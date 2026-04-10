Ανδρες της υπηρεσίας ασφαλείας πραγματοποίησαν χθες Πέμπτη έφοδο στα γραφεία της κορυφαίας ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya Gazeta στη Μόσχα, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνελήφθη ένας γνωστός δημοσιογράφος (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @sotaproject).

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τις αρχές επιβολής του νόμου, ανέφερε ότι ο δημοσιογράφος, Ολεγκ Ρολντούγκιν, ανακρίνεται για φερόμενη κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Δημοσίευσε επίσης σύντομο βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να οδηγείται σε ένα βαν από αρκετούς μασκοφόρους αστυνομικούς που τον σπρώχνουν να μπει μέσα σ’ αυτό.

В московской редакции «Новой Газеты» продолжаются обыски в связи с делом в отношении одного из журналистов. К зданию приехала скорая, человека вынесли на носилках Согласно заявлению МВД, обыски в издании проходят по делу обозревателя издания и сооснователя газеты «Собеседник»… https://t.co/9o7sLdmahR pic.twitter.com/0ZeB9rOu6d — SVTV NEWS (@svtv_news) April 9, 2026

Η Ρωσία έχει αυστηροποιήσει τους νόμους περί λογοκρισίας και έχει αυξήσει την πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμό της στην Ουκρανία το 2022.

Σε ένα άλλο ξεχωριστό περιστατικό, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε χθες ότι συνέλαβε έναν πρώην ανεξάρτητο δημοσιογράφο του Radio Free Europe ως ύποπτο για προδοσία επειδή παρείχε πληροφορίες στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σε μια περαιτέρω κίνηση για την καταστολή της διαφωνίας, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας αποφάσισε χθες να κηρύξει τη ρωσική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου Memorial «εξτρεμιστική οργάνωση», ανοίγοντας τον δρόμο για τη δίωξη οποιουδήποτε την υποστηρίζει, κάνει δωρεές σε αυτήν ή μοιράζεται το υλικό της.

Ο διευθυντής της Novaya Gazeta είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

Ο Ρολντούγκιν, διηύθυνε προηγουμένως μια εβδομαδιαία εφημερίδα με την επωνυμία Sobesednik, της οποίας ο εκδότης χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας», μήνες αφότου δημοσίευσε ένα άρθρο στην πρώτη σελίδα το 2024 σχετικά με τον θάνατο σε μια φυλακή του κορυφαίου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι. Αργότερα την ίδια χρονιά αναγκάστηκε να αναστείλει την έκδοσή της.

Ο ανιψιός του Καντίροφ

Ο δημοσιογράφος είχε δημοσιεύσει πρόσφατα ένα άρθρο στη Novaya Gazeta, στο οποίο διερευνούσε πώς ένας πρώην βοηθός του ανιψιού του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ κατάφερε να αποκτήσει ένα από τα πιο ακριβά ρετιρέ της Ρωσίας.

Η Novaya Gazeta ανέφερε ότι ο Ρολντούγκιν συνελήφθη και οδηγήθηκε για ανάκριση έπειτα από έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά του χθες το πρωί.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει εάν οι έρευνες στο γραφείο της συνδέονταν με την υπόθεσή του.

Η Novaya Gazeta είναι ένα από τα πιο γνωστά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας που σχετίζονται με την ερευνητική δημοσιογραφία.

Ο διευθυντής της, ο Ντμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε μαζί με τη φιλιππινέζα δημοσιογράφο Μαρία Ρέσα με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2021, και αφιέρωσε το βραβείο του σε έξι δημοσιογράφους της εφημερίδας του που δολοφονήθηκαν για το έργο τους.

Ο Μουράτοφ χαρακτηρίσθηκε το 2023 από τις ρωσικές αρχές «ξένος πράκτορας», χαρακτηρισμός που προσάπτουν σε άτομα και οργανώσεις που θεωρούν ότι προβαίνουν σε αντιρωσικές δραστηριότητες έχοντας υποστήριξη από το εξωτερικό.

Ερευνες για διαφθορά

Ο ίδιος δεν ήταν διαθέσιμος να σχολιάσει την έφοδο που έγινε στην εφημερίδα από πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας.

Ο Ολεγκ Ρολντούγκιν – όπως γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό – υπήρξε συνιδρυτής της εφημερίδας Sobesednik και ασχολήθηκε με δημοσιογραφικές έρευνες που είχαν ως θέμα τη διαφθορά στους κόλπους της ρωσικής προεδρίας και την ακίνητη περιουσία του πρώην πρωθυπουργού Ντμίτρι Μενβέντεφ.

Ο Ρολντούγκιν δημοσίευε στην Novaya Gazeta έρευνες που αφορούσαν στο περιβάλλον του προέδρου της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και τους δημιουργούς της κρατικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Max.

Πηγή: ΑΠΕ, με πληροφορίες από Novaya Gazeta Europe