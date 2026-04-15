Σημαντική είδηση:
15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Διεθνής Οικονομία 15 Απριλίου 2026, 08:28

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Σε ολόκληρο τον κόσμο το καμπανάκι κινδύνου για την επάρκεια στα καύσιμα έχει ήδη χτυπήσει, με αποτέλεσμα στο τραπέζι να υπάρχουν αρκετά σενάρια για τον τρόπο αντιμετώπισης μιας κρίσης που θα προκληθεί από τα προβλήματα στην επάρκεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων.

Οι ενδείξεις από την αγορά επιταχύνουν τις αποφάσεις, ειδικά όσο οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν ασταθείς

Τα σενάρια που επεξεργάζονται περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες παρεμβάσεις, από περιορισμούς στη ζήτηση έως άμεση προτεραιοποίηση κρίσιμων τομέων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαχείριση ενός ενδεχόμενου ελλείμματος καυσίμων σε πραγματικό χρόνο, με πολιτικό κόστος που καμία κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει δημόσια.

Οι ενδείξεις από την αγορά επιταχύνουν τις αποφάσεις, ειδικά όσο οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν ασταθείς, τα τελευταία προπολεμικά φορτία εξαντλούνται και η ανακατεύθυνση φορτίων προς την Ασία έχει δημιουργήσει νέα πίεση στη διαθεσιμότητα για την Ευρώπη.

Στελέχη της αγοράς ενέργειας επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν αποτυπώνεται ακόμη πλήρως στους δείκτες, αλλά εμφανίζεται ήδη στις καθυστερήσεις παραδόσεων, στις αυξημένες τιμές άμεσης παράδοσης και στην αγωνία των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες. Σε αυτό το περιβάλλον, τα ευρωπαϊκά επιτελεία λειτουργούν με βάση το χειρότερο σενάριο που προβλέπει η αγορά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με περιορισμένη προσφορά για εβδομάδες ή και μήνες.

Καύσιμα: Από τη μείωση ζήτησης στο δελτίο

Τα σχέδια που επεξεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται ήπιες παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης χωρίς διοικητικούς περιορισμούς, με καμπάνιες εξοικονόμησης, αλλαγές στα όρια ταχύτητας, τηλεργασία και περιορισμοί στη χρήση καυσίμων σε δημόσιες υπηρεσίες.

Τα μέτρα αυτά θεωρούνται η πρώτη γραμμή άμυνας, με στόχο να περιορίσουν τη ζήτηση πριν απαιτηθούν πιο επώδυνες παρεμβάσεις.

Στο δεύτερο επίπεδο, οι συζητήσεις γίνονται πιο συγκεκριμένες. Περιλαμβάνουν στοχευμένους περιορισμούς σε κλάδους με υψηλή κατανάλωση καυσίμων, όπως οι μεταφορές ή ακόμα και η βαριά βιομηχανία, καθώς και μηχανισμούς προτεραιοποίησης για κρίσιμες υποδομές. Εδώ εντάσσονται και σενάρια επιλεκτικής πρόσβασης σε καύσιμα, με βάση τη χρήση και την οικονομική δραστηριότητα.

Το τρίτο επίπεδο, που συζητείται πλέον χωρίς περιστροφές σε κλειστές συσκέψεις, αφορά την εφαρμογή δελτίου καυσίμων. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τα σενάρια αυτά δεν βασίζονται σε παλαιού τύπου διοικητικά μέτρα, αλλά σε ψηφιακά εργαλεία. Κάρτες κατανάλωσης, ποσοστώσεις ανά όχημα και real-time παρακολούθηση της διάθεσης καυσίμων βρίσκονται ήδη στο τραπέζι ως επιλογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα εάν επιδεινωθεί η κατάσταση.

Η μάχη των αποθεμάτων

Κομβικό ρόλο στα σχέδια παίζει η διαχείριση των στρατηγικών αποθεμάτων. Η συντονισμένη αποδέσμευση ποσοτήτων από τα αποθέματα των χωρών που μετέχουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) έχει ήδη λειτουργήσει ως προσωρινό ανάχωμα, ωστόσο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επικρατεί η εκτίμηση ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν για παρατεταμένη κρίση.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, εξετάζονται σενάρια πιο επιθετικής χρήσης των αποθεμάτων, με στόχο τη σταθεροποίηση της αγοράς σε κρίσιμες φάσεις. Παράλληλα, συζητείται η δυνατότητα κοινής ευρωπαϊκής διαχείρισης μέρους των αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα άνισης κατανομής μεταξύ κρατών-μελών.

Η εμπειρία των προηγούμενων κρίσεων λειτουργεί ως οδηγός. Το βασικό συμπέρασμα που καταγράφεται στις εσωτερικές αναλύσεις είναι ότι η έγκαιρη χρήση αποθεμάτων μπορεί να αποτρέψει ακραία μέτρα, ενώ η καθυστέρηση οδηγεί αναπόφευκτα σε περιορισμούς κατανάλωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις αποκτούν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται άμεσα με το κόστος που θα μεταφερθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το πιο ανησυχητικό σήμα προέρχεται από τη φυσική αγορά καυσίμων. Οι τιμές για άμεση παράδοση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των futures, ενώ οι διαθεσιμότητες σε κρίσιμα προϊόντα, όπως το diesel και τα καύσιμα αεροσκαφών, εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα.

Διυλιστήρια σε Ευρώπη και ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των ροών, με αρκετά από αυτά να εξετάζουν ήδη προσαρμογές στην παραγωγή τους. Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η έλλειψη πρώτης ύλης μπορεί να οδηγήσει σε μείωση παραγωγής, ακόμη και χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

Παράλληλα, η ανακατεύθυνση φορτίων προς την Ασία έχει περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές για την Ευρώπη. Οι ασιατικές οικονομίες έχουν κινηθεί πιο γρήγορα για την εξασφάλιση αποθεμάτων, απορροφώντας σημαντικές ποσότητες αργού και διυλισμένων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με αυξημένο ανταγωνισμό για τις ίδιες ποσότητες, που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σε κατάσταση επιφυλακής

Στα επιτελεία των κυβερνήσεων των κρατών μελών η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη επικαιροποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ενισχύουν τους μηχανισμούς παρακολούθησης της αγοράς και εξετάζουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα εάν απαιτηθεί.

Στην Ελλάδα, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, με έμφαση στη διαθεσιμότητα diesel, που αποτελεί κρίσιμο καύσιμο για την οικονομία. Πηγές από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή των πολιτικών εάν επιδεινωθεί η κατάσταση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πίεση για συντονισμό αυξάνεται. Μεγάλα κράτη-μέλη ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή εθνικών μέτρων, ενώ η Κομισιόν προσπαθεί να διατηρήσει κοινή γραμμή, ώστε να μην διαταραχθεί η ενιαία αγορά. Οι διαφωνίες αυτές καταγράφονται ήδη στις συζητήσεις, χωρίς να έχουν οδηγήσει ακόμη σε σαφείς αποφάσεις.

Το βασικό ερώτημα που κυριαρχεί στα ευρωπαϊκά επιτελεία αφορά το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ενεργοποιηθούν τα πιο αυστηρά μέτρα. Οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση, όπου η επάρκεια διατηρείται, αλλά η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες. Η εξέλιξη των ροών από τη Μέση Ανατολή, η δυνατότητα αναπλήρωσης των αποθεμάτων και η πορεία της ζήτησης θα καθορίσουν τις αποφάσεις. Στελέχη ευρωπαϊκών οργανισμών επισημαίνουν ότι η κρίση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το πλήρες εύρος της, γεγονός που καθιστά τα σενάρια έκτακτης ανάγκης όχι απλώς θεωρητικά, αλλά απολύτως ρεαλιστικά. Σε αυτό το περιβάλλον οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν τον πανικό και να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραίο.

Φυσικό αέριο
Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Vita.gr
Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ σκέπτεται να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Η ενεργειακή κρίση οδηγεί την Ευρ. Επιτροπή να εξετάζει την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας – «Παράθυρο» για το μέτρο από την εκπρόσωπο της Κομισιόν

Αλέξανδρος Καψύλης
Boomers: Οι πρώτοι της γενιάς τους γίνονται 80 και αλλάζουν την οικονομία – Έρχονται νέα επαγγέλματα και προϊόντα
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Πώς οι boomers, η γενιά που διαμόρφωσε μεγάλο μέρος του παρελθόντος μας, διαμορφώνει το μέλλον της γήρανσης τόσο για τους ίδιους, όσο και για όσους ακολουθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Πατάτες, πάρτε κυρία μου, πατάτες»
Πρόβλημα η αφθονία 15.04.26

Αγρότες στην Ευρώπη μοιράζουν δωρεάν τόνους πατάτας, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα ενός συστήματος που δεν μπορεί να απορροφήσει την ίδια του την παραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Κομισιόν: Δεν έχουμε άμεση έλλειψη καυσίμων – Η ανησυχία επικεντρώνεται στην επάρκεια για τα αεροσκάφη
Νέα μέτρα 14.04.26

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας δήλωσε ότι ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών

Σύνταξη
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
ΕΕ: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε τιμές ακινήτων το 2025
Διεθνής Οικονομία 13.04.26

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Σύνταξη
Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Κυριάκος Δημάγγελος
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 15.04.26

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Σύνταξη
Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Σύνταξη
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Σύνταξη
Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

