Μεγάλη Εικόνα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η παγκόσμια οικονομία
Η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει την Πέμπτη 2 Απριλίου. Στις 00.40 στο MEGA
Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή προκαλεί ντόμινο οικονομικών επιπτώσεων διεθνώς, με πιέσεις στην ενέργεια, άνοδο τιμών και ενίσχυση της αβεβαιότητας. Την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 00:40, στο MEGA, η Νίκη Λυμπεράκη διερευνά στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» πώς το «τσουνάμι» αυτό επηρεάζει την παγκόσμια ανάπτυξη αλλά και την εγχώρια οικονομία.
Στην Ελλάδα, οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς: αυξημένο ενεργειακό κόστος, επιβαρύνσεις στις μεταφορές, αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών.
Πολιτικοί συζητούν με τη Νίκη Λυμπεράκη στη «Μεγάλη Εικόνα» για τις εξελίξεις, τις επιπτώσεις αλλά και τις πολιτικές αναταράξεις που διαμορφώνουν τη νέα πραγματικότητα.
