Εκτροπή φορτηγού στην εθνική οδό – Καθυστερήσεις στο ύψος των Οινοφύτων
Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος χτύπησε στο διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη
- Κήρυξαν αργία κάθε… Τετάρτη λόγω έλλειψης καυσίμων
- Ο Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής
- Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται μέχρι το Σάββατο - Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
- Πότε ένα τσίμπημα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο – Τι είναι το αλλεργικό σοκ και τι πρέπει να προσέξετε
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή φορτηγού σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των Οινοφύτων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του φορτηγού προσέκρουσε αρχικά στο διαχωριστικό στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη, καταλαμβάνοντας τμήμα του οδοστρώματος.
Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που ρυθμίζουν την κυκλοφορία, ενώ έχει κληθεί και ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών.
Λόγω του τροχαίου στο σημείο οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων.
- The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
- Κουτσούμπας: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα φύγει, έχει δρομολογηθεί μέσα από το κόμμα της ΝΔ
- Μέση Ανατολή: Οι χώρες που καλούνται να καταβάλουν «φόρο τιμής» στον «Θείο Σαμ»
- Γιατί ο θάνατος του Λαριτζανί είναι πιο σημαντικός από εκείνον του ανώτατου ηγέτη
- Γράφτηκε ιστορία στη Λισαβόνα: Η Μπόντο Γκλιμτ ξεκίνησε για 6ο σερί ματς με την ίδια 11άδα (pic)
- Αυξάνονται οι κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αθήνας – Στο επίκεντρο η παραλιακή
- Εκτροπή φορτηγού στην εθνική οδό – Καθυστερήσεις στο ύψος των Οινοφύτων
- Lizzo: Ενθουσιασμένη με το πρώτο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο που υπογράφει η ίδια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις