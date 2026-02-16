Σορτς: «Να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ» (vid)
Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για το Final 8 τονίζοντας ότι το μόνο που μετράει είναι ο Παναθηναϊκός να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος.
Δηλώσεις ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος παραχώρησε ο Τι Τζέι Σορτς, τονίζοντας ότι μοναδικός στόχος του Παναθηναϊκού είναι να κατακτήσει το τρόπαιο στο Ηράκλειο.
Ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε παράλληλα στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι θα είναι ένα σκληρό ματς και ότι οι Πράσινοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.
«Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σορτς.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Τι Τζέι Σορτς:
«Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά. Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε. Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο.
Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ. Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».
