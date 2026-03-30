Αντίστροφη μέτρηση για το fuel pass – Η διαδικασία και τα ποσά

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας επιδότησης καυσίμων, καθώς σύμφωνα και με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα στην εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass στο gov.gr.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να ανοίξει και τα επόμενα δύο 24ωρα καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι τα ποσά να δοθούν στους δικαιούχους πριν το Πάσχα έως τη Μεγάλη Πέμπτη ώστε να προλάβουν και την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Πρόκειται για μέτρο στήριξης που επέλεξε η κυβέρνηση απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, το οποίο επιχειρεί να «μαζέψει» μέρος των αυξήσεων στην αντλία, χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό.

Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ το ποσό καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής:

• 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

• 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, η διαφορά είναι 10 ευρώ .Επιπλέον το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί. Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ αφορά ιδιοκτήτες οχημάτων (βενζίνης ή diesel).

Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση είναι να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του πακέτου είναι όσοι διαθέτουν οχήματα diesel. Και αυτό γιατί επωφελούνται διπλά: αφενός από τη μείωση της τιμής απευθείας στην αντλία (από 1η Απριλίου) και αφετέρου από το Fuel Pass, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το τελικό όφελος. Με άλλα λόγια, είναι η μόνη κατηγορία οδηγών που βλέπει συνδυαστικά δύο παρεμβάσεις να μειώνουν το κόστος καυσίμου.

Η επιδότηση του fuel pass αντιστοιχεί σε περίπου 30–36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση, επιχειρώντας να «απορροφήσει» μέρος της αύξησης που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή αστάθεια.

Πηγή: OT