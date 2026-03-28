Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Άλλα Αθλήματα 28 Μαρτίου 2026, 15:53

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Βοτανικός κήπος: Οι επιστήμονες προτείνουν να τον επισκεφθείτε

Ένα εύκολο μεσημέρι Σαββάτου (28/3) είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βουλιαγμένη, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League.

Οι Πειραιώτες συνέχισαν την ασταμάτητη και αήττητη πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πλέον μετρούν 20 νίκες σε 20 παιχνίδια και είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας με 60 πόντους. Η Βουλιαγμένη παραμένει στην τρίτη θέση με 48 βαθμούς, ενώ δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός με 57.

Επίσης, με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρώτη θέση του Γκρουπ 1 και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs του πρωταθλήματος.

Πολυφωνία ο Ολυμπιακός

Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟΒ, που έπαιξε και πάλι χωρίς τον τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς. Οι πρωταθλητές εξασφαλίζουν την πρώτη θέση ακόμη και με ήττα μέχρι έξι γκολ διαφορά στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν τη νίκη και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.

Στο Γκρουπ 2, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη επί των Χανίων στη Θεσσαλονίκη με 16-12 και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-άουτ. Αν τα καταφέρει, μάλιστα, πιθανότατα θα αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από την ουραγό Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -βάσει προκήρυξης του πρωταθλήματος- σημαίνει ότι η θεσσαλική ομάδα θα υποβιβαστεί απευθείας στην Α2 και ο ΟΦΘ θα περιμένει στον β΄ γύρο τον πλέι-άουτ τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στα Χανιά και τον ΝΟ Πατρών.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:

ΓΚΡΟΥΠ 1
Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη      21-12
ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο            15:30
Περιστέρι-Πανιώνιος         18:00
Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

Ολυμπιακός        443-157  60
Παναθηναϊκός      356-167  57
Βουλιαγμένη       342-215  48 -21αγ.
Απόλλων Σμύρνης   398-216  48
ΠΑΟΚ              305-263  33
Πανιώνιος         311-261  33 -19αγ.
Παλαιό Φάληρο     199-292  22
Περιστέρι         222-281  21

ΓΚΡΟΥΠ 2
ΟΦΘ-Χανιά                   16-12
Γλυφάδα-Χίος                17:00
Υδραϊκός-Εθνικός            18:30
Λάρισα-ΝΟ Πατρών            29/3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)

Υδραϊκός          261-223  34
Γλυφάδα           271-290  33
Χίος              256-274  29
Εθνικός           254-274  27
ΟΦΘ               224-369  15 -21αγ.
Χανιά             215-306  13 -21αγ.
ΝΟ Πατρών         214-366   7
Λάρισα            165-482  -1

* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.

