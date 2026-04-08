Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για «φακελάκια» – Τι είπαν στις απολογίες τους

Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες του σε ειδικό ανακριτή οι δύο εφοριακοί -ένας εν ενεργεία ένας συνταξιούχος- που κατηγορούνται για παράτυπη ενημέρωση επιχειρηματιών -με το αζημίωτο- για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 64χρονος εν ενεργεία εφοριακός αφέθηκε ελεύθερος με καταβολή εγγύησης, ενώ του επιβλήθηκαν οι όροι της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 76χρονο συνταξιούχο εφοριακό επιβλήθηκε ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

«Δεν δωροδοκήθηκα ποτέ»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν ενεργεία εφοριακός φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του πως δεν δωροδοκήθηκε ποτέ και πως επικοινωνούσε συμβουλευτικά με τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. «Συμβουλευτικά μιλούσα στους ιδιοκτήτες. Δεν δωροδοκήθηκα ποτέ. Από τη θέση που ήμουν δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζω πότε και πού θα γινόταν οι έλεγχο», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 64χρονος στην απολογία του.

Ο συνταξιούχος εφοριακός αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. «Είχα κάποιες επαφές ήταν φίλοι μου δεν είχα καμία δοσοληψία δεν εμπλέκομαι στην υπόθεση», φέρεται να είπε στην απολογία του ο 76χρονος.

Σε βάρος των δύο ανδρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική συμμορία, δωροληψία υπαλλήλου, άμεση συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, χρήση υπηρεσιακών πληροφοριών με σκοπό τη βλάβη του Δημοσίου, απόπειρα εκβίασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί μεσαζόντων. Τόσο ο εν ενεργεία εφοριακός όσο και ο συνταξιούχος παρέμειναν υπό κράτηση μέχρι τις απολογίες του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία καταστηματάρχη το 2024, σύμφωνα με την οποία, του ζητήθηκε, μέσω τρίτου, το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ, προκειμένου να σταματήσουν να διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι και να μην βεβαιώνονται σχετικές φορολογικές παραβάσεις.

Ποιοι κατηγορούνται

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -10- δημόσιοι υπάλληλοι και -15- ιδιώτες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία – δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία – δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, απόπειρα εκβίασης, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, παράβαση καθήκοντος και παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέφευγαν συστηματικά τη χρήση τηλεφωνικών συνομιλιών και επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ενώ χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη φρασεολογία, για να καλύψουν το περιεχόμενο των συνεννοήσεών τους.