Μετά την πρόκριση της Τουρκίας επί της Ρουμανίας με 1-0, στο παιχνίδι που έγινε νωρίς, από τα βραδινά παιχνίδια για τα πλέι της Ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026, ξεχώρισε η νίκη πρόκριση του Κοσόβου με 4-3 επί της Σλοβακίας, μέσα μάλιστα στη Μπρατισλάβα! Δείτε εδώ τα γκολ

Οι Κοσοβάροι είχαν τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και πλέον ετοιμάζονται για τον… τελικό της ιστορίας τους την προσεχή Τρίτη (31/3) εναντίον της Τουρκίας στην Πρίστινα.

Από εκεί και πέρα με ένα γκολ του Τονάλι στο 56′ κι άλλο ένα του Κεν στο 80′ η Ιταλία νίκησε με 2-0 στο Μπέργκαμο τη Βόρεια Ιρλανδία και θα παίξει στον τελικό των πλέι οφ του Μουντιάλ με τον νικητή από το Ουαλία-Βοσνία που πήγε στην παράταση με το σκορ στο 1-1. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο θέλει να επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014. Δείτε εδώ τα γκολ

Ο Χότζα έβαλε την Αλβανία μπροστά στο σκορ στην έδρα της Πολωνίας στο πρώτο μέρος, αλλά οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς στο δεύτερο με γκολ των Λεβαντόφσκι (63′) και Ζιελίνσκι (73′). Βασικός ο Κεντζιόρα για τους Πολωνούς, με τον Σφιντέρσκι να περνά αλλαγή στη θέση του. Βασικός για την Αλβανία ο Στρακόσα που φέρει ευθύνη στο 1-1, ενώ ντεμπούτο έκανε ο Πήλιος που έχασε τεράστια ευκαιρία για το 1-2. Δείτε εδώ τα γκολ

Η Πολωνία θα παίξει στον τελικό με τη Σουηδία που επικράτησε με 3-1 της Ουκρανίας στην ουδέτερη Βαλένθια. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Γιόκερες με χατ-τρικ, μείωσε στο τέλος ο Πονομαρένκο για τους τυπικά γηπεδούχους. Δείτε εδώ τα γκολ

Τέλος η Δανία «καθάρισε» μέσα σε ένα δεκάλεπτο (49′-59′) τη Βόρεια Μακεδονία με 4-0 (Δείτε εδώ τα γκολ) και θα παίξει στον τελικό με τον νικητή από το Τσεχία-Ιρλανδία που πήγε στην παράταση με το σκορ στο 2-2. Ντάμσγκααρντ και Νόργκααρντ πέτυχαν από ένα γκολ για τη Δανία ενώ δύο φορές σκόραρε ο Ίσακσεν.

Πλέι οφ Μουντιάλ 2026: Τα αποτελέσματα των ημιτελικών των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

Πέμπτη 26 Μαρτίου

1. Ουαλία-Βοσνία 1-1 (σε εξέλιξη στην παράταση)

(52΄ Τζέιμς – 86΄ Τζέκο )

2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0

(56΄ Τονάλι, 80΄ Κεν)

3. Ουκρανία-Σουηδία 1-3

(90΄ Πονομαρένκο – 6΄,52΄, 73΄πεν. Γκιόκερες)

4. Πολωνία-Αλβανία 2-1

(63΄ Λεβαντόφσκι, 73΄ Ζιελίνσκι – 42΄ Αρμπέρ Χότζα)

5. Σλοβακία-Κόσοβο 3-4

(6΄ Βάλιαντ, 45΄ Χαράσλιν, 90+4΄ Στρέλετς – 21΄ Βελντίν Χότζα,

47΄ Ασλάνι, 60΄ Μουσλίγια, 72΄ Χαϊρίζι)

6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0

(53΄ Καντίογλου)

7. Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (σε εξέλιξη στην παράταση)

(27΄πεν. Σικ, 86΄ Κρέιτσλ – 19΄πεν. Πάροτ, 23΄αυτ. Κόβαρ)

8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

(49΄ Ντάμσγκααρντ, 58΄,59΄ Ίσακσεν, 75′ Νόοργκαρντ)

Τελικά (31 Μαρτίου)

Νικητής 1 – Ιταλία

Ουκρανία – Πολωνία

Κόσοβο – Τουρκία

Νικητής 7 – Δανία

* Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.