Επί Μητσοτάκη αν είσαι Λαζαρίδης χωρίς πτυχίο μπορείς να διοικήσεις, αν είσαι καθαρίστρια χωρίς απολυτήριο δημοτικού δεν μπορείς να σφουγγαρίσεις

Eμπιστευτικά
 15 Απριλίου 2026, 08:00

Επί Μητσοτάκη αν είσαι Λαζαρίδης χωρίς πτυχίο μπορείς να διοικήσεις, αν είσαι καθαρίστρια χωρίς απολυτήριο δημοτικού δεν μπορείς να σφουγγαρίσεις

Ήτανε στραβό το κλίμα... το 'φαγε και ο Μακάριος Λαζαρίδης

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Το έλασσον έγινε μείζον

Πάντως, πατάνε τα κορδόνια τους και πέφτουν κάτω – κι αυτό όμως, όπως και να το δει κανείς, είναι ταλέντο! Ένα ήσσονος σημασίας θέμα που θα μπορούσε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης να το έχει λύσει εντός της ημέρας που προέκυψε, κατόρθωσε να το μετατρέψει σε μείζονος σημασίας ζήτημα – και να προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα, με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος αύριο. Στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή. Αναφέρομαι φυσικά στο «πτυχίο» του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μακάριου Λαζαρίδη, για την περίπτωση του οποίου ακόμη και οι κυβερνητικές πηγές – που επί μέρες σιωπούσαν, προφανώς μέχρι να καταλήξει ο κ. Μητσοτάκης… – που «βγήκαν» να τον στηρίξουν έλεγαν πως «η πρόσληψη του το 2007 ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα»! Παρ΄ όλα αυτά δεν τίθεται θέμα παραίτησης του κ. Λαζαρίδη.

Αλλα αντ΄ άλλων

Πάντως δεν έσπευσε κανείς να τον στηρίξει ευθαρσώς και επωνύμως. Ανέλαβαν τη δουλίτσα οι «κυβερνητικές πηγές». Αργά τη νύχτα μόνο  είπε δυο λόγια ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλήγοντας στο γνωστό ρεφρέν ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης, που το συνηθίζει, ο υποστηρικτής των γαλάζιων βουλευτών, άχνα δεν έβγαλε. Μάλιστα και η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας η οποία … πέταξε χαρταετό, λέγοντας ότι «το να είσαι βουλευτής, το να είσαι υπουργός δεν προϋποθέτει το να έχει πτυχίο». Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε….

Ο κ. Πέτσας απέναντι

Εντύπωση ωστόσο έκανε μία παρέμβαση του πρώην κυβερνητικού στελέχους – γνωστού από την ομώνυμη λίστα… – και βουλευτή κ. Στέλιου Πέτσα. Ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι «όσον αφορά την ουσία, το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη το 2007 ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση. Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του. Αυτό είναι το βασικό θέμα ουσίας». Μπίνγκο! Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι αυτές τις δηλώσεις τις έκανε ο κ. Πέτσας στο Open αμέσως μετά από τη συνέντευξη του κ. Λαζαρίδη στο ίδιο κανάλι….

Προς τι το «μίσος»;

Να σας πάω λίγο πίσω. Ο κ. Πέτσας και ο κ. Λαζαρίδης συμμετείχαν στα παλιά χρόνια – και πριν εκλεγεί ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή προ του 2016 – στο τότε επιτελείο του πρωθυπουργού. Ο ένας ήταν διευθυντής του γραφείου του, αποσπασμένος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ό άλλος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Προς τι λοιπόν «το μίσος κι ο αλληλοσπαραγμός;» που έλεγε κι ο κορυφαίος Χρήστος Τσαγανέας στη ταινία «Οι γερμανοί ξανάρχονται»; Του την είχε φυλαγμένη από παλιά; Διότι αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις είναι συνήθως … «ανταποδοτικές»!

Γιατί τον στήριξε;

Το άλλο ερώτημα βέβαια είναι για ποιο λόγο τον στήριξε τελικά ο κ. Μητσοτάκης – έστω και βαριά καρδιά, όπως φάνηκε. Επειδή είναι φίλοι από παλιά; Επειδή του είναι πιστός – χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Επειδή γνωρίζει πολλά; Επειδή τον χρειάζεται; Κάποια στιγμή θα το μάθουμε! Η ουσία πάντως είναι ότι αύριο η αντιπολίτευση θα του καταλογίζει του κ. Μητσοτάκη και την «περίπτωση Λαζαρίδη» στη Βουλή, μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές….

Ο κ. Πολάκης επί το έργον

Τώρα ο κ. Παύλος Πολάκης στον οποία ανήκει η αποκάλυψη του θέματος – τα του Καίσαρος… – συνέχισε και χθες να τον «γλεντάει» τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενώ ο κ. Λαζαρίδης είπε στη συνέντευξη του στο Οpen ότι σπούδασε στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών από το 1987 ως και το 1992, ο κ. Πολάκης αποκάλυψε ότι αυτό δημιουργήθηκε το 1991! Δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί….

Πυρ κατά βούληση…

Από την άλλη πλευρά ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα, ανοίγοντας το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Οι άλλοι θα του λένε για τον Ντίλιαν κι αυτός θα του απαντάει με την … άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων! Και θα είναι σύμπασα η αντιπολίτευση απέναντι του. Όπως αντιλαμβάνεστε θα γίνει «του κουτρούλη ο γάμος». Η κυβέρνηση είναι «στα σχοινιά» και «χτυπιέται» άσχημα, χωρίς μέχρι τώρα να έχει κατορθώσει μία πετυχημένη «αντεπίθεση»!

Νέα Εξεταστική Επιτροπή;

Πάντως τον πρώτο λόγο στην αντιπαράθεση της Πέμπτης θα τον έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε και την συζήτηση. Κι έχει ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να προτείνει τη συγκρότηση νέας Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Επειδή όμως το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει μόνο του την κοινοβουλευτική δυνατότητα, θα χρειαστεί και την στήριξη άλλων κομμάτων – όπως πχ της Πλεύσης Ελευθερίας ή της Ελληνικής Λύσης. Εκεί ακριβώς θα επιχειρήσει να «κερδοσκοπήσει» η κυβέρνηση – ότι «συναγελάζεται» με τους «αντισυστημικούς» και πάει λέγοντας. Το «θερμόμετρο» όπως καταλαβαίνετε θα καταγράψει υψηλές «θερμοκρασίες» στο πολιτικό σύστημα. Ένα από τα ερωτήματα όμως που θα ξεκαθαρίσει την Πέμπτη είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς θα λάβει το λόγο κι αν θα ανακοινώσει την απόφαση του να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων του. Μου έλεγαν ότι από αυτό θα φανεί και η βούληση του για τη δημιουργία του νέου κόμματος. Ενώ το θέμα των πρόωρων εκλογών φαίνεται να ξεκαθαρίζει – προς το παρόν τουλάχιστον… – και να μετατίθενται για το φθινόπωρο μαζί με τα πρωτοβρόχια…. Το θέμα όμως είναι πως θα φτάσει μέχρι τότε ο κ. Μητσοτάκης….

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Eurobank Equities

Ελληνικές τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η Eurobank Equities

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Κόσμος
Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ – Προς νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς
in Confidential 14.04.26

Η κατάλληλη στιγμή να πέφτει ένα «καθεστώς» είναι όταν πιστεύει ότι ο λαός δεν έχει εναλλακτική και δεν μπορεί να πράξει αλλιώς

Ο Μητσοτάκης έχει μήνυμα από την Ουγγαρία που αφορά την αλαζονεία, από την Κοβέσι που μετά τον ανασχηματισμό θα καθορίσει μαζί με τον Ντίλιαν και το θέμα των πρόωρων εκλογών, κερασάκι στην τούρτα του Λαζαρίδη ο τίτλος σπουδών

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική
in Confidential 08.04.26

Ασυμβίβαστο πολιτικού και βολεμένου, πολίτη και παρτάκια απαθή και η πολιτική ξαναποκτά νόημα και δυναμική

Και όσο τη φυσάνε και δεν κρυώνει την πρόταση για το ασυμβίβαστο, κακές γλώσσες λένε ότι η ερεύνα για την κατασκοπεία εστάλη στον Αρειο Πάγο για να 'χουν το κεφάλι τους ήσυχο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό
in Confidential 07.04.26

Πυροτέχνημα πρωθυπουργικό έγραψε στον ουρανό η λαμογιά είναι ενδογενές πρόβλημα κυβερνητικό

Αλήθεια πήρε στον Μητσοτάκη μια επταετία αλλά την εντόπισε την αιτία... και πρότεινε λύση μοναδική: με ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών ο αριθμός των ρουσφετιών θα αυξηθεί, οπότε θα «κανονικοποιηθεί» και όσοι θα το βουλώνουν θα ναι πιο πολλοί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία
in Confidential 02.04.26

Εδωσαν τον ανασχηματισμό outsourcing στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον ορισμό των εκλογών σε καταδικασμένου ισραηλινού εταιρεία, θίγονται όμως όταν ο Τσίπρας λέει για γραβατωμένη συμμορία

Υπουργός ανασχηματισμού αναλαμβάνει η Λάουρα Κοβέσι, υπουργός προγραμματισμού εκλογών ο Τάλ Ντίλιαν που λέει ότι θα μιλήσει για να «καθαρίσει», πρωθυπουργός παραμένει (;) ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υπόλοιπα υπουργεία δεχόμεθα βιογραφικά μόνο το ποινικό μητρώο μην ξεχάσετε παιδιά!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…
in Confidential 01.04.26

Έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, είναι μεγάλη για τη ΝΔ των σκανδάλων η ανηφόρα…

Γιατί αποφασίστηκε η μετάθεση της συζήτησης για τις υποκλοπές. Πολλά τα μέτωπα των σκανδάλων για την κυβέρνηση και αποδεικνύονται δύσκολα διαχειρίσιμα. Ο κακός χαμός επικράτησε σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία
in Confidential 31.03.26

Σαμαράς στο προσκήνιο και υποκλοπές στο παρασκήνιο, Συνέδριο με φασαρία, μα στο τέλος… απραξία

Φουντώνουν οι φήμες για ηχηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή σχετικά με το κράτος δικαίου και με κύριο αντικείμενο τις υποκλοπές. Τελικά όλα κύλησαν ήρεμα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη Νέα Αριστερά ψάχνονται για την επόμενη μέρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών
in Confidential 26.03.26

Φούσκωσε ο λαός από εθνική υπερηφάνεια στη δικαστική αίθουσα των Τεμπών, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, τι να του πει η παρέλαση των εξοπλισμών

Ο Τασούλας «τα σπάει» μπερδεύοντας το 1821 με το 1981, ο Ντίλιαν σπάει τη σιωπή, και ο Μητσοτάκης σε λίγο δεν θα έχει πού να κρυφτεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…
in Confidential 24.03.26

Στήσανε δίκη μικρή για ευθύνη μεγάλη, για την κυβέρνηση της ΝΔ φταίνε πάντα κάποιοι άλλοι…

Τεράστιο το φιάσκο της κυβέρνησης στην πρεμιέρα της δίκης των Τεμπών με την ακαταλληλότητα του χώρου που επιλέχθηκε. Τα μέτρα του Κυριάκου για τον πόλεμο και οι νέοι εξοπλισμοί προ των θυρών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ουγγαρία: Να παραιτηθεί ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ζητεί ο Μαγιάρ – «Δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»
Εξελίξεις 15.04.26

Να παραιτηθεί ο Ούγγρος προέδρος ζητεί ο Μαγιάρ - «Του επανέλαβα ότι δεν είναι άξιος να ενσαρκώσει την ενότητα»

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση Μαγιάρ θα τροποποιήσει το ουγγρικό Σύνταγμα για να τον απομακρύνει «όπως και όλες τις μαριονέτες που έχουν διοριστεί σε θέσεις κλειδιά από το σύστημα Όρμπαν»

Σύνταξη
Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις – Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι
20.000 άνθρωποι 15.04.26

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις - Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου
Champions League 15.04.26

Μετά τον αποκλεισμό, σοκ και με τον Εκιτικέ στη Λίβερπουλ: Εννιά μήνες εκτός δράσης με ρήξη αχιλλείου

Δυστυχώς οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ για τον Ουγκό Εκιτικέ επιβεβαιώθηκαν, αφού διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου εννέα μήνες.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι – Ένταση στο λιμάνι – Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
Κλιμάκωση 15.04.26

Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - Ένταση στο λιμάνι - Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών

Οι κτηνοτρόφοι εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους, μετά το lock down που επέβαλε η κυβέρνηση στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού

Σύνταξη
Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»
Euroleague 15.04.26

Ο Γουόκαπ απάντησε για το θέμα του διαβατηρίου: «Είναι ανόητο, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας πολίτης»

Περήφανος Έλληνας πολίτης δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στη media day του Ολυμπιακού, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να προσθέτει ότι η ομάδα του έχει φέτος ό,τι χρειάζεται για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Κρήτη: Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο
Σοκ 15.04.26

Αποκολλήθηκε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα στον ΒΟΑΚ και έπεσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Το Ι.Χ. κινούνταν στον ΒΟΑΚ και ο οδηγός, που επέβαινε στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του - «Αν ο όγκος τσιμέντου είχε πέσει στο παρμπρίζ, θα είχαμε σκοτωθεί»

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – Τι ισχυρίζονται

Πώς κατέληξε αναίσθητη η 19χρονη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου στην Κεφαλονιά - Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, στην Πάτρα η σορός για νεκροψία

Σύνταξη
Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»
Euroleague 15.04.26

Ατάκα με νόημα του Μπαρτζώκα για τα play offs της Euroleague: «Καλύτερα οι άλλοι να αποφύγουν εμάς…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε πριν το φινάλε του Ολυμπιακού στη regular season της Euroleague και... προειδοποίησε ότι αντί η ομάδα του να επιλέξει ποιους θα αποφύγει στα play offs, καλύτερα οι υπόλοιποι να αποφύγουν τους «ερυθρόλευκους»!

Σύνταξη
Κίνα: Απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

Η Κίνα φαίνεται να κλιμακώνει τη διαμάχη σχετικά με τις παραχωρήσεις των λιμανιών του Παναμά - Οι δύο ευρωπαϊκοί όμιλοι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των λιμανιών λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη
Ελλάδα 15.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στηρίζουν τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς οι συνάδελφοί τους από τα άλλα κράτη μέλη

Η Ένωση των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων «εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στους Έλληνες συναδέλφους που αποτελούν μέρος του ενιαίου γραφείου μας»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)
Champions League 15.04.26

Ο Σλοτ στον κόσμο του: «Η Λίβερπουλ έχει λαμπρό μέλλον» (vid)

Η Λίβερπουλ έχασε και τον τελευταίο στόχο της σεζόν, παίζει σταθερά κακό ποδόσφαιρο, είναι κοινό μυστικό ότι ψάχνει προπονητή για του χρόνου, ωστόσο ο Άρνε Σλοτ δήλωσε... αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας!

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
