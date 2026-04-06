Σορτς: «Δεν χάσαμε την πίστη μας μετά την ήττα από τη Χάποελ»

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Ισπανία, εκεί όπου θα παίξει με Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) και Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 36η και 37η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τα συναισθήματα της ομάδας του μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και εξήγησε το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν στα παιχνίδια που ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σορτς:

«Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρώτο ματς, να μην προτρέχουμε επειδή είναι διπλή η αγωνιστική. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα physical παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε στο δικό μας παιχνίδι, να κάνουμε αυτά που κάνουμε με επιτυχία και να βρούμε τον τρόπο να πάρουμε τη νίκη.

Ναι σίγουρα είναι μια δύσκολη έδρα. Το γνωρίζω από τις προηγούμενες εμπειρίες μου εκεί. Έχουν καλούς οπαδούς που θα τους στηρίξουν στο έπακρο, γιατί κι εκείνοι μάχονται για μια θέση στα playoffs. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας στα αποδυτήρια και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.

Όχι, δεν χάσαμε την πίστη μας στην ομάδα μετά την ήττα από τη Χάποελ. Στην πραγματικότητα στεναχωρηθήκαμε που αφήσαμε αυτό το παιχνίδι να χαθεί από τα χέρια μας. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ. Τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επανέλθουμε.

Είναι σημαντικό για εμάς να θυμόμαστε όσα κάναμε καλά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο κλείσαμε αυτό το παιχνίδι, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε τώρα καλύτεροι για σαράντα λεπτά. Και ευελπιστώ να πάρουμε δύο νίκες αυτή την εβδομάδα».