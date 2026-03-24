Φορολοταρία: Αυτοί είναι οι νικητές του Μαρτίου
Από τις συναλλαγές του Φεβρουαρίου, ένας υπερτυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί από 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι από 1.000 ευρώ.
- Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
- Νέα απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι θα πρέπει να προσέξετε
- Πώς ήταν ο καιρός την 25η Μαρτίου 1821 - Τι έδειξε η έρευνα του Θοδωρή Κολυδά
- Στην Ελευσίνα γιόρτασαν την επέτειο της 25ης Μαρτίου με χουντικό ύμνο - «Απαράδεκτο γεγονός» και «αποτροπιασμός»
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου η 54η κλήρωση της φορολοταρίας για τον μήνα Φεβρουάριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ, αφορά στις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Φεβρουάριο του 2026.
Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.
Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.
Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.
Οι νικητές
Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς.
Συγκεκριμένα, ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί από 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
- Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
- Κολομβία: Στους 69 οι νεκροί από τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους
- ΟΗΕ: 8 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα, ζητούν τέλος στους εποικισμούς και λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό
- Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
- Μπαρτζώκας: «Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά κάναμε κακές επιλογές»
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 92-83: Η «βασίλισσα» «βλέπει» μέχρι και κορυφή
- Σεισμός τώρα: 4.3 στη Θεσπρωτία – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
- Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
