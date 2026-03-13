newspaper
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Ιράν: Αντιδράσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη νομιμότητα των κυρώσεων
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 02:30

Ιράν: Αντιδράσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη νομιμότητα των κυρώσεων

Τον μηχανισμό snapback και κατ' επέκταση τη νομιμότητα των κυρώσεων κατά του Ιράν, αμφισβήτησαν Ρωσία και Κίνα, υποβάλλοντας ένσταση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Aνοικτή ενημέρωση σχετικά με το έργο της Επιτροπής Κυρώσεων 1737 για το Ιράν πραγματοποίησε το ΣΑ του ΟΗΕ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένσταση που υποβλήθηκε από τη Ρωσία ως προς τη νομιμότητα συζήτησης της Επιτροπής Κυρώσεων 1737, η οποία απορρίφθηκε με 11 ψήφους, επιτρέποντας τη συνέχιση της συνεδρίασης (φωτογραφία του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, από την ψηφοφορία).

Η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 συστάθηκε με το Ψήφισμα 1737 της 23ης Δεκεμβρίου 2006, το οποίο προέβλεπε ότι η Επιτροπή όφειλε να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 90 ημέρες σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Η ένσταση Ρωσίας και Κίνας για τη νομιμότητα των κυρώσεων κατά του Ιράν απορρίφθηκε με 11 ψήφους

Πριν από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του 2015 (JCPOA) για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (ψήφισμα 2231 της 20ής Ιουλίου 2015), οι ενημερώσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνταν ανά τρίμηνο υπό το θέμα «Μη Διάδοση-Non Proliferation».

Το Ψήφισμα 2231 που ενέκρινε την JCPOA ανέστειλε όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του 1737, καθιστώντας ανενεργή την Επιτροπή 1737.

Τον Σεπτέμβριο 2025, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της JCPOA Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο ενεργοποίησαν τον μηχανισμό snapback της JCPOA, με στόχο την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, που είχαν ανασταλεί με την JCPOA και το Ψήφισμα 2231.

Η Κίνα και η Ρωσία αμφισβήτησαν τη νομική και διαδικαστική βάση αυτής της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι όλες οι κυρώσεις έπαψαν οριστικά να ισχύουν στις 18 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία λήξης του πλαισίου της JCPOA και του Ψηφίσματος 2231.

Κατά το Ψήφισμα 2231, εφόσον δεν είχε ενεργοποιηθεί το snapback, το Συμβούλιο θα τερμάτιζε την εξέταση του ιρανικού πυρηνικού φακέλου και το θέμα «Μη Διάδοση» θα αφαιρούνταν από τον κατάλογο θεμάτων υπό εξέταση. Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν θεωρούν ότι αυτό έχει ήδη συμβεί.

Αντιθέτως, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες της JCPOA και άλλα μέλη του Συμβουλίου υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback ήταν έγκυρη και συνεπώς μόνο οι συγκεκριμένες παράγραφοι του Ψηφίσματος 2231 που αφορούσαν την αναστολή κυρώσεων έχουν λήξει.

Υπέρ των κυρώσεων η Ελλάδα

Υποστηρίζουν επίσης ότι όλα τα προηγούμενα μέτρα κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν έχουν επανενεργοποιηθεί και μαζί τους έχουν αποκατασταθεί τόσο η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 όσο και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που την αποτελεί.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρεί την επαναφορά της Επιτροπής 1737 ως έγκυρη και νόμιμη.

Επανέλαβε την έντονη ανησυχία της Ελλάδας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Επίσης επανέλαβε την αταλάντευτη δέσμευση της Ελλάδας στο καθεστώς Μη Διάδοσης Πυρηνικών Οπλων, με τον ΔΟΑΕ και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων (NPT) ως βασικούς θεσμικούς του πυλώνες.

Οι ΗΠΑ τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να εμποδίζουν το σημαντικό έργο αυτής της Επιτροπής στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το ιρανικό καθεστώς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του Συμβουλίου επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ζήτησαν διαβεβαιώσεις για τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του προγράμματος, στηρίζοντας παράλληλα την ανάγκη αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη διπλωματία.

Από την άλλη πλευρά, Κίνα και Ρωσία απέρριψαν τη νομική βάση του μηχανισμού snapback, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά κυρώσεων υπονομεύει τις προοπτικές πολιτικής διευθέτησης.

Πηγή: ΑΠΕ

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ» – Την ένταση προκαλούν οι «αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ»
Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί 13.03.26

Το Ιράν «δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ»

«Το Ιράν δεν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ», δηλώνει ο ιρανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι την ένταση στην περιοχή προκαλούν «οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ιράν: Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα» και «όλα πάνε πολύ καλά, δηλώνει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ 13.03.26

Ο πόλεμος εξελίσσεται «πολύ γρήγορα»

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ολα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα
Κόσμος 13.03.26 Upd: 01:52

Αμερικανικό αεροπλάνο με έξι επιβαίνοντες έχει πέσει σε έρημο στο δυτικό Ιράκ – Πώς έγινε το ατύχημα

Ένα KC-135 εναέριου ανεφοδιασμού φέρεται να συγκρούστηκε στον αέρα με άλλο αμερικανικό αεροσκάφος πάνω από το Ιράκ, το οποίο κατάφερε να προσγειωθεί στο Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
