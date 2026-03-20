Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Opinion 20 Μαρτίου 2026, 12:14

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
ΆποψηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Happierness: Η επιστήμη της σταδιακής ευτυχίας

Spotlight

Η είδηση από πολλές απόψεις αντιστοιχούσε στο παραδοσιακό δημοσιογραφικό στερεότυπο της «βόμβας». Ένας από τους πρωτόδικα καταδικασθέντες στη δίκη για τις παράνομες υποκλοπές με χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator «ιδιώτες», ο ισραηλινός ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, με δημόσια δήλωσή του στην εκπομπή Mega Stories της Δώρας Αναγνωστοπούλου είπε κάτι πολύ απλό: ότι η εταιρεία του προσφέρει το λογισμικό μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας. Μια δήλωση που η μόνη δυνατή κατανόησή της είναι ότι και στην Ελλάδα η αποδεδειγμένη χρήση του λογισμικού αυτού σχετίζεται προφανώς με προμήθεια του από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και την άμεσα υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η δήλωση αυτή ήρθε να καταφέρει ένα ακόμη κρίσιμο πλήγμα στη μυθολογία ότι υποκλοπές είναι μια υπόθεση που αφορούσε απλώς κάποιους «ιδιώτες», μυθολογία που δεν αναπαράχθηκε μόνο από την κυβερνητική πλευρά, αλλά, δυστυχώς, αποτέλεσε και το βασικό αποτύπωμα ενός ανώτατου εισαγγελικού πορίσματος που έκτοτε αποτελεί την μόνιμη επωδό της κυβερνητικής ρητορικής και το οποίο διαψεύστηκε από τα όσα κατάφερε να κάνει η εκδίκαση της υπόθεσης σε ένα μονομελές πρωτοδικείο. Μια μυθολογίας που δύσκολα μπορούσε να αντέξει την αναμέτρηση όχι μόνο με την κοινή λογική που υποδεικνύει ότι ένα λογισμικό που κοστολογείτο σε κλίμακα εκατομμυρίων δολαρίων δύσκολα μπορούσε να το είχε προμηθευτεί οποιοσδήποτε εκτός από έναν κρατικό φορέα, αλλά και όλα τα στοιχεία που υποδείκνυαν συναλλαγές των εμπλεκόμενων με το δημόσιο όπως και το ίδιο το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις της στοχοποίησης με το κατασκοπευτικό λογισμικό είχε προηγηθεί και παρακολούθηση μέσω «νόμιμης επισύνδεσης» μέσω της ΕΥΠ (μια πρακτική που επίσης μόνο ως κατάχρηση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών ασφαλείας μπορεί να περιγραφεί).

Το γεγονός ότι αυτή η είδηση για τις υποκλοπές αποσιωπήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των μέσων ενημέρωσης που περιλαμβάνονται σήμερα στο φιλοκυβερνητικό τμήμα της δημόσιας σφαίρας, στοιχείο που εκτός των άλλων αποτυπώνει και μια συστηματική προσπάθεια χειραγώγησης της ενημέρωσης, όπως και η παράλληλη άρνηση της κυβέρνησης να τοποθετηθεί πάνω στις νέες αποκαλύψεις – σε συνέχεια της άρνησης τοποθέτησης για τα όσα έγιναν στη δίκη των «ιδιωτών» –, δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως απόδειξη του ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν «αγγίζει» την κυβέρνηση. Το ακριβώς αντίθετο: αποτελεί μια απέλπιδα προσπάθεια αποφυγής της αναμέτρησης με το γεγονός ότι ζούμε μια στιγμή του τύπου «ο βασιλιάς είναι γυμνός».

Όλα αυτά αποτυπώνουν τελικά ότι η κυβερνητική πλευρά σήμερα πρωτίστως επενδύει σε έναν διάχυτο πολιτικό κυνισμό μέσα στην κοινωνία, που παίρνει τη μορφή της παραδοχής ότι ούτως ή άλλως «μας ακούνε» και ότι η πολιτική εξουσία περιλαμβάνει και αυτές τις τυπικά παράνομες δυνατότητες, κάτι που άλλωστε αποτυπώνει και η άρνηση των υπουργών που στοχοποιήθηκαν να ζητήσουν και από τη μεριά τους διερεύνηση της υπόθεσης. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε τελικά είναι μια επικίνδυνη απόπειρα συστηματικού μιθριδατισμού στην παραβατικότητα της γενικευμένης επιτήρησης. Που ευτυχώς προς το παρόν δεν περνάει στην κοινωνία που στις δημοσκοπήσεις με συντριπτική πλειοψηφία απαιτεί να ερευνηθούν και τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Editorial 20.03.26

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μόνο η Μόσχα μπορεί να βοηθήσει στα Στενά
Opinion 20.03.26

Μόνο η Μόσχα μπορεί να βοηθήσει στα Στενά

Η συνεννόηση για την προστασία των Στενών του Ορμούζ οφείλει να περιλαμβάνει τη Μόσχα. Με τις χώρες του ΝΑΤΟ, την Ινδία και την Κίνα το πρόβλημα δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική να λυθεί.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;
Opinion 19.03.26

Υποκλοπές: Ως πότε θα μας δουλεύουν;

Οι πληροφορίες θέλουν έξι ακόμα θύματα του Predator να είναι έτοιμα να καταθέσουν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την υπόθεση

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις
Editorial 19.03.26

Ακριβός στα προσωπικά δεδομένα όταν τρώει κρακεράκια και φθηνός όταν παρακολουθείται με Predator, ο Άδωνις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι έτοιμος να καταγγείλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν τον βιντεοσκοπούν να μασά κρακεράκια, αλλά είναι αδιάφορο στον υπουργό αν υποκλέπτεται το τηλέφωνό του και τον «ακούνε» ντόπιες και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση
Editorial 13.03.26

Επισήμως Μαξίμου gate: Ο Ντίλιαν έδωσε στεγνά την κυβέρνηση

Η υπόθεση με τις υποκλοπές τώρα ανοίγει πραγματικά. Γιατί οι «ιδιώτες» δεν θέλουν να είναι τα εξιλαστήρια θύματα, την ώρα που η κυβέρνηση αναζητά απελπισμένα τρόπους συγκάλυψης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 
Opinion 13.03.26

Κυβέρνηση ιδιωτικών συμβούλων 

Την περίοδο από το 2017 έως το 2019, το Δημόσιο κατέβαλε περίπου 22,8 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Από το 2019 έως το 2025 το ποσό ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης
Έγκλημα και Τιμωρία 11.03.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, δεσμώτης

Η φυλακή θα έπρεπε να μπορεί να μας κάνει να λυπηθούμε ακόμα κι ένα τέρας σαν τον Γουάινσταϊν.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η διάσωση της δημοκρατίας
Opinion 11.03.26

Η διάσωση της δημοκρατίας

Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην ψυχή και το θυμικό των μελών μιας κοινωνίας ώστε οι θεσμοί, ανεξάρτητα των όποιων προβλημάτων, να μένουν αλώβητοι και η δημοκρατία να επιβιώνει.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου
Ελλάδα 20.03.26

ΣτΕ: Συνταγματικός ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και το δικαίωμα στην υιοθεσία ανηλίκου

Οι δικαστές έκριναν ότι η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να υιοθετούν «δεν προσβάλλει τη συνταγματική προστασία της παιδικής ηλικίας και του υπέρτατου/βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν
Ιράν 20.03.26

Η «φωνή» των Φρουρών της Επανάστασης: Ποιος ήταν ο στρατηγός Ναϊνί που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Απ' όταν ξεκίνησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια μακράς διάρκειας σύγκρουση

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
Κόσμος 20.03.26

Ένα χρόνο μετά τις περικοπές του Τραμπ, η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού

Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια το 2025, με πολλές χώρες της ΕΕ να ακολουθούν το παράδειγμά τους, προκειμένου να ανακατευθύνουν τους πόρους τους

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

