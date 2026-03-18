Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ένας από τους πιο εμβληματικούς και χαρισματικούς επιθετικούς της σύγχρονης εποχής, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό προσκήνιο με νέο ρόλο. Ο Σουηδός θρύλος θα ενταχθεί στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Sports ως αναλυτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2023, έχοντας καταγράψει μια εντυπωσιακή καριέρα με 573 γκολ και 34 τίτλους, ο Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει να αποτελεί μια ισχυρή προσωπικότητα που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

Αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Μπαρτσελόνα, η Ίντερ, η Μίλαν, η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Παρί Σεν Ζερμέν, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα με το ταλέντο και τον εκρηκτικό του χαρακτήρα.

Με Ανρί

Στο νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα θα συνεργαστεί με άλλες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες, όπως ο Τιερί Ανρί, προσφέροντας αναλύσεις και σχόλια σε μια διοργάνωση που θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, με συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων.

Η παρουσία του Ζλάταν αναμένεται να προσθέσει ένταση, θεαματικότητα και ξεχωριστό ύφος στις μεταδόσεις, προσελκύοντας εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Για την ένταση είμαστε απόλυτα σίγουροι…

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην καριέρα του, σε επίπεδο συλλόγων, έπαιξε σε 496 αγώνες, έχοντας 205 γκολ και 126 ασίστ. Οι περισσότερες συμμετοχές ήταν με την Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία είχε 180 ματς, με 156 γκολ και 62 ασίστ στο ενεργητικό του.