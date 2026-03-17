Ο πόλεμος στο Ιράν θα αναβάλει το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκτιμά πως η επίσκεψή του θα καθυστερήσει κατά «περίπου ένα μήνα».

«Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst, και βίντεο, κάτω).

«Εχουμε ζητήσει να το καθυστερήσουμε κατά περίπου ένα μήνα», συμπλήρωσε. «Αδημονώ να τον συναντήσω (σ.σ. τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ)… Εχουμε όμως έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Επομένως, θα μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε λίγο, όχι πολύ», συμπλήρωσε.

Το θέμα της αναβολής

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στους Financial Times, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει πως η αναμενόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, ενδέχεται να αναβληθεί εάν το Πεκίνο δεν βοηθήσει την Ουάσιγκτον να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν νομίζω ότι η συνάντηση κινδυνεύει, αλλά είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.