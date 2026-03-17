Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Είναι αυτή η καλύτερη δίαιτα από τη μέση ηλικία και μετά;
Διατροφή 17 Μαρτίου 2026, 06:30

Είναι αυτή η καλύτερη δίαιτα από τη μέση ηλικία και μετά;

Μια δίαιτα που μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και τον εγκέφαλο.

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Spotlight

Η υγιεινή διατροφή στη μέση ηλικία θεωρείται εδώ και χρόνια βασικός παράγοντας για την προστασία της καρδιάς. Νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι είναι εξίσου σημαντική και για τον εγκέφαλο και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 159.000 ενήλικες για αρκετές δεκαετίες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις διατροφικές τους συνήθειες και την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων μνήμης ή γνωστικής έκπτωσης αργότερα στη ζωή. Συγκρίθηκαν έξι διαφορετικά υγιεινά διατροφικά πρότυπα. Όλα συνδέθηκαν με μικρότερο κίνδυνο γνωστικών προβλημάτων, όμως ένα ξεχώρισε: η δίαιτα DASH , μια διατροφή που αρχικά σχεδιάστηκε για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι άνθρωποι που ακολουθούσαν πιο πιστά τη συγκεκριμένη διατροφή είχαν 41% μικρότερο κίνδυνο σημαντικής γνωστικής έκπτωσης σε σύγκριση με εκείνους που την ακολουθούσαν λιγότερο. Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι τα μεγαλύτερα οφέλη για τον εγκέφαλο εμφανίστηκαν όταν οι άνθρωποι υιοθετούσαν αυτή τη διατροφή στα 40 και στις αρχές των 50 τους, όχι όταν είχαν ήδη φτάσει στην τρίτη ηλικία.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Neurology και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες που έχουν εξετάσει τη σχέση διατροφής και γνωστικής υγείας σε τόσο μεγάλο πληθυσμό και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μελέτη που βασίστηκε σε δεκαετίες δεδομένων

Τα στοιχεία προήλθαν από τρεις μεγάλες ερευνητικές μελέτες του Harvard University:

  • Nurses’ Health Study

  • Nurses’ Health Study II

  • Health Professionals Follow-Up Study

Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 159.000 άτομα, εκ των οποίων το 82,6% ήταν γυναίκες, με μέση ηλικία έναρξης τα 44,3 έτη. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τη διατροφή τους κάθε τέσσερα χρόνια. Έτσι, οι επιστήμονες μπορούσαν να καταγράψουν τις πραγματικές διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων σε βάθος χρόνου, και όχι απλώς μια στιγμιαία εικόνα.

Οι ερευνητές εξέτασαν έξι διαφορετικά διατροφικά πρότυπα: από τη DASH και τις φυτικές δίαιτες μέχρι συστήματα αξιολόγησης που μετρούν πόσο μια διατροφή αυξάνει τα επίπεδα ινσουλίνης ή τη φλεγμονή στο σώμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, όσο πιο πιστά ακολουθούσε κάποιος το υγιεινό διατροφικό μοντέλο, τόσο μικρότερος ήταν ο κίνδυνος γνωστικής έκπτωσης.

Γιατί η δίαιτα DASH φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο

Η DASH δίνει έμφαση σε:

  • λαχανικά και φρούτα

  • δημητριακά ολικής άλεσης

  • όσπρια

  • ψάρια

και περιορίζει:

  • το κόκκινο κρέας

  • το αλάτι

  • τα πρόσθετα σάκχαρα.

Η δίαιτα αυτή σχεδιάστηκε αρχικά για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Αυτό μπορεί να εξηγεί εν μέρει και τα οφέλη για τον εγκέφαλο, αφού η υψηλή πίεση αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς παράγοντες κινδύνου για άνοια. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ακριβώς ποιος είναι ο βιολογικός μηχανισμός.

Στις αντικειμενικές δοκιμασίες μνήμης και σκέψης, οι γυναίκες που ακολουθούσαν πιο πιστά τη DASH είχαν καλύτερες επιδόσεις σε:

  • συνολική γνωστική λειτουργία

  • λεκτική ευχέρεια

  • εργαζόμενη μνήμη.

Η διαφορά στις επιδόσεις αντιστοιχούσε περίπου στο να είναι ο εγκέφαλος σχεδόν έναν χρόνο νεότερος σε σχέση με τη φυσιολογική γνωστική γήρανση.

Ποιες τροφές φάνηκαν πιο ωφέλιμες

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ορισμένα σαφή μοτίβα.

Συνδέθηκαν με καλύτερη γνωστική υγεία:

  • πράσινα φυλλώδη λαχανικά

  • κίτρινα λαχανικά

  • γενικά η υψηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών

  • ψάρια (πιθανότατα λόγω των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων).

Συνδέθηκαν με μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης:

  • κόκκινο κρέας

  • επεξεργασμένα κρέατα

  • ζαχαρούχα ποτά

  • γλυκά.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα αφορά τις πατάτες:

  • οι τηγανητές πατάτες συσχετίστηκαν με χειρότερες επιδόσεις και μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής έκπτωσης

  • οι πατάτες που είχαν μαγειρευτεί με άλλο τρόπο δεν έδειξαν τέτοια σχέση.

Γιατί τα 40 ίσως είναι η πιο κρίσιμη ηλικία για τον εγκέφαλο

Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι η σχέση ανάμεσα στη διατροφή και τη γνωστική υγεία φαινόταν ακόμη και όταν η διατροφή είχε καταγραφεί έως και 26 χρόνια πριν από την αξιολόγηση της μνήμης.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η σύνδεση όταν η DASH δίαιτα ακολουθούνταν μεταξύ 45 και 54 ετών.

Αυτό συμβαδίζει με άλλες επιστημονικές ενδείξεις ότι η μέση ηλικία είναι το χρονικό σημείο όπου οι συνήθειες ζωής αρχίζουν να καθορίζουν την πορεία της γήρανσης του εγκεφάλου. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται συχνά και προβλήματα όπως:

  • υψηλή αρτηριακή πίεση

  • διαβήτης τύπου 2

τα οποία αποτελούν γνωστούς παράγοντες κινδύνου για άνοια.

Ενέργεια
E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Κόσμος
Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Απανωτοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Cooking
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις
Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Ελλάδα 17.03.26

Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε εξτρά κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Σύνταξη
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν
18η μέρα πολέμου 17.03.26 Upd: 08:08

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Νεογέννητο μόλις 3 ημερών το μικρότερο θύμα των επιθέσεων στο Ιράν

Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Λίβανο - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου
Κόσμος 17.03.26

Γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ – Νέες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου

Η Βρετανία και η Γερμανία απέρριψαν ξερά χθες οποιαδήποτε αποστολή του NATO με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Η Ιαπωνία και η Αυστραλία, ιστορικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, απέκλεισαν την αποστολή στρατιωτικών μέσων

Σύνταξη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)
Ο μεγάλος φόβος 17.03.26

Πυρηνικά όπλα ως «ασπίδα επιβίωσης»; – Πώς ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ (για όλους)

Οι αντιλήψεις κρατών περί αναγκαιότητας και κινδύνων ως προς τα πυρηνικά όπλα ως μέσο αποτροπής και ασφάλειας έχουν ήδη αλλάξει επικίνδυνα εν μέσω πολέμων και διεθνούς αταξίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σλοβενία: Παράνομες ηχογραφήσεις με περιστατικά διαφθοράς κυκλοφορούν πριν από τις εκλογές
Ενόψει εκλογών 17.03.26

Βρέχει παράνομα βίντεο με περιστατικά διαφθοράς στη Σλοβενία

Στις αρχές Μαρτίου και ενόψει εκλογών κυκλοφόρησαν στη Σλοβενία, από ανώνυμες πηγές, βίντεο με παράνομες ηχογραφήσεις συνομιλιών που φέρεται ότι αποκαλύπτουν περιστατικά διαφθοράς.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

