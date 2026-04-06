Το φάντασμα της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» – Η Ρωσία αλλάζει πίστα στον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη

Το μόνο που χωρίζει τη Νάρβα -μια πόλη στη βορειοανατολική γωνιά της Εσθονίας- από τη Ρωσία είναι ο ομώνυμος ποταμός και μια γέφυρα.

Στο φόντο στέκουν εκατέρωθεν δύο μεγάλα παλιά φρούρια από άλλες εποχές.

Στο μέσο της γέφυρας υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.

Σηματοδοτεί το ακριβές σύνορο στην περιοχή μεταξύ του μικρού κράτους της Βαλτικής και χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με τη Ρωσία.

Αν και ονομάζεται Γέφυρα της Φιλίας, από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς του νέου Ψυχρού Πολέμου.

Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Εσθονίας, η Νάρβα έχει σε συντριπτικό ποσοστό -σχεδόν 94%- ρωσόφωνο πληθυσμό.

Από τους περίπου 52.000 κατοίκους της, πάνω από το ένα τρίτο είναι κάτοχοι ρωσικών διαβατηρίων.

Οι υπόλοιποι είναι Εσθονοί πολίτες, εκτός από 15% που είναι άτομα με απροσδιόριστη ιθαγένεια.

Πρόκειται κυρίως για πρώην πολίτες της πρώην ΕΣΣΔ, που δεν απέκτησαν ούτε την εσθονική ούτε τη ρωσική υπηκοότητα μετά το 1991.

Η ιδιαίτερη δημογραφική σύνθεση της πόλης έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς διάφορους φόβους και ανησυχίες αποσταθεροποίησης.

Το τελευταίο διάστημα, έχουν πάρει μια απρόσμενη τροπή.

Τροφοδοτούνται από παράξενα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σενάρια περί μιας υποθετικής «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα» κυκλοφορούν σε ρωσόφωνους λογαριασμούς, με σύμβολα που θυμίζουν τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν χάρτες με την πόλη ή και ολόκληρη τη βορειοανατολική επαρχία Ίντα-Βίρου (πλούσια σε κοιτάσματα ασφαλτούχων σχιστόλιθων) ως ξεχωριστή περιοχή από την Εσθονία, με τα δικά της σύνορα.

Απεικονίζονται μια πράσινη-μαύρη-λευκή σημαία, εθνόσημα και στρατιωτικά διακριτικά.

Έχουν φτιαχτεί διάφορα memes, ακόμη και με ένοπλα γατάκια που καλούν σε αυτονομία, σε δολιοφθορές ή ακόμη και σε ένοπλη αντίσταση.

Η προπαγανδιστική εκστρατεία γίνεται κυρίως μέσω Telegram, TikTok και VKontakte, με αναφορές για ώθηση από ρωσικά bots.

An anonymous campaign across Telegram, TikTok, and VK is calling for a “Narva People’s Republic” — Narva is an Estonian border city where 87% of residents are ethnic Russians. The rhetoric mirrors the Donetsk and Luhansk playbook almost exactly. I explain on Substack what it… pic.twitter.com/INYIPPhPwm — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) March 30, 2026

«Περιμένοντας τη Ρωσία»

Κύρια πηγή των αναρτήσεων αποτελεί ένα «θολό» κανάλι στην πλατφόρμα Telegram, με το ίδιο περιεχόμενο να αναπαράγεται σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Νέα από την πιο όμορφη χώρα του κόσμου», «Περιμένουμε τη Ρωσία» αναφέρουν δύο από τα μηνύματα που κοινοποιούνται για το εικονικό αυτονομιστικό κίνημα υπέρ της «Λαϊκής Δημοκρατίας της Νάρβα».

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι πρόκειται για μια νέα εκδοχή του υβριδικού πολέμου της Μόσχας στην Ευρώπη.

Η κεντρική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και αντικατασκοπείας της Εσθονίας, KAPO, κάνει λόγο για «φθηνή επιχείρηση πληροφοριών» που στερείται λαϊκής βάσης και στοχεύει στην πρόκληση κοινωνικής αναταραχής.

«Με βάση στιγμιότυπα οθόνης από το κανάλι στο Telegram, ο λογαριασμός φαίνεται να δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2025, αλλά οι δημοσιεύσεις πύκνωσαν από τον Φεβρουάριο του 2026», γράφει ο εσθονικός ιστότοπος Propastop.

Εστιασμένος στην καταπολέμηση της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων, λειτουργεί με εθελοντές, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη της Εσθονικής Ένωσης Άμυνας, μιας εθνοφρουράς εθελοντών υπό την εποπτεία του υπουργείου Άμυνας.

Δημοσιογραφικές έρευνες υπέδειξαν ότι οι επίμαχοι λογαριασμοί πιθανώς ελέγχονται από άτομα εκτός Εσθονίας, με διασυνδέσεις στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Η εσθονική εφημερίδα Postimees μιλά για προπαγανδιστική απάτη, πιθανότατα με 2-3 διοργανωτές που ανταλλάσσουν μηνύματα.

«Ανακαλύψαμε ότι το εγχείρημα στερείται σοβαρής οργανωτικής βάσης ή σημαντικής χρηματοδότησης», αναφέρει στην έρευνά του, κατά την οποία ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με τις εν λόγω ομάδες.

Όμως από τότε που η ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Propastop, ξένοι δημοσιογράφοι συρρέουν στην παραμεθόρια Νάρβα.

Μιλώντας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Εσθονίας ERR, η δήμαρχος της πόλης, Κάτρι Ράικ, δεν κρύβει την ενόχλησή της για τη διάσταση που έχει δοθεί σε μια ανύπαρκτη είδηση, όπως τονίζει.

«Κανείς εδώ δεν ξέρει τίποτα για αυτή τη “λαϊκή δημοκρατία”. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ και δεν θα υπάρξει», λέει.

«Τελεία και παύλα!».

Η ρωσική «σκιά» της Νάρβα

Η Εσθονία αποτελούσε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την ανεξαρτησία της το 1991.

Η πόλη Νάρβα κατακτήθηκε πολλές φορές στην ιστορία της.

Άλλοτε, από χώρες που βρίσκονταν στα δυτικά, όπως από τη Νορβηγία τον 12ο αιώνα, και άλλοτε από τη Ρωσία.

Ενσωματώθηκε στη ρωσική αυτοκρατορία τον 17ο αιώνα.

Βομβαρδίστηκε ανελέητα από τους ναζί κατά την εκπνοή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, ενώ τα σοβιετικά στρατεύματα που εισήλθαν στην πόλη, γκρέμισαν ό,τι είχε απομείνει στο ιστορικό κέντρο της, προκειμένου να ανοικοδομηθεί εκ νέου με σχέδια σοβιετικού τύπου. Το μόνο κτήριο που διασώθηκε ήταν το εμβληματικό δημαρχείο.

Σήμερα, οι φήμες περί αυτονομιστικού κινήματος απορρίπτονται ως προϊόν προπαγάνδας.

«Δεν ξέρω καν πώς να το ονομάσω: εγχείρημα, φαινόμενο ή απλώς αστείο κάποιου», λέει ο τοπικός δημοσιογράφος Αλεξέι Ιβάνοφ.

«Οι κάτοικοι της Νάρβα δεν το παίρνουν στα σοβαρά και δεν ανησυχούν ιδιαίτερα γι’ αυτό», προσθέτει.

Το ενδιαφέρον ξένων ΜΜΕ «έχει φέρει κάποια κέρδη σε τοπικούς τουριστικούς πράκτορες και μεσίτες, οι οποίοι δρουν και ως μεσάζοντες για δημοσιογράφους, κανονίζοντάς τους συνεντεύξεις», αναφέρει το δίκτυο ERR.

Αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος το δημοψήφισμα για αυτονομία του 1993 στη Νάρβα και τη Σιλαμάε, όταν τα τοπικά συμβούλια ζήτησαν εδαφική αυτονομία και το εσθονικό κράτος κήρυξε τη διαδικασία παράνομη και αντισυνταγματική.

Την ιδέα μιας εδαφικά αυτόνομης ρωσόφωνης περιοχής στη βορειοανατολική Εσθονία είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αναβιώσουν φιλορωσικοί κύκλοι το 2008, μετά τον σύντομο Πόλεμο της Νότιας Οσετίας, με τη ρωσική εισβολή βαθιά μέσα στην επικράτεια της Γεωργίας, προς στήριξη των αυτονομιστών.

Τώρα, στο φόντο βρίσκονται οι εκκωφαντικοί τριγμοί στη συνοχή του ΝΑΤΟ που προκαλεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η εστίαση της προσοχής των ΗΠΑ στον πόλεμο επιλογής που εξαπέλυσαν από κοινού με το Ισραήλ κατά του Ιράν και η κρίσιμη φάση του πολέμου στην Ουκρανία, που συνεχίζεται για πέμπτο χρόνο, ενώ οι ειρηνευτικές διαβουλεύσεις βαλτώνουν.

🇪🇪 Estonia strikes again — with truth. On the wall of Narva Castle, facing the Russian border, Estonia has hung a massive banner showing Putin blended with Hitler, labeled “PUTLER — WAR CRIMINAL.” Right next to it: the flag of the European Union. The message is clear. While… pic.twitter.com/0xGJlL4aFX — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) May 9, 2025

Ο υβριδικός πόλεμος του Πούτιν

«Μπορεί ο Πούτιν να εισβάλει στην Εσθονία και τη Φινλανδία; Όχι ακριβώς», «η πραγματική ικανότητά του για τέτοια κλιμάκωση παραμένει περιορισμένη», γράφει ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, από τους πιο γνωστούς επικριτές του Ρώσου προέδρου.

«Ο ρωσικός στρατός αναλώνεται στην Ουκρανία και δεν μπορεί να διαθέσει δυνάμεις για ένα δεύτερο μέτωπο. Το ναυτικό χάνει πλοία στη Μαύρη Θάλασσα εδώ και δύο χρόνια, και το σώμα στρατού που συγκροτείται στην Καρελία [κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία] δεν πρόκειται να φτάσει σε επίπεδο μάχιμης ετοιμότητας για αρκετά χρόνια ακόμη».

«Αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία εδώ», εκτιμά ο πάλαι ποτέ πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, που εδώ και πάνω από μία δεκαετία ζει αυτοεξόριστος στη Δύση, κυρίως στο Λονδίνο.

«Το μόνο που χρειάζεται το Κρεμλίνο είναι να έχει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να κάθονται σε μια αίθουσα συσκέψεων, προσπαθώντας να καταλάβουν αν θα μπορούσε να το κάνει», υποστηρίζει.

«Η επιδεικτική κλιμάκωση εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς πίεσης της Μόσχας προς τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας».

Ο θόρυβος γύρω από την υποτιθέμενη «Λαϊκή Δημοκρατία της Νάρβα» αποδίδεται στο πλαίσιο ενός ψυχολογικού πολέμου.

Στις χώρες της Βαλτικής, τα νεύρα είναι ήδη τεντωμένα.

Το τελευταίο διάστημα, πυκνώνουν στα εδάφη τους συντριβές μη επανδρωμένων αεροσκαφών με εκρηκτικά.

Στην αρχή, υπήρξαν φόβοι για την προέλευσή τους, όμως διαπιστώθηκε ότι ήταν ουκρανικά, που παρεξέκλιναν της πορείας τους.

Οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν ασαφείς.