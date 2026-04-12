Θρίαμβος του Κρίπα στο Παρίσι: Ο πρώτος Ευρωπαίος νικητής μετά από 25 χρόνια

Μια ιστορική στιγμή για τον ευρωπαϊκό στίβο γράφτηκε στους δρόμους του Παρισιού, με τον Ιταλό δρομέα αιθιοπικής καταγωγής Γιεμανέμπερχαν Κρίπα να κατακτά τη νίκη στον μαραθώνιο της γαλλικής πρωτεύουσας, βάζοντας τέλος σε μια αφρικανική κυριαρχία που διαρκούσε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Με χρόνο 2 ώρες, 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, ο 29χρονος σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοσή του από τον μαραθώνιο της Σεβίλλης το 2024.

Η επιτυχία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που κατακτά τον μαραθώνιο του Παρισιού από το 2002, όταν είχε επικρατήσει ο Γάλλος Μπενουά Ζβιερτσιέφσκι. Σε μια εποχή όπου οι Αφρικανοί δρομείς κυριαρχούν απόλυτα στις μεγάλες αποστάσεις, η νίκη του Κρίπα αποκτά συμβολικό και αγωνιστικό βάρος.

Η διαδρομή του προς την κορυφή είναι εξίσου συγκλονιστική. Γεννημένος στην πόλη Ντέσιε της Αιθιοπίας, ο Κρίπα έχασε τους γονείς του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας και μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο στην Αντίς Αμπέμπα. Το 2001 υιοθετήθηκε από ιταλική οικογένεια και εγκαταστάθηκε στο Τρέντο, όπου και ξεκίνησε τη νέα του ζωή – και αργότερα την πορεία του στον πρωταθλητισμό.

Στον αγώνα του Παρισιού, η μάχη για τη νίκη ήταν ιδιαίτερα σκληρή. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αιθίοπας Μπαγιελίν Τεσάγκερ, μόλις πέντε δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ τρίτος ήταν ο Κενυάτης Σίλα Κιπτου, δέκα δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Η μικρή διαφορά στους χρόνους αποτυπώνει την ένταση και τον υψηλό ανταγωνισμό της διοργάνωσης.

Στη γυναικεία κατηγορία, η απόλυτη πρωταγωνίστρια ήταν η Αιθιοπίδα Σούρε Ντεμίσε, η οποία επικράτησε με χρόνο 2 ώρες, 18 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ διαδρομής. Πίσω της τερμάτισε η επίσης Αιθιοπίδα Μισγκάνε Αλεμάγιεχου με 2:19:06, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Κενυάτισσα Μάγδαλιν Μασάι με 2:19:18.

Ο φετινός μαραθώνιος του Παρισιού δεν ήταν απλώς μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση. Ήταν ένας αγώνας που ανέδειξε τη δυναμική της νέας γενιάς δρομέων, αλλά και τη δυνατότητα της Ευρώπης να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο των μεγάλων αποστάσεων. Σε μια εποχή που τα όρια συνεχώς μετακινούνται, ο Κρίπα απέδειξε ότι το ταλέντο, η επιμονή και η προσωπική διαδρομή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε στατιστική και κάθε παράδοση.