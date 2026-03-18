UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers για τέταρτη συνεχή χρονιά

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, οι φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed πιστοποιήθηκαν ως Top Employers 2026 στην Ελλάδα από το Top Employers Institute, τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που αναγνωρίζει και πιστοποιεί εταιρείες για τις βέλτιστες πρακτικές τους στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι UNI-PHARMA και InterMed αποτελούν τις μόνες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που έχουν λάβει έως σήμερα τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία απονέμεται έπειτα από εκτενή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης των πρακτικών και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού.

Η πιστοποίηση Top Employers 2026 επιδόθηκε στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 5 Μαρτίου, παρουσία επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο που διακρίθηκαν για την αριστεία τους στη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την πρόοδο και την εξέλιξη.

Η Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Ιουλία Τσέτη δήλωσε σχετικά:

«Με διαχρονική προσήλωση στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα συνεχίζουμε να υπηρετούμε την υγεία και να θέτουμε την ανθρώπινη ζωή στο επίκεντρο των δράσεών μας. Η 4η συνεχόμενη πιστοποίησή μας από έναν ανεξάρτητο, παγκόσμιο οργανισμό, επιβεβαιώνει τη συνέπεια και την ανθεκτικότητα των λειτουργιών μας. Με την εφαρμογή υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στη μακροπρόθεσμη ευημερία των 700 ανθρώπων μας».

Ο οργανισμός καθοδηγείται από τις εταιρικές του αξίες, TELEIA, οι οποίες αποτελούν τη βάση για μια ανθεκτική και βιώσιμη εταιρική κουλτούρα που ενδυναμώνει τους ανθρώπους και δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο ανάπτυξης.

Teamwork – Ομαδικότητα

Ethos – Ήθος

Learning – Μάθηση

Excellence – Αριστεία

Innovation – Καινοτομία

Accountability – Υπευθυνότητα

