Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs
Ένα εύκολο μεσημέρι Σαββάτου (28/3) είχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βουλιαγμένη, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League.
Οι Πειραιώτες συνέχισαν την ασταμάτητη και αήττητη πορεία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς πλέον μετρούν 20 νίκες σε 20 παιχνίδια και είναι μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας με 60 πόντους. Η Βουλιαγμένη παραμένει στην τρίτη θέση με 48 βαθμούς, ενώ δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός με 57.
Επίσης, με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός ουσιαστικά «κλείδωσε» την πρώτη θέση του Γκρουπ 1 και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs του πρωταθλήματος.
Πολυφωνία ο Ολυμπιακός
Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εντυπωσιακή πολυφωνία στην επίθεση και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον ΝΟΒ, που έπαιξε και πάλι χωρίς τον τραυματία Νεμάνια Ούμποβιτς. Οι πρωταθλητές εξασφαλίζουν την πρώτη θέση ακόμη και με ήττα μέχρι έξι γκολ διαφορά στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό, υπό την προϋπόθεση ότι θα πάρουν τη νίκη και στο εξ αναβολής παιχνίδι με τον Πανιώνιο.
Στο Γκρουπ 2, ο ΟΦΘ πήρε σημαντική νίκη επί των Χανίων στη Θεσσαλονίκη με 16-12 και είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-άουτ. Αν τα καταφέρει, μάλιστα, πιθανότατα θα αποφύγει τον πρώτο γύρο, καθώς η διαφορά του από την ουραγό Λάρισα έφτασε τους 16 βαθμούς, κάτι που -βάσει προκήρυξης του πρωταθλήματος- σημαίνει ότι η θεσσαλική ομάδα θα υποβιβαστεί απευθείας στην Α2 και ο ΟΦΘ θα περιμένει στον β΄ γύρο τον πλέι-άουτ τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στα Χανιά και τον ΝΟ Πατρών.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης στη Waterpolo League ανδρών:
ΓΚΡΟΥΠ 1
Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 21-12
ΠΑΟΚ-Παλ. Φάληρο 15:30
Περιστέρι-Πανιώνιος 18:00
Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)
Ολυμπιακός 443-157 60
Παναθηναϊκός 356-167 57
Βουλιαγμένη 342-215 48 -21αγ.
Απόλλων Σμύρνης 398-216 48
ΠΑΟΚ 305-263 33
Πανιώνιος 311-261 33 -19αγ.
Παλαιό Φάληρο 199-292 22
Περιστέρι 222-281 21
ΓΚΡΟΥΠ 2
ΟΦΘ-Χανιά 16-12
Γλυφάδα-Χίος 17:00
Υδραϊκός-Εθνικός 18:30
Λάρισα-ΝΟ Πατρών 29/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 20 αγώνες)
Υδραϊκός 261-223 34
Γλυφάδα 271-290 33
Χίος 256-274 29
Εθνικός 254-274 27
ΟΦΘ 224-369 15 -21αγ.
Χανιά 215-306 13 -21αγ.
ΝΟ Πατρών 214-366 7
Λάρισα 165-482 -1
* Η Λάρισα έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό.
