Εκτροπή φορτηγού στην εθνική οδό – Καθυστερήσεις στο ύψος των Οινοφύτων

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή φορτηγού σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Οινοφύτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού προσέκρουσε αρχικά στο διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη, καταλαμβάνοντας τμήμα του οδοστρώματος.

Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ έχει κληθεί και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.

Λόγω του τροχαίου στο σημείο οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων.