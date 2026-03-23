Οι …τίτλοι των διαιτητών: Ποιος είναι «εδράκιας», ποιος «καρτάκιας», ποιος «πεναλτάκιας»

Έχουν και οι διαιτητές κατηγορίες, πέρα από τις κανονικές, ανάλογα με το πρωτάθλημα που σφυρίζουν. Όσον αφορά αυτό της Stoiximan Super League, με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τις κατηγορίες των διαιτητών, ή αν προτιμάτε για τις… αδυναμίες τους!

Ο καθρέπτης όλων των διαιτητών της Super League είναι το γήπεδο και σχετίζεται με τις αποφάσεις που παίρνουν. Ξέρουμε ποιος είναι «εδράκιας», ποιος «καρτάκιας», ποιος «πεναλτάκιας» κτλ….

Το τίτλο του «εδράκια» κερδίζει ο Πολυχρόνης (Πιερίας) καθώς σε 12 ματς που ορίστηκε στα 8 νίκησαν οι γηπεδούχοι, ακολουθούν ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) με έξι νίκες γηπεδούχων σε 11 ορισμούς, ο Κατοίκος (Αθηνών) με πέντε σε επτά ορισμούς και οι Φωτιάς (Πέλλας), Βεργέτης (Αρκαδίας) με πέντε τρίποντα γηπεδούχων ομάδων σε 11 και 12 παιχνίδια τους, αντίστοιχα.

Στην αντίθεση όχθη, ο διαιτητής με τις περισσότερες νίκες φιλοξενούμενων είναι ο Παπαπέτρου (με οκτώ σε 13 αγώνες), ακολουθούν οι Τσακαλίδης (με έξι σε 14 αγώνες), Τζήλος (με 5 σε εννέα ματς) και Γιουματζίδης (με 4 σε επτά ματς που σφύριξε). Ο Τσιμεντερίδης έχει φέρει τις περισσότερες ισοπαλίες (πέντε σε δέκα ματς), με δεύτερο τον Ευαγγέλου (πέντε σε 11 αγώνες) και τρίτο τον Τσακαλίδη (4 σε 14 παιχνίδια).

«Πεναλτάκιας»… σημαίνει Κατοίκος! Σε επτά ματς πήγε οκτώ φορές στην άσπρη βούλα, ακολουθεί ο Φωτιάς με έξι πέναλτι σε 11 αγώνες, όσα έχει υποδείξει και ο Βεργέτης σε 12 ματς αλλά και οι Παπαπέτρου (Αθηνών) και Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) σε 13 και 14 αγώνες πρωταθλήματος που σφύριξαν.

«Καρτάκιας» είναι ο Βεργέτης ο οποίος στο… νήμα νίκησε τον Τσακαλίδη! Σε 12 αγώνες έβγαλε 66 κίτρινες κάρτες, ο Τσακαλίδης 65 σε 14, ο Ματσούκας (Εύβοιας) 59 σε δέκα, ο Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) 55 σε 10 αγώνες, ενώ ο Ζαμπαλάς σε 11 ματς υπέδειξε 54 κίτρινες κάρτες.

Περισσότερες κόκκινες έδειξε ο Ζαμπαλάς, τρεις σε 11 αγώνες. Περισσότερες αποβολές (= δεύτερη κίτρινη) έκανε ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) με τέσσερις σε ισάριθμους αγώνες, όσες έκαναν και οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), Κατοίκος και Βεργέτης αλλά σε περισσότερα ματς.

Ο διαιτητής που έχει καταλογίσει περισσότερα φάουλ είναι ο Τσακαλίδης με 415 σε 14 αγώνες και ακολουθούν οι Παπαπέτρου (Αθηνών) με 409 σε 13 ματς, ο Βεργέτης με 377 σε 12, ο Ζαμπαλάς με 375 σε αγώνες και ο Πολυχρόνης με 334 σε 12. Πάντως, τον υψηλότερο μέσο όρο στον καταλογισμό φάουλ έχουν οι Παπαδόπουλος (32,285), Κατσικογιάννης (32,166) και Παπαπέτρου (31,461 ανά αγώνα).

Κλείνουμε με τους διαιτητές που έχουν μπει περισσότερα γκολ στα παιχνίδια τους: