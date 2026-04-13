Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13 Απριλίου 2026, 22:50

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Είναι σωστό ο Λανουά να κάνει αξιολογήσεις διαιτητών της Super League και της Super Legaue 2 ενώ δεν θα ξέρει αν θα μείνει; Δεν είναι σωστό να δεσμεύσει τον επόμενο αρχιδιαιτητή ή την επόμενη ΚΕΔ, όπως δεν έκαναν οι προηγούμενη με την αφεντιά του.

Όμως, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά άνοιξε το κεφάλαιο της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ενώ δεν έχει τελειώσει η τωρινή. «Κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», είπε ο Γάλλος στο τελευταίο σεμινάριο διαιτησίας των ρέφερι της Super League που έγινε το διάστημα 2-3 Απριλίου στην Αθήνα.

Πρόσθεσε τις λέξεις «αν μείνω», όμως επειδή τα συμβόλαια της ΚΕΔ λήγουν στο τέλος Ιουνίου ο κύβος ερρίφθη καθώς η ΚΕΔ αποκάλυψε και τα τρία κριτήρια για τους νέους πίνακες διαιτητών! Άλλο που δεν ήθελε ο Λανουά να μπει στο «κάδρο» και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Γάλλος δεν είχε καμία δουλειά να αναφερθεί στην επόμενη σεζόν. Δεν το έκαναν οι προηγούμενες ΚΕΔ, δεν έπρεπε να το κάνει κι αυτός. Η αγωνιστική περίοδος 2025/26 δεν έχει τελειώσει και δεν είχε δικαίωμα να αναφερθεί σε έναν σχεδιασμό που μπορεί να μην ισχύσει επειδή δεν θα μείνει.

Είναι η απόδειξη ότι η παρούσα ΚΕΔ έχει χάσει και τα αβγά και τα καλάθια. Περισσότερο σκέφτονται το μέλλον της, από το να φροντίσουν να πάνε καλά τα πλέι οφ (1-4 και 5-8) αλλά και τα πλέι άουτ 5-8.

Γιατί να είναι πρωτοτυπία να ανακοινώνονται ήδη τα σεμινάρια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου ή να βγουν πίνακες διαιτητών πριν από το τέλος Μαΐου; Πώς θα βοηθήσει κάτι τέτοιο την εξέλιξη της διαιτησίας; Δεν πρόκειται να την βοηθήσει…

Πρόκειται για μια τρύπα στο νερό. Η ΚΕΔ δεν παρήγε έργο, οι ορισμοί της είναι «άστα να πάνε» και πρέπει να αλλάξουν την ατζέντα. Όμως, δεν ασχολούνται με τα ουσιαστικά, ας ξεκινήσουν με  το σκάνδαλο των διαρροών των ορισμών διαιτητών (προορίζουν τους Βίντσιτς και Κρούζλιακ για τα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός), παράλληλα ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητές από προηγμένα πρωταθλήματα.

Τέλος, δυο χρόνια στην ΚΕΔ δεν κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο των διαιτητών τόσο της Super League όσο και της Super League 2 για αυτό και δεν βρίσκουν ρέφερι να ανεβάσουν.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
