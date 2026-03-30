«Εξωτικοί» προορισμοί για τους ανεπιθύμητους
Κόσμος 30 Μαρτίου 2026, 20:27

«Εξωτικοί» προορισμοί για τους ανεπιθύμητους

Ο κύριος άξονας του νέου νόμου περιβάλλεται από διατάξεις αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο που δεν συνάδουν με μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική.

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Spotlight

γράφει ο Κώστας Αρβανίτης*

Η έγκριση νόμου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία κέντρων απελάσεων εκτός ΕΕ με πολύ αυστηρότερους κανόνες, αντικατοπτρίζει την πλήρη αποκήρυξη των ευρωπαϊκών αξιών, καθώς η Ευρώπη υιοθετεί ολοένα και πιο ακροδεξιές πρακτικές.

Ο κύριος άξονας του νέου νόμου περιβάλλεται από διατάξεις αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο που δεν συνάδουν με μια ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική. Οι δίαυλοι επικοινωνίας με “μη αναγνωρισμένες οντότητες τρίτων χωρών” με σκοπό  την επανεισδοχή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με μη δημοκρατικά καθεστώτα και δεν αποκλείει συμφωνίες ακόμη και με τους Ταλιμπάν για να καταστεί δυνατή η αναγκαστική επιστροφή Αφγανών υπηκόων.

Παράλληλα, αφαιρέθηκε διάταξη που θα επέτρεπε στις αρχές να ερευνούν τον τόπο διαμονής ή “άλλους σχετικούς χώρους” όπου θα μπορούσε να βρεθεί ένας υπήκοος τρίτης χώρας που έλαβε εντολή απέλασης, κάτι που παραπέμπει σε επιδρομές παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιεί η αμερικανική ICE, ενώ απαγορεύεται μόνιμα η είσοδος σε άτομα που αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια- γενικώς και αορίστως..

Το 2018, όταν η Βρετανία σχεδίαζε να φτιάξει στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στη Ρουάντα, η Κομισιόν είχε αποφανθεί πως η δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός ΕΕ, συνιστά εξωτερική ανάθεση και θα παραβίαζε τις διεθνείς συμβάσεις για τους πρόσφυγες.

Με τη δημιουργία δύο στρατοπέδων συγκέντρωσης προσφύγων στην Αλβανία το 2023, μετά από συμφωνία της Μελόνι με τον Έντι Ράμα, με την πρώτη να δηλώνει πως «είναι ένας νέος, θαρραλέος δρόμος που αντικατοπτρίζει τέλεια το ευρωπαϊκό πνεύμα», η Φον ντερ Λάιεν μετά και από πιέσεις ευρωπαίων ηγετών, εκτίμησε ότι από το πείραμα Ιταλίας-Αλβανίας θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα!

Επαγγελματίες υγείας ευρωπαϊκών χωρών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη βαθιά μεταμόρφωση των κοινωνιών μας η οποία κρύβεται πίσω από τεχνικούς όρους. Οι ανησυχίες τους επικεντρώνονται στην προτεινόμενη υποχρέωση για όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ευρείς, ασαφώς καθορισμένους μηχανισμούς εντοπισμού παράτυπων μεταναστών. Στην επιστολή τους προς τους Ευρωπαίους βουλευτές τονίζουν τη νομιμοποίηση της φυλετικής στοχοποίησης και τη μετατροπή σχολείων, νοσοκομείων, χώρων εργασίας, ακόμη και ιδιωτικών κατοικιών, σε εργαλεία εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Κάποιες προτάσεις προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα πρέπει να αναφέρουν παράτυπους μετανάστες, κάτι που θεωρείται απειλή για την ηθική τους υποχρέωση να προστατεύουν το απόρρητο των ασθενών και να διασφαλίζουν ασφαλή πρόσβαση στην περίθαλψη, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία κλίματος φόβου που θα μπορούσε να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να ζητήσουν περίθαλψη, όπως ήδη συμβαίνει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου πραγματοποιούνται καθημερινά επιχειρήσεις τύπου ICE.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου από το 2017 ισχύουν παρόμοιοι κανόνες στο NHS, η επίδραση ήταν εμφανής. Άνθρωποι  διστάζουν να επισκεφθούν το σύστημα υγείας, φοβούμενοι επιδρομές τύπου ICE στα σπίτια τους. Αυτή η ρύθμιση της ΕΕ κινδυνεύει να δημιουργήσει το ίδιο κλίμα φόβου σε ολόκληρη την ΕΕ, απομακρύνοντας τους ανθρώπους από τις υπηρεσίες υγείας, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για τα δημόσια συστήματα υγείας συνολικά.

Οι ανησυχίες τους επεκτείνονται και στην επίδραση της παρατεταμένης κράτησης, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, όπως επανειλημμένως τονίζουν τα τελευταία χρόνια. Η κράτηση έχει καλά τεκμηριωμένες συνέπειες για την υγεία: αναπνευστικές και μολυσματικές ασθένειες, σοβαρό άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, επανατραυματισμό, οξείες ψυχιατρικές ανάγκες και αυξημένα ποσοστά αυτοκτονίας. Όπως αναφέρουν, «ιδιαίτερα στην περίπτωση των παιδιών, ο αντίκτυπος της κράτησης είναι καταστροφικός και μακροχρόνιος. Δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον τους και απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο».

Καθώς η «Ευρώπη φρούριο» υψώνει τα τείχη της και οι πολιτικές ηγεσίες καλλιεργούν στους λαούς την ιδέα ότι ο πρόσφυγας είναι ο θύτης όλων των δεινών, επιτυγχάνουν μια σιωπηρή  συναίνεση στα πιο άγρια κατασταλτικά μέτρα. Μέτρα που προσομοιάζουν με τις ναζιστικές απελάσεις του ΄40 όλων των ανεπιθύμητων ομάδων, ως μια άλλη Τελική Λύση σε ένα φαινόμενο που από κοινωνικό και διαχρονικό έχει καταστεί ζήτημα ασφαλείας.

Ο νέος νόμος σε συνδυασμό με τον νέο κατάλογο «ασφαλών» χωρών καταγωγής, θα οδηγήσει σε μακροχρόνια φυλάκιση ανδρών, γυναικών και παιδιών που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα και είναι ανεπιθύμητοι σε ευρωπαϊκό έδαφος ή στη χώρα προέλευσης. Και η Γερμανία το 1939 ήταν μια ασφαλής χώρα, όχι όμως για τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους, τους κομμουνιστές, τους Ρομά…

Εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει τις ομοιότητες σχεδόν έναν αιώνα μετά. Μπορεί η εξόντωση να μην είναι  άμεσος και διακηρυγμένος  στόχος σήμερα, αλλά η ηθική αποστασιοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, αδιαφορώντας για την παρακαταθήκη τους, θα οδηγήσει νομοτελειακά στην αυτοπραγμάτωσή της. Και πάλι κανείς δεν θα γνωρίζει τίποτα.

* O Κώστας Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Κόσμος
Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Σύνταξη
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 30.03.26

Η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Από την έναρξη των επιθέσεων ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ξεκάθαρο πως η Ισπανία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων της από αεροσκάφη που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο Ιράν

Σύνταξη
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Σύνταξη
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές»Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Σύνταξη
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

