέρνηση είναι «στα σχοινιά» και «χτυπιέται» άσχημα, χωρίς μέχρι τώρα να έχει κατορθώσει μία πετυχημένη «αντεπίθεση»!

Νέα Εξεταστική Επιτροπή;

Πάντως τον πρώτο λόγο στην αντιπαράθεση της Πέμπτης θα τον έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε και την συζήτηση. Κι έχει ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να προτείνει τη συγκρότηση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Επειδή όμως το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει μόνο του την κοινοβουλευτική δυνατότητα, θα χρειαστεί και την στήριξη άλλων κομμάτων – όπως πχ της Πλεύσης Ελευθερίας ή της Ελληνικής Λύσης. Εκεί ακριβώς θα επιχειρήσει να «κερδοσκοπήσει» η κυβέρνηση – ότι «συναγελάζεται» με τους «αντισυστημικούς» και πάει λέγοντας. Το «θερμόμετρο» όπως καταλαβαίνετε θα καταγράψει υψηλές «θερμοκρασίες» στο πολιτικό σύστημα. Ένα από τα ερωτήματα όμως που θα ξεκαθαρίσει την Πέμπτη είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς θα λάβει το λόγο κι αν θα ανακοινώσει την απόφαση του να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων του. Μου έλεγαν ότι από αυτό θα φανεί και η βούληση του για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Ενώ το θέμα των πρόωρων εκλογών φαίνεται να ξεκαθαρίζει – προς το παρόν τουλάχιστον… – και να μετατίθενται για το φθινόπωρο μαζί με τα πρωτοβρόχια…. Το θέμα όμως είναι πως θα φτάσει μέχρι τότε ο κ. Μητσοτάκης….