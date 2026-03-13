Aνοικτή ενημέρωση σχετικά με το έργο της Επιτροπής Κυρώσεων 1737 για το Ιράν πραγματοποίησε το ΣΑ του ΟΗΕ. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ένσταση που υποβλήθηκε από τη Ρωσία ως προς τη νομιμότητα συζήτησης της Επιτροπής Κυρώσεων 1737, η οποία απορρίφθηκε με 11 ψήφους, επιτρέποντας τη συνέχιση της συνεδρίασης (φωτογραφία του Reuters/Eduardo Munoz, επάνω, από την ψηφοφορία).

Η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 συστάθηκε με το Ψήφισμα 1737 της 23ης Δεκεμβρίου 2006, το οποίο προέβλεπε ότι η Επιτροπή όφειλε να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο Ασφαλείας κάθε 90 ημέρες σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Η ένσταση Ρωσίας και Κίνας για τη νομιμότητα των κυρώσεων κατά του Ιράν απορρίφθηκε με 11 ψήφους

Πριν από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του 2015 (JCPOA) για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν (ψήφισμα 2231 της 20ής Ιουλίου 2015), οι ενημερώσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνταν ανά τρίμηνο υπό το θέμα «Μη Διάδοση-Non Proliferation».

Το Ψήφισμα 2231 που ενέκρινε την JCPOA ανέστειλε όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του 1737, καθιστώντας ανενεργή την Επιτροπή 1737.

Τον Σεπτέμβριο 2025, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της JCPOA Γαλλία, Γερμανία και Ην. Βασίλειο ενεργοποίησαν τον μηχανισμό snapback της JCPOA, με στόχο την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν, που είχαν ανασταλεί με την JCPOA και το Ψήφισμα 2231.

Η Κίνα και η Ρωσία αμφισβήτησαν τη νομική και διαδικαστική βάση αυτής της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι όλες οι κυρώσεις έπαψαν οριστικά να ισχύουν στις 18 Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία λήξης του πλαισίου της JCPOA και του Ψηφίσματος 2231.

Κατά το Ψήφισμα 2231, εφόσον δεν είχε ενεργοποιηθεί το snapback, το Συμβούλιο θα τερμάτιζε την εξέταση του ιρανικού πυρηνικού φακέλου και το θέμα «Μη Διάδοση» θα αφαιρούνταν από τον κατάλογο θεμάτων υπό εξέταση. Η Κίνα, η Ρωσία και το Ιράν θεωρούν ότι αυτό έχει ήδη συμβεί.

Αντιθέτως, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες της JCPOA και άλλα μέλη του Συμβουλίου υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού snapback ήταν έγκυρη και συνεπώς μόνο οι συγκεκριμένες παράγραφοι του Ψηφίσματος 2231 που αφορούσαν την αναστολή κυρώσεων έχουν λήξει.

Υπέρ των κυρώσεων η Ελλάδα

Υποστηρίζουν επίσης ότι όλα τα προηγούμενα μέτρα κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν έχουν επανενεργοποιηθεί και μαζί τους έχουν αποκατασταθεί τόσο η Επιτροπή Κυρώσεων 1737 όσο και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που την αποτελεί.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της τόνισε ότι η Ελλάδα θεωρεί την επαναφορά της Επιτροπής 1737 ως έγκυρη και νόμιμη.

Επανέλαβε την έντονη ανησυχία της Ελλάδας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Επίσης επανέλαβε την αταλάντευτη δέσμευση της Ελλάδας στο καθεστώς Μη Διάδοσης Πυρηνικών Οπλων, με τον ΔΟΑΕ και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων (NPT) ως βασικούς θεσμικούς του πυλώνες.

Οι ΗΠΑ τόνισαν μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να εμποδίζουν το σημαντικό έργο αυτής της Επιτροπής στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το ιρανικό καθεστώς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες του Συμβουλίου επανέλαβαν τις ανησυχίες τους για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ζήτησαν διαβεβαιώσεις για τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του προγράμματος, στηρίζοντας παράλληλα την ανάγκη αποκλιμάκωσης και επιστροφής στη διπλωματία.

Από την άλλη πλευρά, Κίνα και Ρωσία απέρριψαν τη νομική βάση του μηχανισμού snapback, υποστηρίζοντας ότι η επαναφορά κυρώσεων υπονομεύει τις προοπτικές πολιτικής διευθέτησης.

Πηγή: ΑΠΕ